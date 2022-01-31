Надаль: «Я счастлив, что здоровье позволило мне просто свободно играть в теннис»

Надаль ответил на вопрос о том, испытывал ли он проблемы со стопой по ходу финального матча с Даниилом Медведевым

Победитель Открытого чемпионата Австралии-2022 Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, испытывал ли он проблемы со стопой по ходу финального матча с Даниилом Медведевым.

«Как вы видели, я мог бегать без ограничений. Я счастлив, что здоровье позволило мне просто свободно играть в теннис. Это потрясающее чувство.

По ходу восстановления мы пробовали разные методы, и долгое время не получали никакого результата. После всего, через что я прошел за карьеру, с учетом возраста, конечно, появляются сомнения по поводу дальнейших выступлений. Тем более ты знаешь, что травму нельзя вылечить.

Когда регулярно ходишь в тренажерный зал, на процедуры, в бассейн, на тренировочный корт и видишь, что не можешь делать то, что необходимо для возвращения, это очень тяжело, очень больно. Это разбивает сердце. Но постоянная работа и дисциплина сыграли свою роль», — цитирует Надаля ATP Channel.

Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

Для Надаля это уже вторая победа на Australian Open. Впервые он выиграл турнир в 2009 году.