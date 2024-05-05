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Сегодня, 00:08

«Брест» на своем поле сыграл вничью с «Нантом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Брест» в матче 32-го тура чемпионата Франции дома сыграл вничью с «Нантом» со счетом 0:0.

Гости продлили серию без побед до трех матчей.

После этого матча «Брест» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Нант» с 33 очками — на 14-й строчке.

Франция. Лига 1. 32-й тур
04 мая, 22:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
0:0
Нант

ФК Брест
ФК Нант
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
8
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
9
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
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3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
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