Прогноз и ставка на матч РПЛ «Уфа» — «Ростов» 8 мая 2022 года

Уфимцам нужна только победа, но добыть ее не получится.

8 мая 2022 года состоится важнейший для «Уфы» матч за право остаться в премьер-лиге — команда Алексея Стукалова примет «Ростов». Игра пройдет в Уфе и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Ростов» 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — считают шансы хозяев победить выше, чем гостевые. На успех «Уфы» коэффициент 2.34, это около 42% вероятности исхода. На триумф ростовчан — 3.20 (31%). Ничья оценена котировкой 3.40 (27%).

На победу хозяев с форой (0) коэффициент 1.67, у гостей — 2.30. В случае ничьей ставка будет рассчитана с котировкой 1.00.

Аналитики считают, что зрители не увидят в этом матче много голов. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.28, на ТМ 2.5 — за 1.67.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Вариант «обе забьют» предложен за 2.00, обратный исход — за 1.81.

Гол лучшего бомбардира сезона Гамида Агаларова оценен коэффициентом 2.55. Следующий по шансам — Дмитрий Полоз из «Ростова». Мяч за его авторством доступен за 2.73.

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«Уфа» находится в шаге от вылета в ФНЛ. За три тура до завершения чемпионата отставание от занимающего 14-е место «Урала» — четыре очка. Любая победа екатеринбуржцев и хотя бы одно поражение башкортостанцев отправит их в первый дивизион. Шансы выпутаться минимальные, учитывая, что в последних десяти матчах у команды Алексея Стукалова всего одна победа.

«Ростов» шел на серии из четырех побед подряд и поднялся на девятое место в чемпионате, но в 27-м туре неожиданно проиграл «Краснодару». Желто-синие больше владели мячом, нанесли больше ударов и чаще попадали в створ, но не удержали победный счет. Борьба до последнего в игре с «быками» означает, что «Ростов» все еще мотивирован набирать очки, чтобы оставить позади «Спартак» и других аутсайдеров.

Команда Валерия Карпина в последние месяцы очень здорово проводит стартовые отрезки матчей — футболисты забили в первом тайме в шести играх подряд, пять мячей пришлись на отрезок с 1-й по 30-ю минуту. «Уфа» же стабильно пропускает в каждой встрече — последнюю игру на ноль «горожане» провели 12 марта против «Нижнего Новгорода». На то, что «Ростов» отличится еще в первом тайме, коэффициент 2.45.

Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Ростов»

Если боитесь ставить на гол ростовчан в стартовые 45 минут, тогда можете выбрать вариант проще и надежнее. Шансы, что «Уфа» не пропустит, крайне малы, поэтому стоит рассмотреть ставку «Ростов» забьет больше 1 гола". Если гости отличатся один раз, тогда деньги вернутся на счет. А два мяча и более принесут прибыль.

Рекомендуемая ставка: «Ростов» забьет больше 1 гола за 2.02.