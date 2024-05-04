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Сегодня, 10:06

Гальтье рассказал о работе с Месси, Неймаром и Мбаппе

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о том, как работать с форвардами Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Все три игрока выступали в одно время в парижском клубе.

«В плане игры на поле у меня была навязчивая идея. Все трое должны были стать прекрасными партнерами и играть сплоченно. Мне кажется, что мы больше никогда не увидим подобного во Франции. Они были очень успешны, как с точки зрения игры, так и с точки зрения финансов», — цитирует Галтье RMC Sport.

Галтье возглавлял «ПСЖ» с 2022 по 2023 год. На данный момент из троих игроков в команде остался Мбаппе. Неймар ушел в «Аль-Хиляль», Месси выступает в «Интер Майами».

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 31 17 7 7 58-41 58
3
 Брест 31 16 8 7 49-33 56
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
8
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
9
 Ренн 31 11 9 11 48-41 42
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 31 9 9 13 34-44 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Гавр 31 6 11 14 30-41 29
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
Результаты / календарь
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34 тур
3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 - : -
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 - : -
4.05 20:00
Метц – Ренн
 - : -
4.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
6.05 22:00
Лилль – Лион
 - : -
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
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Реймс – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 16
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Ромен Дель Кастильо

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Брест

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