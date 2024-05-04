Генеральный менеджер «Интер Майами» рассказал, как переход Месси повлиял на доходы клуба

Генеральный менеджер «Интер Майами» Хавьер Асенси рассказал, как приход форварда Лионеля Месси повлиял на доходы клуба.

«С приходом Месси мы прошли путь от команды с бюджетом в размере 60 с лишним миллионов до 125 или 130 миллионов. В этом году обороты составят 200 миллионов или больше. Это огромная сумма, учитывая временный стадион», — цитирует Асенси EFE.

Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне 36-летний Месси в 10 матчах за команду забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.