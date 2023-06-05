Лучший сезон Головина закончился провалом «Монако». За него ответил уволенный тренер Клеман
Голевой рекорд
Пятый сезон Александра Головина во Франции получился неоднозначным. С точки зрения результата «Монако», который после двух попыток прорваться в Лигу чемпионов остался без еврокубков, — случился абсолютный провал. Если же смотреть на личные показатели, то это самый успешный спортивный год 27-летнего полузащитника после отъезда в Европу. Вроде бы парадокс, но причины, как видится, на поверхности.
Одна из главных — отсутствие серьезных проблем со здоровьем. Не секрет, что Головина называли во Франции чуть-ли не хрустальным, а тут — ни одного серьезного повреждения. Самая длинная в сезоне пауза составила две недели, и по числу матчей в лиге 1 (34) из полевых игроков россиянина превзошел только защитник Кайю Энрике (35). А для полноты картины стоит добавить еще десять еврокубковых встреч и выход на замену в единственной для красно-белых игре Кубка Франции.
Так что даже по теории вероятности с такой игровой практикой Головин должен был улучшить свою результативность. Только это слишком простое объяснение, и чистая математика тут не работает. Как минимум потому, что восемь забитых мячей — лучший результат в карьере футболиста. А это уже показатель класса и результат тренировочной работы.
Как бы ни критиковали уволенного в воскресенье Филиппа Клемана — бельгиец и его штаб внесли серьезный вклад в развитие Головина. Отсутствие травм — плоды труда специалистов по физподготовке, и в начале года главный тренер монегасков говорил, что физически Головин теперь совсем другой игрок. А как радовался Клеман, когда Александр впервые поразил цель эффектным ударом с дальней дистанции! Этому аспекту тоже было уделено особое внимание на тренировках.
Рассуждения же о том, что в основном российский легионер забивал аутсайдерам и середнякам, как минимум спорны. Результат важен всегда, а в матчах, когда наш легионер отправлял мяч в сетку, «Монако» неизменно выигрывал и набрал 24 очка. Четыре раза мячи Головина оказывались победными, и он часто открывал счет. В том числе в победном матче с «ПСЖ» (3:1), против которого россиянин еще и отметился результативной передачей на «Парк де Пренс» (1:1). Но, конечно, в ключевых играх с прямыми конкурентами от Александра ждали большего.
Проблемы за 117 миллионов
Так в чем же причина того, что статус одного из лидеров и возросшее влияние на игру монегасков настолько диссонируют с шестым местом «Монако» в итоговой таблице? Причин тому несколько, и первая очевидна. Если Головин стал сильнее, то о команде этого не скажешь. Больше того, летняя продажа Тшуамени в «Реал» и январский трансфер Бадиашиля в «Челси» принесли не только 117 миллионов евро, но и колоссальные проблемы.
В итоге в центре поля сильно прибавивший Фофана остался без напарника, который понимал его с полуслова, а купленный в «Зальцбурге» Камара хоть и оказался качественным исполнителем, еще не достиг нужного уровня. Что касается Бадиашиля, то только после его ухода все оценили, насколько он был важен в воздушных дуэлях в собственной штрафной. А так как уходил защитник зимой, о наличии полноценной замены говорить не приходится. Не считать же таковой срочно отозванного из аренды в «Лорьяне» и почти не игравшего Матсима?
Все это — пусть и с оговорками — чем-то напоминало период, когда Головин только перебрался во Францию. Однако ехал он в успешный клуб, а попал на завершающий этап распродажи оставшихся звезд. В той ситуации сломался даже выигравший чемпионский титул Леонарду Жардим, и дело дошло до сражения за выживание. Сейчас этого и близко нет, но очевидно, что из всех новичков проявил себя только второй снайпер «Монако» Эмболо (12 мячей), тогда как приход из «Ливерпуля» Минамино — полный провал. Как и аренда в «Челси» защитника Сарра. И уже понятно, что кардинально поменять ситуацию не получится, потому что заманить сильных игроков в пропускающую еврокубковый сезон команду гораздо сложнее.
Проигрывает тренер
Виновником, как это чаще всего бывает, назначили Клемана, объявив о его отставке в воскресенье. Тренер и сам это предвидел, после проигрыша немотивированной «Тулузе» заявив: «Сказал игрокам, что мы упустили путевку в еврокубки не сегодня, а в ряде других матчей, к которым мы подошли без должного настроя и желания. Это результат, за который я несу полную ответственность, несмотря на то что мы проиграли все вместе».
Только ряд матчей — это еще мягко сказано. «Монако» завершил чемпионат тремя поражениями, а в последних семи турах проиграл пять раз. Единственная победа пришлась на игру с вылетевшим с последнего места «Анже». Поэтому клуб, поблагодарив Клемана за работу и пожелав успехов в будущем, назвал замену тренера необходимой.
При этом в заявлении «Монако» был сделан акцент на отрицательной динамике в концовке сезона. По ходу данного отрезка хвалить точно некого, а Клеман, как виделось со стороны, потерял контроль над ситуацией. Он бесконечно жонглировал схемами, принимая массу нелогичных решений. Например, всем известно, что Бен Йеддер теряет в эффективности без напарника в атаке. Однако лучшего снайпера красно-белых упорно выбирали на роль наконечника копья, тогда как в запасе оставались Эмболо и сыгранный с ветераном Фолланд (пусть немца в этом сезоне и замучили мелкие травмы).
Провальной получилась и попытка перейти на схему с тремя центральными защитниками. Во-первых, она разрушила эффективную связку Головина и Кайю Энрике, так как Якобс в роли латераля давал объем, но сводил на нет творчество. Во-вторых, Кайю неуютно чувствовал себя в центре обороны и, не имея нужных навыков, допускал результативные ошибки. А тот факт, что правым вингером периодически становился профильный защитник Вандерсон, говорит не столько об атакующих талантах бразильца, сколько о проблемах слабо прогрессирующего Диатта и провале Минамино.
Независимо от личности нового главного тренера можно сказать, что «Монако» ждет очень сложный сезон. Трансферные возможности ограничены, а нужно не только давать результат, но и развивать молодые таланты в лице Бен Сегира, Аклиуша, Диопа и Матазо. И конечно, рассчитывать на внутренние резервы. В том числе и на Головина, который после подписания нового контракта обязан быть лидером на протяжении всего сезона. Да еще и в более конкурентном после сокращения числа команд чемпионате. Ну а к сменам тренера Головину не привыкать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|27
|4
|7
|89-40
|85
|
2
|Ланс
|38
|25
|9
|4
|68-29
|84
|
3
|Марсель
|38
|22
|7
|9
|67-40
|73
|
4
|Лилль
|38
|19
|10
|9
|65-44
|67
|
5
|Ренн
|38
|21
|5
|12
|69-39
|68
|
6
|Монако
|38
|19
|8
|11
|70-58
|65
|
7
|Лион
|38
|18
|8
|12
|65-47
|62
|
8
|Клермон Фут
|38
|17
|8
|13
|45-49
|59
|
9
|Ницца
|38
|15
|13
|10
|48-37
|58
|
10
|Лорьян
|38
|15
|10
|13
|52-53
|55
|
11
|Реймс
|38
|12
|15
|11
|45-45
|51
|
12
|Монпелье
|38
|15
|5
|18
|65-62
|50
|
13
|Тулуза
|38
|13
|9
|16
|51-57
|48
|
14
|Брест
|38
|11
|11
|16
|44-54
|44
|
15
|Страсбур
|38
|9
|13
|16
|51-59
|40
|
16
|Осер
|38
|8
|11
|19
|35-63
|35
|
17
|Нант
|38
|7
|15
|16
|37-55
|36
|
18
|Труа
|38
|4
|12
|22
|45-81
|24
|
19
|Аяччо
|38
|7
|5
|26
|23-74
|26
|
20
|Анже
|38
|4
|6
|28
|33-81
|18
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|2 : 1
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|3 : 1
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|2 : 3
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|1 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|30
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|30
|2
|2