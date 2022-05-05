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«Урал» — «Спартак»: Ваноли едет за последней победой в РПЛ?

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак» 7 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли («Спартак»).
Фото Global Look Press
Итальянцу все чаще пророчат отставку.

Московский «Спартак» после победы над «Крыльями Советов» в 27-м туре постарается продлить удачную серию до двух игр. Очередным соперником команды Паоло Ваноли станет «Урал». Матч между командами из второй половины таблицы в 28-м туре состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 13.55 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 7 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Спартака» шансов победить больше, чем у его соперника. На успех красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.12, что примерно 47% вероятности. Триумф «Урала» оценен наиболее высокой котировкой в линии — 3.70 (24%). Ничью можно взять за 3.40 (29%).

Екатеринбуржцы проиграли «Спартаку» три последних матча. Если верите, что «Урал» именно сейчас прервет серию неудач, можете взять 1Х за 1.77.

В двух играх прошлого сезона команды забили 10 мячей, а в первом круге этого — всего один. Аналитики не верят в высокую результативность предстоящей встречи — на тотал больше 2.5 гола котировка 2.30, на тотал меньше — 1.66.

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Общий тотал повлиял на вероятность увидеть обмен голами — «обе забьют» доступен за 2.04.

В пределах тройки коэффициент на пенальти и удаление в матче. 11-метровый идет за 2.35, красная карточка — за 2.95.

«Урал» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 7 мая 2022 года

Кто смотрел матч «Спартака» с «Крыльями Советов», у тех до сих пор перед глазами момент: Паоло Ваноли несется вдоль поля и празднует гол вместе с Александром Соболевым. Итальянец искренне радуется каждому позитивному эпизоду, потому что в его московской карьере таких было немного.

Красно-белые добились победы над самарцами и принесли тренеру всего четвертую победу в РПЛ, которая может быть для него последней. На неделе появились слухи, что «Спартак» уволит Паоло даже в случае выигрыша БЕТСИТИ Кубка России. В клубе старательно опровергали информацию, но даже если это вброс, раскачивание лодки перед финалом сезона вряд ли позитивно скажется на команде и результатах.

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К счастью, следующий матч у «Спартака» не с «Зенитом», а с идущим в зоне стыков «Уралом». Екатеринбуржцы в конце апреля неожиданно обыграли «Уфу» (2:1) и «Динамо» (3:2), но поверить в еще одну их победу тяжело — везение имеет свойство заканчиваться. В матче с бело-голубыми «Урал» реализовал все, а соперник — меньше половины. «Спартак» будет создавать моменты наравне с динамовцами и точно должен забить больше одного мяча.

Почему такая уверенность? Многое решит возвращение Квинси Промеса. Креативный голландец в игре с «Крыльями» вышел на поле впервые с начала апреля и был очень заметен. Его скорости и техники сильно не хватало красно-белым в последних матчах, а в паре с Бакаевым он способен взломать любую защиту.

«Спартак» в случае победы над «Уралом» точно не закончит сезон в зоне стыковых матчей. Команда постарается взять соперника с наскока — на гол красно-белых в первом тайме коэффициент 2.05.

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

Команды располагаются в таблице недалеко друг от друга, но «Спартак» все равно значительно выше классом. Москвичи приедут в Екатеринбург играть в атаку, а «Урал» постарается сдержать мощь соперника. Но уследить за Бакаевым, Квинси, Соболевым и Николсоном будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше 1.5 гола за 2.30.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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