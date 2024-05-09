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Сегодня, 12:08

Агент Головина: «Пока не обсуждали, сможет ли Александр сыграть в этом сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении игрока.

«Восстановление Александра проходит положительно, все по плану медицинского штаба. Точные сроки восстановления есть у медицинского штаба, главное — качественно восстановиться. Пока не обсуждали, сможет ли он сыграть в этом сезоне, медицинский штаб «Монако», тренерский штаб совместно с Сашей будут принимать решение об этом. Положительная динамика, конечно, есть, улучшения есть. Все идет так, как медицинский штаб задумал. Конечно, Александр расстроился, потому что идет борьба за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, это очень важно для Саши и «Монако», — приводит слова Клюева ТАСС.

20 апреля стало известно, что 27-летний россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://tass.ru/sport/20752159
Александр Головин
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
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3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
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4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
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Брест – Нант
 0 : 0
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