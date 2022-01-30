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Медведев помог Надалю с рекордом. В пяти сетах Рафа стабильно сильнее Даниила

Испанский теннисист Надаль стал рекордсменом по титулам на турнирах «Большого шлема»
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
30 января. Мельбурн. Рафаэль Надаль (слева) и Даниил Медведев после финала Australian Open-2022.
Фото Reuters
Матчи Даниила Медведева против Рафаэля Надаля.
Фото «СЭ»
Лидеры по числу побед на турнирах «Большого шлема».
Фото «СЭ»
Победы с 0:2 по сетам в финалах турниров «Большого шлема» в «Открытую эру».
Фото «СЭ»
Россияне в финалах турниров «Большого шлема».
Фото «СЭ»
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Надаль — самый титулованный в истории, Медведев пока не догнал Сафина и Кафельникова.
30&nbsp;января. Мельбурн. Даниил Медведев рядом с&nbsp;трофеем Australian Open после поражения от&nbsp;Рафаэля Надаля. Драма Медведева. Бился пять с половиной часов, но не дотерпел до титула

Даниил Медведев не смог удержать преимущество в два сета над Рафаэлем Надалем и уступил в финальном матче Открытого чемпионата Австралии. Для испанца эта победа стала уже четвертой в пяти встречах со второй ракеткой мира, тогда как единственный успех Медведева пришелся на финал Итогового турнира ATP-2020.

Матчи Даниила Медведева против Рафаэля Надаля. Фото "СЭ"
Матчи Даниила Медведева против Рафаэля Надаля.
Фото «СЭ»

35-летний испанец выиграл 21-й турнир «Большого шлема» в карьере и вышел на первое место в истории по этому показателю, обогнав швейцарца Роджера Федерера и рекордсмена мельбурнских кортов серба Новака Джоковича, на счету каждого из которых по 20 трофеев. 13 раз Надаль становился лучшим в Париже, четырежды — в Нью-Йорке, по два раза — в Лондоне и Мельбурне. Причем последний успех в Австралии состоялся в 2009 году, когда Рафа в пяти сетах одолел Федерера.

Лидеры по числу побед на турнирах «Большого шлема». Фото "СЭ"
Лидеры по числу побед на турнирах «Большого шлема».
Фото «СЭ»

Медведев стал всего шестым игроком, которому не удалось победить в финале «мейджора» во времена «Открытой эры», взяв первые два сета. Причем в Австралии подобные камбэки случались более полувека назад: в 1908 году Фред Александр победил Альфреда Данлопа (3:6, 3:6, 6:0, 6:2, 6:3), в 1960-м — Род Лэйвер — Нила Фрейзера (5:7, 3:6, 6:3, 8:6, 8:6), а в 1965-м — Рой Эмерсон — Фреда Столла (7:9, 2:6, 6:4, 7:5, 6:1). В современной же истории (с 1969 года) четырежды полностью переворачивались парижские финалы, и однажды — два года назад — нью-йоркский.

Победы с 0:2 по сетам в финалах турниров «Большого шлема» в «Открытую эру». Фото "СЭ"
Победы с 0:2 по сетам в финалах турниров «Большого шлема» в «Открытую эру». Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

Медведев, повторивший в пятницу российский рекорд Марата Сафина по победам в полуфиналах турниров «Большого шлема», сравняться с предшественниками не смог. На счету второй ракетки мира четыре решающих матча, из которых выиграть удалось только один. А вот Сафин и Евгений Кафельников взяли по два трофея. С четырех и трех попыток соответственно.

Россияне в финалах турниров «Большого шлема». Фото "СЭ"
Россияне в финалах турниров «Большого шлема».
Фото «СЭ»
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Марат Сафин
Рафаэль Надаль
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