Зверев: «В Австралии все говорили, что я могу стать первой ракеткой мира, но меня разочаровал мой результат»

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, как воспринял поражение в четвертом круге Australian Open.

«Все нормально. Я знаю, что провел неудачный турнир, неудачные две недели. Я ставил цель выиграть турнир и в итоге стать первой ракеткой мира. Но я этого не заслужил. Все просто. Сейчас давления нет, я перевернул страницу, вот почему я в Монпелье. Я не мог бездействовать. Хотелось сохранить турнирный темп. Я собирался выступить только в Акапулько, но мне нужно играть после такого быстрого вылета с Australian Open», — приводит слова теннисиста Midi Libre.

Также Зверев рассказал о своих целях на ближайшее время.

«Я хочу вернуться на тот уровень, на котором был во второй половине 2021-го. Я выиграл четыре титула, проиграл всего четыре матча. Я хочу поскорее двигаться дальше. В Австралии я чувствовал сильное давление, все говорили, что я могу стать первой ракеткой мира, и меня разочаровал мой результат», — добавил он.

В финале Australian Open Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5), который выиграл свой 21-й «Большой шлем».