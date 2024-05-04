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Ади Хюттер объяснил, почему «Монако» проиграл «Лиону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер перед матчем 32-го тура чемпионата Франции против «Клермона» вспомнил про поражение от «Лиона» в прошлые выходные.

«Поражение в Лионе — это не катастрофа. Я думаю, что «Лион» — это одна из сильнейших команд чемпионата, а в таблице во втором круге они занимают второе место! С другой стороны, я был крайне недоволен, когда мы уступили «Лиону» дома со счетом 0:1, потому что мы действовали слишком пассивно. Они очень здорово сдерживали наши переходы из обороны в атаку.

У меня совершенно нет ощущения, что эта игра нас подкосила, напротив, мы уже сосредоточены на том, что нас ждет дальше. Моя роль также заключается в том, чтобы подбадривать своих подопечных. Нет никакого давления. Мне хочется, чтобы мы и дальше действовали агрессивно на поле. У меня нет сомнений в том, что в субботу у нас есть все шансы победить.

После замен во втором тайме мы стали действовать немного лучше стала. Однако гол Ляказетта — это наша оплошность. На двух игроков соперника было пять наших защитников. Мы вполне могли сыграть лучше в этом эпизоде. В конце концов, это была не плохая игра, но мы могли бы добиться большего», - цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «Клермон» состоится в субботу, 4 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/ади-хюттер-мы-очень-уважаем-эту-коман/
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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1
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2
 Монако 31 17 7 7 58-41 58
3
 Брест 31 16 8 7 49-33 56
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
8
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
9
 Ренн 31 11 9 11 48-41 42
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 31 9 9 13 34-44 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Гавр 31 6 11 14 30-41 29
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
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 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
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