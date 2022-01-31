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Лоза — о поведении болельщиков во время финала Australian Open: «Говнюки, что с ними сделаешь!»

Известный певец Юрий Лоза критично оценил поведение болельщиков во время финала Australian Open с участием россиянина Даниила Медведева
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Юрий Лоза.
Фото Global Look Press

Российский певец Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова теннисиста Даниила Медведева, который назвал русофобией поведение болельщиков во время финала Australian Open против Рафаэля Надаля (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

«А когда было иначе? Когда-нибудь нас где-нибудь любили? В любой стране. Тем более в Австралии. Это одна из самых идиотских стран! Это стало понятно, когда они выгнали Джоковича. По поведению австралийцев по отношению к Джоковичу понятно, что они козлы! Говнюки, что с ними сделаешь! Всем теннисистам нужно было собраться и уехать на турнир в нормальные страны. А наш теннисист поехал играть к козлам», — сказал Лоза «СЭ».

Ранее, 30 января, Медведев уступил Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Даниил был «посеян» на турнире под вторым номером, Надаль — под шестым.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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