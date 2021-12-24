Самый успешный теннисист нашей страны вновь победил в голосовании журналистов «СЭ», которые по традиции выбирают лучшего спортсмена года.

В 2021-м Даниил впервые в карьере выиграл титул на турнире «Большого шлема», стал второй ракеткой мира и помог мужской сборной России завоевать Кубки ATP и Дэвиса.

Медведев становится спортсменом года по версии нашего издания в третий раз подряд — ранее мы отдавали должное его прогрессу и в 2019-м, и в 2020-м.

О том, как складывался еще один триумфальный год, 25-летний теннисист рассказал нам в эксклюзивном интервью.

Финал US Open — самый важный поединок года

— Журналисты «СЭ» в третий раз подряд выбирают вас спортсменом года. На ваш взгляд, какой Даниил круче — тот, что в 2019-м сыграл шесть финалов подряд, тот, что в 2020-м выиграл ATP Finals, или тот, что в 2021-м стал чемпионом US Open?

— Очень тяжело ответить на этот вопрос. Все сезоны в моей карьере были по-своему особенными и вели к чему-то большему. Я накапливал победный опыт, прогрессировал, искал свой стиль. Безусловно, 2021 год за счет победы на US Open самый запоминающийся, но и остальные годы карьеры никогда не забуду.

— Могли бы назвать трех лучших атлетов 2021 года на Земле?

— В мире очень много крутых спортсменов в разных видах спорта. Везде есть свои выдающиеся чемпионы, поэтому выделять кого-то считаю неправильным. Самые яркие события для меня — Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу и мощный сезон в «Формуле-1». Последняя гонка в Абу-Даби — это что-то невероятное.

— Какой свой матч по качеству игры вы назовете лучшим в этом году?

— Было много крутых побед, но встреча с Новаком (Джоковичем. — Прим. Т.Г.) в финале US Open выделяется. Во-первых, я круто играл. Во-вторых, это был самый важный поединок года для меня. Возможно, были и матчи, где я действовал еще сильнее, но это так не врезалось в память.

What. A. Performance. ?



Daniil Medvedev wins the #USOpen after defeating Novak Djokovic in straight sets ? pic.twitter.com/LKuKwX4G6B — ESPN (@espn) September 12, 2021

— А самое обидное поражение?

— Выделю проигрыш на Олимпиаде. Очень хотелось взять медаль в Токио, поэтому было очень обидно вылететь в четвертьфинале (Даниил уступил Пабло Карреньо Бусте. — Прим. Т.Г.).

Победы в сборной сделали меня максимально счастливым

— После проигрыша на Играх некоторые ставили вам в вину пропуск тренировочного сбора на Сахалине, во время которого вы решали визовые проблемы. Было обидно такое слышать?

— Мне было необходимо получить визу США. Без нее я бы не смог сыграть ни одного турнира американской серии, включая US Open. Так что вариантов приехать на Сахалин, к сожалению, не было. При этом могу сказать, что я в полную силу готовился к Олимпиаде. Я знаю, как правильно подводить себя к большим турнирам. Проблема заключалась в том, что олимпийский турнир состоялся сразу после грунтового и травяного сезонов. Пришлось заново перестраивать игру, где-то подстраиваться под соперников. Плюс во всех странах разные условия, разные мячи. Не скажу, что в Токио они мне подошли. Поэтому, если я и слышал разговоры о том, что плохо сыграл из-за пропуска сбора на Сахалине, то не придавал им большое значение. Я понимал, что все сделал правильно. Это самое главное, мой основной принцип, с которым я иду по жизни. Если знаю, что сделал все, что от меня зависит, но не получилось, то в этом нет ничего страшного. Получится в следующий раз.

— Можно ли сравнить эмоции после победы в личном турнире и радость от успеха в Кубке ATP и Кубке Дэвиса? Нет ли у вас ностальгии по старому формату Кубка Дэвиса с разъездами и пятисетовыми матчами?

— Я слышал много крутых историй про старый формат, но сам его практически не ощутил. Все матчи, в которых я поучаствовал в старом формате, кроме поединка с Сербией, мы провели не в Мировой группе. Мы еще не были так раскручены, не стояли так высоко в рейтинге. Поэтому четко я не смог оценить старый формат. Новый, кстати, мне нравится. Понятно, что у него есть свои плюсы и минусы. Какие минусы? В Кубке ATP тебе еще и дают рейтинговые очки. Плюс в январе тебе у тебя есть выбор. Ты можешь играть за свою страну или готовиться к Australian Open на одиночных турнирах. В Кубке Дэвиса ничего такого нет.

Если же говорить про эмоции, то обе победы сделали меня максимально счастливым. Кубок ATP стал первым крупным командным трофеем для нашего поколения. Мы постепенно двигались к этой цели и добились ее в Австралии. Успехом же в Кубке Дэвиса мы красиво закончили год для российского тенниса.

— Пикировки с публикой часто помогают вам получить дополнительные эмоции для игры. Но как на такие истории реагируют организаторы турниров?

— Поверьте, мне все равно намного приятнее, когда меня поддерживают, а не освистывают. И так происходит на большинстве турниров. Да, бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой. Люди видят, что я никого не хочу обмануть, что-то придумать, сжульничать. Во мне нет фэйка. Фанаты тенниса знают: если они видят меня, то получают правду. Это самое главное. Если говорить про организаторов турниров, то если они обязаны выписать мне штраф, то делают это. Больше в их компетенцию, в этих вопросах, ничего не входит.

— Удалось ли в итоге урегулировать разногласия из-за камеры на задней линии на турнире в Цинциннати?

— Будем надеяться, что в следующем году она будет чуть дальше от корта (смеется).

Загадываю желание в новогоднюю ночь

— Уход Большой тройки на заслуженный отдых — возможность для других игроков или опасность, что теннис потеряет привлекательность?

— Уход Большой тройки, когда это случится, будет большим событием. Они не молодеют, но все еще играют очень сильно, выигрывают турниры «Большого шлема». Но мне кажется, что история циклична. Когда заканчивали Борис Беккер и Иван Лендл, то все также беспокоились о будущем тенниса. Но им на смену пришли Пит Сампрас и Андре Агасси. То есть всегда приходили новые великие чемпионы, а теннис становился все популярнее и популярнее. Конечно, Роджер, Новак и Рафа побили все мыслимые и немыслимые рекорды, но я уверен, что и после их ухода появятся новые герои, которые заставят людей влюбляться в теннис.

— Есть ли точка на карте, где бы вы хотели побывать, когда закончится пандемия?

— Я очень люблю путешествовать, смотреть разные страны. Сочетать это с игрой на турнирах зачастую не получается. Если ты хорошо выступаешь и продвигаешься по турнирной сетке, то у тебя практически нет времени, чтобы побыть туристом. Если говорить про одно место в мире, где я хотел бы побывать, то это Большой барьерный риф в Австралии. Провел бы там месяц, наслаждаясь жизнью туриста.

— Ваш любимый новогодний фильм?

— Люблю «Иронию судьбы», которую я смотрел очень много раз на Новый год, и «Один дома». Хорошие, добрые фильмы.

— Судьба теннисиста обычно не позволяет вам встречать Новый год в России. Нет ли ностальгии по снегу, катанию с горок, запаху елки и мандаринов?

— Да, теннисисты зачастую встречают новый год в Австралии. Поэтому, конечно, есть ностальгия. Хочется встретить Новый год в России, покататься с горки, слепить снеговика. Это очень круто и весело, но работа есть работа. Приходится жертвовать своими желаниями.

— Как вы относитесь к традиции загадывать желание в новогоднюю полночь?

— Я загадываю. Если ты в кругу близких и любимых, то можно загадать желание и верить, что оно сбудется.

— Какой сверхспособностью хотел бы обладать Даниил Медведев?

— Способностью летать. Так бы можно было бы увидеть намного больше стран, быстрее открыть для себя весь мир.