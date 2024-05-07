Жерзино Ньямси: «Локомотив» был бы в топ-5 чемпионата Франции»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил РПЛ с французской лигой 1.

«Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно — во Франции упор делают на тактику, а в России — на физику. «Локомотиву» было бы тяжело выиграть лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

27-летний футболист считает, что уровень РПЛ и лиги 1 примерно одинаковый. Также защитник отметил, что адаптировался к игре в России и летом не собирается уходить из «Локомотива».

Ньямси перешел в московский клуб зимой 2024 года из «Страсбура». Защитник сыграл за железнодорожников 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.