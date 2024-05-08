Мбаппе не стал отвечать на вопрос, будет ли он болеть за «Реал» в Лиге чемпионов

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:1) отказался отвечать на вопрос журналиста.

25-летнего француза спросили, будет ли он болеть за «Реал» в ответной встрече с «Баварией». Нападающий закатил глаза и ушел.

«ПСЖ» по сумме двух матчей (0:1, 0:1) уступил «Боруссии» и не смог выйти в финал Лиги чемпионов. Второй участник решающей встречи определится в противостоянии «Реал» и «Бавариии». Ответная игра в Мадриде начнется сегодня, 8 мая, в 22.00 по московскому времени. Первая завершилось ничьей 2:2.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании чемпионата Франции и подпишет контракт с «Реалом».

В текущем сезоне форвард провел 46 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.