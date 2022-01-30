Медведев помог Надалю с рекордом. В пяти сетах Рафа стабильно сильнее Даниила

Кафельникова. Надаль — самый титулованный в истории, Медведев пока не догнал Сафина

Даниил Медведев не смог удержать преимущество в два сета над Рафаэлем Надалем и уступил в финальном матче Открытого чемпионата Австралии. Для испанца эта победа стала уже четвертой в пяти встречах со второй ракеткой мира, тогда как единственный успех Медведева пришелся на финал Итогового турнира ATP-2020.

Матчи Даниила Медведева против Рафаэля Надаля. Фото «СЭ»

35-летний испанец выиграл 21-й турнир «Большого шлема» в карьере и вышел на первое место в истории по этому показателю, обогнав швейцарца Роджера Федерера и рекордсмена мельбурнских кортов серба Новака Джоковича, на счету каждого из которых по 20 трофеев. 13 раз Надаль становился лучшим в Париже, четырежды — в Нью-Йорке, по два раза — в Лондоне и Мельбурне. Причем последний успех в Австралии состоялся в 2009 году, когда Рафа в пяти сетах одолел Федерера.

Лидеры по числу побед на турнирах «Большого шлема». Фото «СЭ»

Медведев стал всего шестым игроком, которому не удалось победить в финале «мейджора» во времена «Открытой эры», взяв первые два сета. Причем в Австралии подобные камбэки случались более полувека назад: в 1908 году Фред Александр победил Альфреда Данлопа (3:6, 3:6, 6:0, 6:2, 6:3), в 1960-м — Род Лэйвер — Нила Фрейзера (5:7, 3:6, 6:3, 8:6, 8:6), а в 1965-м — Рой Эмерсон — Фреда Столла (7:9, 2:6, 6:4, 7:5, 6:1). В современной же истории (с 1969 года) четырежды полностью переворачивались парижские финалы, и однажды — два года назад — нью-йоркский.

Победы с 0:2 по сетам в финалах турниров «Большого шлема» в «Открытую эру». Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Медведев, повторивший в пятницу российский рекорд Марата Сафина по победам в полуфиналах турниров «Большого шлема», сравняться с предшественниками не смог. На счету второй ракетки мира четыре решающих матча, из которых выиграть удалось только один. А вот Сафин и Евгений Кафельников взяли по два трофея. С четырех и трех попыток соответственно.