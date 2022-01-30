«Не сомневаюсь, ты еще возьмешь этот титул». Медведев и Надаль выдали новый эпичный финал

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сыграли запоминающийся финал Australian Open. Испанец совершил невероятное возвращение — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 — и снова переписал историю.

Надаль вырвался вперед в «Большой тройке» с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем по числу побед на турнирах «Большого шлема». У 35-летнего испанца теперь 21 титул.

Медведев на этом Australian Open повторил национальный рекорд Марата Сафина по числу финалов «Большого шлема» — по четыре, у Евгения Кафельникова было три. Но ему не удалось завоевать второй титул и сравняться с российскими легендами по их количеству.

Каждый раз соперниками Даниила по решающему матчу были два теннисиста из «Большой тройки»: на US Open-2019 он уступил Надалю, год назад на Australian Open — Джоковичу, а затем на US Open-2021 победил серба и теперь в Мельбурне проиграл испанцу.

Россиянин во второй раз стоял на пути одного из величайших игроков в истории тенниса, который шел на рекорд по числу титулов на «мэйджорах». И снова спокойно рассуждал о таких особенных моментах, когда против него выходят легенды. Но никуда было без слов и напоминаний про них и «осьминога-медведя».

Оба финала Медведева и Надаля на «Большом шлеме» — пятисетовые триллеры. В Нью-Йорке россиянин ушел с 0-2, но все равно уступил. В Мельбурне случилось наоборот — Даниил вел 2-0, а победил снова Рафаэль.

В этом финале:

— Медведев в первом сете дважды делал брейки и брал подачи испанца под ноль при своей уверенной игре и ошибках соперника после яркого начала.

— Даниил во второй 84-минутной партии вернулся с 1:4 и ушел с сетбола, соперники обменивались брейками и подачами под ноль и довели дело до тай-брейка, россиянин снова перетянул инициативу на свою сторону.

He doesn't care that he's getting booed by the Melbourne crowd ?



Daniil Medvedev goes 2-0 up against Rafa Nadal after a ??? second set ?#AusOpen pic.twitter.com/ihwMiepcBz — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

— По ходу второй партии при счете 5:3 и третьем брейк-пойнте на подаче испанца охрана скрутила выпрыгнувшего на корт одного из зрителей с плакатом о содержании беженцев под стражей в Австралии, о проблеме вспомнили во время скандала с депортацией Джоковича.

— Медведев вел в третьем сете 3:2 и 40:0 на подаче соперника, Надаль устоял, в концовке сделал ключевой брейк, взял свою подачу с партией и полноценно вернулся в матч.

— Медведев пожаловался судье на вышке Джону Блуму на то, что болбои не могут передавать мячи друг другу, а также включил режим противостояния с публикой на «Род Лэйвер Арене», которая все громче поддерживала испанца, кричала россиянину под руку и радовалась после его ошибок.

??? ??? ??? ?



Daniil Medvedev sarcastically applauds as the Melbourne crowd rallies behind Rafa Nadal ?#AusOpen | @DaniilMedwed — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

— Даниил саркастически похлопал по ракетке в развязке третьего сета и между партиями попросил Блума объявить кричащим зрителям, что они идиоты (судья на вышке, конечно же, этого делать не стал): «Они идиоты. Нет мозгов, пустые головы. Возможно, их жизнь весьма плоха».

— Даниил показал трибунам большой палец в начале четвертого сета и в паузе после проигранной подачи снова пообщался с Блумом (судья на вышке позже стал делать более грозные объявления по арене): «Вы можете взять это в свои руки? Просто «пожалуйста» и повторять 25 раз — недостаточно. Покажите себя. Это финал «Большого шлема». Покажите, покажите, покажите себя. «Пожалуйста» — недостаточно. Они — идиоты, с идиотами «пожалуйста» не работает».

«Step up — it's the final of a Grand Slam! They're !!!»



Daniil Medvedev is pleading for the umpire to take some action against the crowd ??#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/g6p643psdA — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

— Надаль включил невероятный режим в четвертом сете, с седьмой попытки сделал брейк в пятом гейме, позже Медведев отыграл сетбол испанца на своей подаче, но тот взял свою под ноль и забрал партию.

— Медведев брал медицинские тайм-ауты для массажа в четвертом, а затем повторял процедуру в пятом сете — он вместе с сохранявшим немало энергии соперником потерял в движении, но всеми силами цеплялся за игру.

— Надаль в решающем сете сделал брейк, повел 3:2 и удержал свою подачу, а затем в первый раз вышел подавать на титул при счете 5:4.

— Даниил сделал брейк, но из-за двух аутов позволил испанцу ответить своим, после чего Рафаэль отыграл подачу под ноль и завоевал титул.

— Надаль отыгрался со счета 0-2 впервые с 2007 года (когда победил Михаила Южного на Уимблдоне), финал закончился после часа ночи по местному времени и длился 5 часов и 24 минуты — самый долгий на этом Australian Open и в карьере Медведева.

You won't see better celebrations than this on a tennis court ?



Rafa Nadal delivered the ??? comeback to win the 2022 Australian Open ???#AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/VHL2JuJoVS — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

«Вероятно, моя жена уже сломала телевизор»

25-летний Медведев в этом финале не смог:

— выиграть второй в карьере турнир «Большого шлема» и стать первым теннисистом в истории, кто завоевал второй титул на «мэйджоре» сразу после первого;

— гарантировать себе статус первой ракетки мира в феврале и прервать лидерство Новака Джоковича в рейтинге ATP;

— стать третьим в истории россиянином с победой на Australian Open, двумя титулами турниров «Большого шлема» и статусом первой ракетки мира — после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

— Да, тяжело говорить после матча на пять с половиной часов и поражения. Хочу поздравить Рафу, — в начале своей речи на церемонии награждения Медведев обернулся на Надаля. — То, что ты сделал сегодня, я впечатлен. Во время матча просто старался играть в теннис, но после спросил: «Ты вообще устал?» Потому что казалось, что все так же — думаю, уровень был невероятно высоким. Ты прибавил после двух сетов, выиграл 21-й «Большой шлем». Может, ты и устал, но немного, и все равно выиграл матч. Ты невероятный чемпион. Думаю, у вас, ребята, еще продолжится противостояние (в «Большой тройке»), еще ничего не закончено. И поздравляю тебя и, конечно, твою команду. Это невероятно.

Хочу поблагодарить двух парней в моем боксе. Вы были здесь все время, Оли и Жиль, — теннисист обратился к своим менеджеру и тренеру. — Спасибо за то, что разделили этот тяжелый момент со мной. Вы знаете, что мы старались по полной, и надеюсь, впереди нас ждет много побед. Обычно здесь в ложе моя жена (Дарья). Знаете, вероятно, она уже сломала телевизор. Она моя главная поддержка, за что я ей благодарен. Спасибо всем в моей команде, каждый раз забываю кого-то назвать, спасибо всем большое. Мои родители и сестры, я вас всех люблю. Если вы все еще смотрите, хочу поблагодарить за поддержку. Постараюсь сыграть лучше в следующий раз.

И хочу поблагодарить Tennis Australia, особенно Крэйга, — россиянин обернулся к главе оргкомитета турнира Крэйгу Тайли. — Думаю, работа директора турнира очень тяжелая, и в этом году, я не знаю, но ты можешь сказать мне, она была самой сложной за всю карьеру. Но я считаю тебя невероятным директором турнира, и надеюсь, ты останешься им еще как минимум 15 или 10 лет, которые я здесь буду играть.

— И последнее по порядку, но не по сути, — теннисист при этом не стал завершать речь благодарностью публике. — Просто еще раз хочу поблагодарить свою команду — спасибо, ребята!

«У меня теперь достаточно энергии продолжать»

35-летний Надаль в этом финале смог:

— выиграть 21-й титул на турнире «Большого шлема» и стать единоличным рекордсменом по их числу в великой тройке с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем;

— взять второй титул на Australian Open через 18 лет после дебюта на турнире в Мельбурне (единственная победа ранее — в 2009 году, у испанца также 13 титулов на Roland Garros, 2 — на Уимблдоне и 4 — на US Open);

— стать четвертым в истории теннисистом, кто брал все «Шлемы» два и более раз — после австралийцев Роя Эмерсона и Рода Лэйвера, а также Джоковича (у Федерера — один титул на Roland Garros).

«One of the most emotional matches of my tennis career» ??



Rafa Nadal attempts to explain the feeling of being a 21-time Grand Slam champion ?#AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/B6dnax8FI4 — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

— Добрый вечер всем или кому-то доброе утро! — Надаль в начале чемпионской речи посмотрел на часы и обратился к аудитории и Медведеву. — Первым делом, это тяжелый момент для Даниила. Ты невероятный чемпион. Я был на твоем месте пару раз на этом турнире, имел шансы забрать трофей, но не брал его. У меня нет никаких сомнений, что ты возьмешь этот трофей пару раз за карьеру, потому что ты невероятный. И я хочу поздравить тебя, твоих людей и семью.

Это был один из самых эмоциональных матчей в моей теннисной карьере, — испанец продолжил оборачиваться на россиянина и сорвал новую овацию. — Разделить его с тобой — честь. Всего тебе наилучшего в будущем.

Я не знаю, что сказать, ребята, — переключился Надаль. — Это просто невероятно. Если честно, полтора месяца назад я еще не знал, смогу ли я вообще вернуться в Тур и снова играть в теннис. А сегодня я здесь перед всеми вами вот с этим трофеем. И вы на самом деле не представляете, как я стремился сегодня быть тут. Не смогу выразить, как я благодарен за всю поддержку, которую получил с тех пор, как приехал. Вы просто невероятные. Большое спасибо за вашу любовь.

Без сомнения, возможно, это один из самых эмоциональных моментов в моей теннисной карьере, — добавил испанец. — И видеть такую огромную поддержку эти три недели — это останется в моем сердце до конца жизни. Так что большое-большое спасибо!

Я не смогу сполна выразить благодарность моей команде, — обратился к своей ложе теннисист. — Всей команде и семье — всем, кто здесь, и тем, кто не приехал. Вы все знаете, какими сложными были последние полтора года. И в самые тяжелые моменты вы всегда были рядом и оказывали поддержку. Без вас, ребята, ничего из этого не было бы возможно. Так что спасибо большое. Спасибо!

И не хочу никого забыть — всех волонтеров, организаторов, тех, кто сделал проведение этого невероятного турнира возможным, — добавил Надаль. — Спасибо всем за поддержку тенниса. И за то, что поддерживали меня даже в тяжелые или хорошие моменты. Спасибо Tennis Australia за организацию турнира в очень непростое время. В последние два года вы делаете особенно невероятную работу. Крэйг, я знаю, как тяжело было. Но твоя команда всегда на высоте и поддерживает нас, теннисистов. Спасибо вам, желаю всего наилучшего, мы не можем достаточно отблагодарить вас за эту работу и заботу.

Что ж, — выдохнул Надаль. — Полтора месяц назад, возможно, я бы сказал, что, не исключено, это мой последний Australian Open. Но теперь у меня достаточно энергии продолжать. Так что спасибо большое! Я не могу описать чувства, которые сейчас наполняют меня, но я очень постараюсь продолжать и приехать в следующем году. Спасибо всем и увидимся скоро!

Надаль выиграл у Медведева битвы в Нью-Йорке и Мельбурне, эти матчи вошли в историю тенниса. Но история их противостояния на турнирах «Большого шлема», не исключено, еще получит новый яркий оборот.