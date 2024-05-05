«Брест» на своем поле сыграл вничью с «Нантом»
«Брест» в матче 32-го тура чемпионата Франции дома сыграл вничью с «Нантом» со счетом 0:0.
Гости продлили серию без побед до трех матчей.
После этого матча «Брест» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Нант» с 33 очками — на 14-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62-42
|61
|
3
|Брест
|32
|16
|9
|7
|49-33
|57
|
4
|Лилль
|31
|15
|10
|6
|45-27
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51-43
|45
|
8
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
9
|Лион
|31
|13
|5
|13
|42-51
|44
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
12
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29-49
|33
|
15
|Гавр
|32
|7
|11
|14
|33-42
|32
|
16
|Метц
|32
|8
|5
|19
|34-54
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|32
|5
|10
|17
|26-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|20:00
|
Тулуза – Монпелье
|1 : 2
|3.05
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|2 : 0
|4.05
|16:00
|
Гавр – Страсбур
|3 : 1
|4.05
|18:00
|
Монако – Клермон Фут
|4 : 1
|4.05
|20:00
|
Метц – Ренн
|2 : 3
|4.05
|22:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|6.05
|22:00
|
Лилль – Лион
|- : -
|15.05
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|15.05
|22:00
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|16
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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