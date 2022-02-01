Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 00:35

Рафаэль Надаль: «У людей ложные представления о Медведеве, он великий чемпион»

Евгений Петров
Корреспондент
Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.
Фото Twitter

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о россиянине Данииле Медведеве.

«У людей есть ложные представление о Данииле, — цитирует испанца L'Equipe. — Я говорю это совершенно искренне. Он очень добрый человек, абсолютно спокойный, когда общаешься с ним в раздевалке с глазу на глаз. У нас с ним хорошие отношения. Он великий чемпион, я отношусь к нему с большим уважением».

Ранее Надаль обыграл Медведева в финале Australian Open. Решающий матч турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца.

Для Надаля это вторая победа на Australian Open. Впервые он выиграл турнир в 2009 году.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
1
2
Читайте также
Украинцы игнорируют русский язык: наши соперники в порядке. На Олимпиаде в фигурном катании уже началась жара
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль: «Я счастлив, что здоровье позволило мне просто свободно играть в теннис»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости