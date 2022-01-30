Драма Медведева. Бился пять с половиной часов, но не дотерпел до титула

Лучший теннисист России потерпел досадное поражение от железного Надаля в пятисетовом финале Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open

Мужчины. Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 7:5

Весь спортивный мир сегодня был прикован к финалу Australian Open, и не зря. 35-летний Рафаэль Надаль в пяти сетах обыграл Даниила Медведева в тяжелейшем финале Открытого чемпионата Австралии. Встреча теннисистов подарила зрителям настоящие эмоциональные качели: от уверенности в победе россиянина до нервотрепки в пятом сете. Сенсационно Рафа, которого еще в прошлом году списали со счетов, стал тем самым игроком «Большой тройки», который взял 21-й рекордный «Шлем» и обошел по их количеству Новака Джоковича и Роджера Федерера.

Игра на повышение

С первых геймов стало понятно, что сегодняшний матч не будет легким: длинные розыгрыши, точнейшие мячи прямо по линии от Даниила, борьба за каждое очко. Но все же Даня более уверенно действовал на задней линии и отлично подавал, а Рафа допускал достаточно простые ошибки. В тактике россиянин переигрывал испанца, но по «физике» ребята были равны. Если говорить об атмосфере, то болельщики откровенно были больше за Надаля, и это боление по ходу встречи только прогрессировало. Даня спокойно взял свою подачу, а затем и первый сет.

Что было совершенно нехарактерно для Надаля, так это количество невынужденных ошибок — 20 к началу второй партии. Рафа пытался играть агрессивно, но его тактика просто не работала, мячи не попадали по линиям. Отметим, что испанец тактически правильно использовал укороченные против Дани, и далее ему это очень помогало по ходу матча. Дело дошло до упорного тай-брейка, который взял Даня. 84 минуты продолжался этот сет. Одна из лучших партий Медведева на этом турнире.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022

Конечно, нельзя назвать то, что в перерыве между сетами на корт выбежал протестующий болельщик, роковым событием, но кто знает, как бы все разрешилось, если бы не этот отвлекающий маневр. Что произошло: на корт Рода Лейвера выпрыгнул болельщик с транспарантом, но охранники быстро его скрутили и выволокли. Чуть позже выяснилось, что плакат выбежавшего зрителя был посвящен задержанию беженцев в Австралии. Невидимая рука Джоковича?

Игра на понижение

Удлинились и усложнились розыгрыши. И уже на тот момент стала заметна накопившаяся к концу турнира усталость теннисистов. Даня начал нервничать и спешить, и стало немного тревожно. Надаль вцепился зубами и сделал все, чтобы забрать партию. Ребята показывали потрясающий уровень тенниса.

В перерыве между партиями словарь Медведева пополнился еще парочкой крылатых выражений: «Они идиоты. У них нет мозгов», «Если они что-то будут говорить, то они дураки» и тому подобное. Все адресовано зрителям, которые радовались ошибкам Дани и мешали ему на подаче.

Тактика Надаля укорачивать работала, он выигрывал сложнейшие геймы, а Даниил совершал двойные ошибки за двойными. Публика этому только злорадствовала. Несколько раз на небольшое время Даниил вызывал физио, но медицинский тайм-аут не брал. Ребята обменивались брейками, навевая мысли о женском теннисе. Казалось, что уже все закончилось, вот-вот и Даня завершит наконец-то матч, но Рафа взял еще один сет. И дальше, в решающей партии, как бы ни пытался арбитр успокоить фанатов, они все равно бушевали. Все чувствовали, что Рафа скоро возьмет еще один ТБШ. Рафа делает брейк в пятом сете, Даня просел. Основная ошибка Медведева, которую он делала в розыгрышах, это ошибки с приема слева, хотя по игре он Рафе не проигрывал. Была маленькая надежда на тай-брейк, когда Даня отобрал сет-пойнты у Надаля, но встреча двух выдающихся бэкхендов завершилась победой Надаля, стадион ликовал.

Шансы на первую строчку

Нужно отдать должное Надалю: легенде 35, он недавно переболел коронавирусом, восстановился после травмы стопы, выиграл стартовый турнир сезона и выиграл титул в первом же «мейджоре». Кто-то из фанатов Новака может юлить и кидать удочку, мол, серба не было, было легче, он должен был взять титул, но так сложилась судьба. И здесь не было никакого везения, если вы видели матч. Тяжелейшие геймы, сеты и матчи по ходу всего турнира.

«У меня нет сомнений, что ты еще пару раз точно поднимешь этот трофей. Потому что ты прекрасен. Разделить такой эмоциональный матч с тобой — большая честь. Удачи тебе, Даниил», — сказал Надаль в послематчевом интервью.

До того как разрешился этот матч, все-таки в фавориты выводили Медведева. Все уже рассчитывали, станет ли он первой ракеткой мира, если выиграет, или нет. Пока этот вопрос откладывается. Но даже в случае победы Даня не стал бы лидером мирового рейтинга ATP сразу же. Дело в том, что прошлогодний Australian Open проходил на три недели позже нынешнего, соответственно, и очки за турнир снимутся позже. Россиянин еще может стать первой ракеткой мира и сместить с этой позиции Джоковича 21 февраля, с или без победы в Роттердаме, но при условии, что Новак не будет набирать очки и играть. В живом рейтинге ATP (в нем указаны очки, которые будут начисляться с 31 января) у Медведева 10 125 очков, у Ноле пока 11 015.