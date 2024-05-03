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3 мая, 23:52

«Ланс» обыграл «Лорьян»

Руслан Минаев
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«Ланс» дома победил «Лорьян» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У хозяев голы забили Элье Ваи и Давид Коста.

«Ланс» набрал 49 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1. У «Лорьяна» — 26 очков и 17-я строчка.

Франция. Лига 1. 32-й тур
03 мая, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:0
Лорьян

ФК Ланс
ФК Лорьян
0
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«Монпелье» победил «Тулузу», команды доигрывали матч вдесятером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 31 17 7 7 58-41 58
3
 Брест 31 16 8 7 49-33 56
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
8
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
9
 Ренн 31 11 9 11 48-41 42
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 31 9 9 13 34-44 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Гавр 31 6 11 14 30-41 29
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 - : -
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 - : -
4.05 20:00
Метц – Ренн
 - : -
4.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
6.05 22:00
Лилль – Лион
 - : -
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
15.05 22:00
Реймс – Марсель
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Килиан Мбаппе

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 16
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 8
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Клермон Фут

 19 2 5
Эльбасан Рашани

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Клермон Фут

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