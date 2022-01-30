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Драма Медведева. Бился пять с половиной часов, но не дотерпел до титула

Российский теннисист Медведев проиграл испанцу Надалю в финале Australian Open-2022
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
30 января. Мельбурн. Даниил Медведев рядом с трофеем Australian Open после поражения от Рафаэля Надаля.
Фото Reuters
Лучший теннисист России потерпел досадное поражение от железного Надаля в пятисетовом финале Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open
Мужчины. Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 7:5

Весь спортивный мир сегодня был прикован к финалу Australian Open, и не зря. 35-летний Рафаэль Надаль в пяти сетах обыграл Даниила Медведева в тяжелейшем финале Открытого чемпионата Австралии. Встреча теннисистов подарила зрителям настоящие эмоциональные качели: от уверенности в победе россиянина до нервотрепки в пятом сете. Сенсационно Рафа, которого еще в прошлом году списали со счетов, стал тем самым игроком «Большой тройки», который взял 21-й рекордный «Шлем» и обошел по их количеству Новака Джоковича и Роджера Федерера.

Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Рафаэль Надаль. Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open в 5-часовом триллере. Онлайн-трансляция

Игра на повышение

С первых геймов стало понятно, что сегодняшний матч не будет легким: длинные розыгрыши, точнейшие мячи прямо по линии от Даниила, борьба за каждое очко. Но все же Даня более уверенно действовал на задней линии и отлично подавал, а Рафа допускал достаточно простые ошибки. В тактике россиянин переигрывал испанца, но по «физике» ребята были равны. Если говорить об атмосфере, то болельщики откровенно были больше за Надаля, и это боление по ходу встречи только прогрессировало. Даня спокойно взял свою подачу, а затем и первый сет.

Что было совершенно нехарактерно для Надаля, так это количество невынужденных ошибок — 20 к началу второй партии. Рафа пытался играть агрессивно, но его тактика просто не работала, мячи не попадали по линиям. Отметим, что испанец тактически правильно использовал укороченные против Дани, и далее ему это очень помогало по ходу матча. Дело дошло до упорного тай-брейка, который взял Даня. 84 минуты продолжался этот сет. Одна из лучших партий Медведева на этом турнире.

Конечно, нельзя назвать то, что в перерыве между сетами на корт выбежал протестующий болельщик, роковым событием, но кто знает, как бы все разрешилось, если бы не этот отвлекающий маневр. Что произошло: на корт Рода Лейвера выпрыгнул болельщик с транспарантом, но охранники быстро его скрутили и выволокли. Чуть позже выяснилось, что плакат выбежавшего зрителя был посвящен задержанию беженцев в Австралии. Невидимая рука Джоковича?

Служба безопасности задерживает нарушителя порядка во&nbsp;время финала Australian Open между Даниилом Медведевым и&nbsp;Рафаэлем Надалем.

Игра на понижение

Удлинились и усложнились розыгрыши. И уже на тот момент стала заметна накопившаяся к концу турнира усталость теннисистов. Даня начал нервничать и спешить, и стало немного тревожно. Надаль вцепился зубами и сделал все, чтобы забрать партию. Ребята показывали потрясающий уровень тенниса.

В перерыве между партиями словарь Медведева пополнился еще парочкой крылатых выражений: «Они идиоты. У них нет мозгов», «Если они что-то будут говорить, то они дураки» и тому подобное. Все адресовано зрителям, которые радовались ошибкам Дани и мешали ему на подаче.

Тактика Надаля укорачивать работала, он выигрывал сложнейшие геймы, а Даниил совершал двойные ошибки за двойными. Публика этому только злорадствовала. Несколько раз на небольшое время Даниил вызывал физио, но медицинский тайм-аут не брал. Ребята обменивались брейками, навевая мысли о женском теннисе. Казалось, что уже все закончилось, вот-вот и Даня завершит наконец-то матч, но Рафа взял еще один сет. И дальше, в решающей партии, как бы ни пытался арбитр успокоить фанатов, они все равно бушевали. Все чувствовали, что Рафа скоро возьмет еще один ТБШ. Рафа делает брейк в пятом сете, Даня просел. Основная ошибка Медведева, которую он делала в розыгрышах, это ошибки с приема слева, хотя по игре он Рафе не проигрывал. Была маленькая надежда на тай-брейк, когда Даня отобрал сет-пойнты у Надаля, но встреча двух выдающихся бэкхендов завершилась победой Надаля, стадион ликовал.

Даниил Медведев. Медведев: «Наверное, жена дома сломала телевизор от разочарования»

Шансы на первую строчку

Нужно отдать должное Надалю: легенде 35, он недавно переболел коронавирусом, восстановился после травмы стопы, выиграл стартовый турнир сезона и выиграл титул в первом же «мейджоре». Кто-то из фанатов Новака может юлить и кидать удочку, мол, серба не было, было легче, он должен был взять титул, но так сложилась судьба. И здесь не было никакого везения, если вы видели матч. Тяжелейшие геймы, сеты и матчи по ходу всего турнира.

«У меня нет сомнений, что ты еще пару раз точно поднимешь этот трофей. Потому что ты прекрасен. Разделить такой эмоциональный матч с тобой — большая честь. Удачи тебе, Даниил», — сказал Надаль в послематчевом интервью.

До того как разрешился этот матч, все-таки в фавориты выводили Медведева. Все уже рассчитывали, станет ли он первой ракеткой мира, если выиграет, или нет. Пока этот вопрос откладывается. Но даже в случае победы Даня не стал бы лидером мирового рейтинга ATP сразу же. Дело в том, что прошлогодний Australian Open проходил на три недели позже нынешнего, соответственно, и очки за турнир снимутся позже. Россиянин еще может стать первой ракеткой мира и сместить с этой позиции Джоковича 21 февраля, с или без победы в Роттердаме, но при условии, что Новак не будет набирать очки и играть. В живом рейтинге ATP (в нем указаны очки, которые будут начисляться с 31 января) у Медведева 10 125 очков, у Ноле пока 11 015.

Нос Рафаэля Надаля к&nbsp;концу финала стал красным. 35-летний испанец постоянно снимал с&nbsp;него капли пота.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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