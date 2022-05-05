Итальянцу все чаще пророчат отставку.

Московский «Спартак» после победы над «Крыльями Советов» в 27-м туре постарается продлить удачную серию до двух игр. Очередным соперником команды Паоло Ваноли станет «Урал». Матч между командами из второй половины таблицы в 28-м туре состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 13.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 7 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Спартака» шансов победить больше, чем у его соперника. На успех красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.12, что примерно 47% вероятности. Триумф «Урала» оценен наиболее высокой котировкой в линии — 3.70 (24%). Ничью можно взять за 3.40 (29%).

Екатеринбуржцы проиграли «Спартаку» три последних матча. Если верите, что «Урал» именно сейчас прервет серию неудач, можете взять 1Х за 1.77.

В двух играх прошлого сезона команды забили 10 мячей, а в первом круге этого — всего один. Аналитики не верят в высокую результативность предстоящей встречи — на тотал больше 2.5 гола котировка 2.30, на тотал меньше — 1.66.

Общий тотал повлиял на вероятность увидеть обмен голами — «обе забьют» доступен за 2.04.

В пределах тройки коэффициент на пенальти и удаление в матче. 11-метровый идет за 2.35, красная карточка — за 2.95.

«Урал» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 7 мая 2022 года

Кто смотрел матч «Спартака» с «Крыльями Советов», у тех до сих пор перед глазами момент: Паоло Ваноли несется вдоль поля и празднует гол вместе с Александром Соболевым. Итальянец искренне радуется каждому позитивному эпизоду, потому что в его московской карьере таких было немного.

Красно-белые добились победы над самарцами и принесли тренеру всего четвертую победу в РПЛ, которая может быть для него последней. На неделе появились слухи, что «Спартак» уволит Паоло даже в случае выигрыша БЕТСИТИ Кубка России. В клубе старательно опровергали информацию, но даже если это вброс, раскачивание лодки перед финалом сезона вряд ли позитивно скажется на команде и результатах.

К счастью, следующий матч у «Спартака» не с «Зенитом», а с идущим в зоне стыков «Уралом». Екатеринбуржцы в конце апреля неожиданно обыграли «Уфу» (2:1) и «Динамо» (3:2), но поверить в еще одну их победу тяжело — везение имеет свойство заканчиваться. В матче с бело-голубыми «Урал» реализовал все, а соперник — меньше половины. «Спартак» будет создавать моменты наравне с динамовцами и точно должен забить больше одного мяча.

Почему такая уверенность? Многое решит возвращение Квинси Промеса. Креативный голландец в игре с «Крыльями» вышел на поле впервые с начала апреля и был очень заметен. Его скорости и техники сильно не хватало красно-белым в последних матчах, а в паре с Бакаевым он способен взломать любую защиту.

«Спартак» в случае победы над «Уралом» точно не закончит сезон в зоне стыковых матчей. Команда постарается взять соперника с наскока — на гол красно-белых в первом тайме коэффициент 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

Команды располагаются в таблице недалеко друг от друга, но «Спартак» все равно значительно выше классом. Москвичи приедут в Екатеринбург играть в атаку, а «Урал» постарается сдержать мощь соперника. Но уследить за Бакаевым, Квинси, Соболевым и Николсоном будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше 1.5 гола за 2.30.