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«Уфа» — «Ростов»: команда Карпина отправит Агаларова и компанию в ФНЛ?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Уфа» — «Ростов» 8 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Игроки «Ростова» празднуют победу.
Фото ФК «Ростов»
Уфимцам нужна только победа, но добыть ее не получится.

8 мая 2022 года состоится важнейший для «Уфы» матч за право остаться в премьер-лиге — команда Алексея Стукалова примет «Ростов». Игра пройдет в Уфе и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Ростов» 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — считают шансы хозяев победить выше, чем гостевые. На успех «Уфы» коэффициент 2.34, это около 42% вероятности исхода. На триумф ростовчан — 3.20 (31%). Ничья оценена котировкой 3.40 (27%).

На победу хозяев с форой (0) коэффициент 1.67, у гостей — 2.30. В случае ничьей ставка будет рассчитана с котировкой 1.00.

Аналитики считают, что зрители не увидят в этом матче много голов. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.28, на ТМ 2.5 — за 1.67.

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Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Вариант «обе забьют» предложен за 2.00, обратный исход — за 1.81.

Гол лучшего бомбардира сезона Гамида Агаларова оценен коэффициентом 2.55. Следующий по шансам — Дмитрий Полоз из «Ростова». Мяч за его авторством доступен за 2.73.

«Уфа» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 8 мая 2022 года

«Уфа» находится в шаге от вылета в ФНЛ. За три тура до завершения чемпионата отставание от занимающего 14-е место «Урала» — четыре очка. Любая победа екатеринбуржцев и хотя бы одно поражение башкортостанцев отправит их в первый дивизион. Шансы выпутаться минимальные, учитывая, что в последних десяти матчах у команды Алексея Стукалова всего одна победа.

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«Ростов» шел на серии из четырех побед подряд и поднялся на девятое место в чемпионате, но в 27-м туре неожиданно проиграл «Краснодару». Желто-синие больше владели мячом, нанесли больше ударов и чаще попадали в створ, но не удержали победный счет. Борьба до последнего в игре с «быками» означает, что «Ростов» все еще мотивирован набирать очки, чтобы оставить позади «Спартак» и других аутсайдеров.

Команда Валерия Карпина в последние месяцы очень здорово проводит стартовые отрезки матчей — футболисты забили в первом тайме в шести играх подряд, пять мячей пришлись на отрезок с 1-й по 30-ю минуту. «Уфа» же стабильно пропускает в каждой встрече — последнюю игру на ноль «горожане» провели 12 марта против «Нижнего Новгорода». На то, что «Ростов» отличится еще в первом тайме, коэффициент 2.45.

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Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Ростов»

Если боитесь ставить на гол ростовчан в стартовые 45 минут, тогда можете выбрать вариант проще и надежнее. Шансы, что «Уфа» не пропустит, крайне малы, поэтому стоит рассмотреть ставку «Ростов» забьет больше 1 гола". Если гости отличатся один раз, тогда деньги вернутся на счет. А два мяча и более принесут прибыль.

Рекомендуемая ставка: «Ростов» забьет больше 1 гола за 2.02.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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