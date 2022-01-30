«Мальчик перестал мечтать». Монолог Медведева после поражения в финале Australian Open

Теннисист Даниил Медведев оригинально начал пресс-конференцию после поражения в финале Australian Open от испанца Рафаэля Надаля. Россиянин рассказал целую историю о своем пути в спорте.

«Постараюсь быть не слишком долгим. История о мальчике, который мечтал о больших свершениях в теннисе.

Я взял ракетку в руки в шесть лет. Как быстро летит время. В 12 я уже много тренировался, выступал на соревнованиях в России, смотрел трансляции матчей «Большого шлема» по телевизору, следил за звездами, за фанатами. Ты мечтаешь о таком.

Начал играть на европейских турнирах. Помню, как выступал на юношеских Олимпийских играх. Они назывались юношеским Олимпийским фестивалем или как-то так. Я дошел до финала. Это было классно. Мы играли на центральном корте. Матч проходил в Турции. На трибунах была тысяча зрителей. Может, две. Это было действительно классно. Именно о таких моментах ты и мечтаешь.

Потом наступило время юношеского «Большого шлема». Там ты можешь увидеть настоящих профессионалов. Помню, как на US Open я ел с ними в одной столовой. Маленькие радости. На трибуны приходят тебя поддержать фанаты, пусть они даже не знают, кто ты такой. Это прекрасно.

И ты понимаешь: «Я хочу попасть на турнир «Большого шлема». Сыграть против лучших».

Помню, когда попал на US Open, то увидел проходящего мимо Джона Изнера. Я даже удивился: «Какой он здоровый». Намного больше, чем выглядит по телевизору.

Много испытаний на твоем пути, ты стараешься забраться наверх. Играешь на все более крупных соревнованиях. Не стану скрывать, что в моей карьере были моменты, когда мальчик сомневался, стоит ли ему продолжать идти за этой мечтой.

Но я помню другой момент. Я проиграл два сложных матча на Roland Garros. А я ведь говорю по-французски. Я считал, что вхожу в топ-5 игроков в своем возрасте на тот момент. Что уже как бы неплохо. Как вы видите сейчас, у нас росло очень сильное поколение. Многие из них сейчас входят в топ-10 рейтинга.

Тогда я проиграл Бенджамину Бонци, который сейчас входит в топ-100. Если не ошибаюсь, на пресс-конференции был только один журналист из России. Я тогда подумал: «Реально?» Это турнир «Большого шлема». Я приближался к топ-50. Это меня удивило. Мы проговорили с этим журналистом минут пять. Я люблю общаться с прессой.

Еще помню обидное поражение от Пьера-Юга Эрбера. Вел 2-0 по сетам. Потрясающий матч. Он играл великолепно. А я люблю такие встречи. Именно из-за них я и люблю теннис.

Я был на грани попадания в топ-10. В своем же возрасте был уже, думаю, в топ-3. Выше только Зверев. Был еще Доминик Тим, но он все же постарше. Так что даже топ-2.

Я пришел на пресс-конференцию. Был немного разочарован фанатами и всем остальным. Забавно, я не хотел долго говорить, так что хотел отвечать короткими фразами. Но там был один журналист. Кажется, из Италии. Он спросил меня, я ответил двумя словами и попросил больше не задавать вопросы. Были и представители России, которые задавали вопросы. И снова мальчик тогда задумался о возможности достичь своей мечты.

Не буду объяснять, почему именно, но сегодня по ходу матча я понял, почему я играю в теннис, — потому что это весело. Я говорил о журналистах, но я люблю общаться с прессой. Думаю, вы и сами это видите. Хотя речь не об этом сейчас.

Я говорю о нескольких моментах, когда мальчик перестает мечтать. И сегодня был такой момент. Я не хочу говорить, почему именно.

С этого момента я играю за себя самого, за свою семью, чтобы обеспечить ее. За людей, которые верят в меня. И за всех россиян, потому что я чувствую их поддержку.

Вот как я скажу. Если будет турнир на грунтовых кортах в Москве перед Открытым чемпионатом Франции или Уимблдоном, то я выступлю на нем, даже если пропущу турниры в Париже или Англии. Мальчик перестал мечтать. Мальчик будет играть сам за себя. Вот и все. Вот моя история. Спасибо, что выслушали», — сказал Медведев.

25-летний россиянин занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем US Open.