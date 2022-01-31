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Сегодня, 20:06

Зверев: «В Австралии все говорили, что я могу стать первой ракеткой мира, но меня разочаровал мой результат»

Анна Горшкова
Корреспондент

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, как воспринял поражение в четвертом круге Australian Open.

«Все нормально. Я знаю, что провел неудачный турнир, неудачные две недели. Я ставил цель выиграть турнир и в итоге стать первой ракеткой мира. Но я этого не заслужил. Все просто. Сейчас давления нет, я перевернул страницу, вот почему я в Монпелье. Я не мог бездействовать. Хотелось сохранить турнирный темп. Я собирался выступить только в Акапулько, но мне нужно играть после такого быстрого вылета с Australian Open», — приводит слова теннисиста Midi Libre.

Также Зверев рассказал о своих целях на ближайшее время.

«Я хочу вернуться на тот уровень, на котором был во второй половине 2021-го. Я выиграл четыре титула, проиграл всего четыре матча. Я хочу поскорее двигаться дальше. В Австралии я чувствовал сильное давление, все говорили, что я могу стать первой ракеткой мира, и меня разочаровал мой результат», — добавил он.

В финале Australian Open Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5), который выиграл свой 21-й «Большой шлем».

Источник: https://www.midilibre.fr/2022/01/31/jai-tourne-la-page-dou-ma-presence-a-montpellier-les-confidences-dalexander-zverev-a-midi-libre-10079660.php#xtor=[[mdl-Midilibre]]
Теннис
Александр Зверев (теннис)
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