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Мбаппе не стал отвечать на вопрос, будет ли он болеть за «Реал» в Лиге чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:1) отказался отвечать на вопрос журналиста.

25-летнего француза спросили, будет ли он болеть за «Реал» в ответной встрече с «Баварией». Нападающий закатил глаза и ушел.

«ПСЖ» по сумме двух матчей (0:1, 0:1) уступил «Боруссии» и не смог выйти в финал Лиги чемпионов. Второй участник решающей встречи определится в противостоянии «Реал» и «Бавариии». Ответная игра в Мадриде начнется сегодня, 8 мая, в 22.00 по московскому времени. Первая завершилось ничьей 2:2.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании чемпионата Франции и подпишет контракт с «Реалом».

В текущем сезоне форвард провел 46 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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