«Уфа» — «Ростов»: команда Карпина отправит Агаларова и компанию в ФНЛ?
8 мая 2022 года состоится важнейший для «Уфы» матч за право остаться в премьер-лиге — команда Алексея Стукалова примет «Ростов». Игра пройдет в Уфе и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Ростов» 8 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — считают шансы хозяев победить выше, чем гостевые. На успех «Уфы» коэффициент 2.34, это около 42% вероятности исхода. На триумф ростовчан — 3.20 (31%). Ничья оценена котировкой 3.40 (27%).
На победу хозяев с форой (0) коэффициент 1.67, у гостей — 2.30. В случае ничьей ставка будет рассчитана с котировкой 1.00.
Аналитики считают, что зрители не увидят в этом матче много голов. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.28, на ТМ 2.5 — за 1.67.
Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Вариант «обе забьют» предложен за 2.00, обратный исход — за 1.81.
Гол лучшего бомбардира сезона Гамида Агаларова оценен коэффициентом 2.55. Следующий по шансам — Дмитрий Полоз из «Ростова». Мяч за его авторством доступен за 2.73.
«Уфа» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 8 мая 2022 года
«Уфа» находится в шаге от вылета в ФНЛ. За три тура до завершения чемпионата отставание от занимающего 14-е место «Урала» — четыре очка. Любая победа екатеринбуржцев и хотя бы одно поражение башкортостанцев отправит их в первый дивизион. Шансы выпутаться минимальные, учитывая, что в последних десяти матчах у команды Алексея Стукалова всего одна победа.
«Ростов» шел на серии из четырех побед подряд и поднялся на девятое место в чемпионате, но в 27-м туре неожиданно проиграл «Краснодару». Желто-синие больше владели мячом, нанесли больше ударов и чаще попадали в створ, но не удержали победный счет. Борьба до последнего в игре с «быками» означает, что «Ростов» все еще мотивирован набирать очки, чтобы оставить позади «Спартак» и других аутсайдеров.
Команда Валерия Карпина в последние месяцы очень здорово проводит стартовые отрезки матчей — футболисты забили в первом тайме в шести играх подряд, пять мячей пришлись на отрезок с 1-й по 30-ю минуту. «Уфа» же стабильно пропускает в каждой встрече — последнюю игру на ноль «горожане» провели 12 марта против «Нижнего Новгорода». На то, что «Ростов» отличится еще в первом тайме, коэффициент 2.45.
Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Ростов»
Если боитесь ставить на гол ростовчан в стартовые 45 минут, тогда можете выбрать вариант проще и надежнее. Шансы, что «Уфа» не пропустит, крайне малы, поэтому стоит рассмотреть ставку «Ростов» забьет больше 1 гола". Если гости отличатся один раз, тогда деньги вернутся на счет. А два мяча и более принесут прибыль.
Рекомендуемая ставка: «Ростов» забьет больше 1 гола за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0