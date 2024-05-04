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Сегодня, 19:58

«Монако» без Головина разгромил «Клермон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монако» — «Клермон».
Фото AFP

«Монако» дома одержал крупную победу над «Клермоном» в матче 32-го тура французской лиги 1 — 4:1.

Дубль за монегасков оформил Виссам Бен-Йеддер (57-я и 87-я минуты). Еще по голу забили Такуми Минамино (16-я) и Бриль Эмболо (37-я).

Единственный гол гостей на 34-й минуте забил Мухамед Шам Сарачевич.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин пропустил матч из-за повреждения.

«Монако» (61 очко) остается на втором месте в лиге 1.

«Клермон» (25) занимает последнее место в турнирной таблице. Команда лишилась шансов на сохранение прописки в высшем французском дивизионе.

Франция. Лига 1. 32-й тур
04 мая, 18:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:1
Клермон Фут

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Монако
0
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«Гавр» победил «Страсбур» в лиге 1, Кузяев вышел в концовке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 31 16 8 7 49-33 56
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
8
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
9
 Ренн 31 11 9 11 48-41 42
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
15
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
Результаты / календарь
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3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 - : -
4.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
6.05 22:00
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