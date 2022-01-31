Российский телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на провокации болельщиков в адрес Даниила Медведева во время финального матча Australian Open против Рафаэля Надаля (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

«Русофобия в адрес Даниила Медведева? Так и есть, это же не в первый раз, — сказал Соловьев «СЭ». — Даниил не скрывает патриотического настроя и отношения к России. Он говорил о своем выборе, о возможности играть в России. А что, русофобия — это что-то новое? В спорте это, по-моему, уже настолько очевидная вещь. Посмотрите, какие заявления себе позволяют конкуренты наших ребят в биатлоне и лыжах. Блистательный Дмитрий Губерниев на эту тему многое может рассказать. При этом надо отметить, что слова Медведева о русофобии не связаны с отношениями с игроками. Видно, что у него прекрасные отношения с Надалем. Взаимное уважение. Рафаэль же вчера установил новый рекорд — это великое достижение. Я читал, что вчера говорил господин Червиченко о химии. Мне кажется, это эмоции. Я не думаю, что здесь есть вопрос в химии. Играли два великих спортсмена, но так получилось. Надо было Дане добивать в третьем сете».

Соловьев также отметил, что Даниил Медведев вызывает у него глубочайшее уважение.

«Не могу сказать, отвлекали его болельщики или нет. Даниил — великий спортсмен, несмотря на свой возраст. Он совершенно потрясающий парень, вызывает у меня глубочайшее уважение и симпатию. У него же не в первый раз, скажем вежливо, возникают сложные отношения с болельщиками. Иногда это его даже как-то подпитывает. Медведев умеет держать себя в подобных ситуациях. Не лезет за словом в карман. Довольно четко и ясно выражает к ним свое отношение. Он так себя настраивает на победы. Вчера чуть-чуть не получилось, не хватило. Но это был великий матч», — добавил Соловьев.

Ранее, 30 января, Надаль выиграл Australian Open второй раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.