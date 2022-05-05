«Урал» — «Спартак»: Ваноли едет за последней победой в РПЛ?
Московский «Спартак» после победы над «Крыльями Советов» в 27-м туре постарается продлить удачную серию до двух игр. Очередным соперником команды Паоло Ваноли станет «Урал». Матч между командами из второй половины таблицы в 28-м туре состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 13.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 7 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Спартака» шансов победить больше, чем у его соперника. На успех красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.12, что примерно 47% вероятности. Триумф «Урала» оценен наиболее высокой котировкой в линии — 3.70 (24%). Ничью можно взять за 3.40 (29%).
Екатеринбуржцы проиграли «Спартаку» три последних матча. Если верите, что «Урал» именно сейчас прервет серию неудач, можете взять 1Х за 1.77.
В двух играх прошлого сезона команды забили 10 мячей, а в первом круге этого — всего один. Аналитики не верят в высокую результативность предстоящей встречи — на тотал больше 2.5 гола котировка 2.30, на тотал меньше — 1.66.
Общий тотал повлиял на вероятность увидеть обмен голами — «обе забьют» доступен за 2.04.
В пределах тройки коэффициент на пенальти и удаление в матче. 11-метровый идет за 2.35, красная карточка — за 2.95.
«Урал» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 7 мая 2022 года
Кто смотрел матч «Спартака» с «Крыльями Советов», у тех до сих пор перед глазами момент: Паоло Ваноли несется вдоль поля и празднует гол вместе с Александром Соболевым. Итальянец искренне радуется каждому позитивному эпизоду, потому что в его московской карьере таких было немного.
Красно-белые добились победы над самарцами и принесли тренеру всего четвертую победу в РПЛ, которая может быть для него последней. На неделе появились слухи, что «Спартак» уволит Паоло даже в случае выигрыша БЕТСИТИ Кубка России. В клубе старательно опровергали информацию, но даже если это вброс, раскачивание лодки перед финалом сезона вряд ли позитивно скажется на команде и результатах.
К счастью, следующий матч у «Спартака» не с «Зенитом», а с идущим в зоне стыков «Уралом». Екатеринбуржцы в конце апреля неожиданно обыграли «Уфу» (2:1) и «Динамо» (3:2), но поверить в еще одну их победу тяжело — везение имеет свойство заканчиваться. В матче с бело-голубыми «Урал» реализовал все, а соперник — меньше половины. «Спартак» будет создавать моменты наравне с динамовцами и точно должен забить больше одного мяча.
Почему такая уверенность? Многое решит возвращение Квинси Промеса. Креативный голландец в игре с «Крыльями» вышел на поле впервые с начала апреля и был очень заметен. Его скорости и техники сильно не хватало красно-белым в последних матчах, а в паре с Бакаевым он способен взломать любую защиту.
«Спартак» в случае победы над «Уралом» точно не закончит сезон в зоне стыковых матчей. Команда постарается взять соперника с наскока — на гол красно-белых в первом тайме коэффициент 2.05.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»
Команды располагаются в таблице недалеко друг от друга, но «Спартак» все равно значительно выше классом. Москвичи приедут в Екатеринбург играть в атаку, а «Урал» постарается сдержать мощь соперника. Но уследить за Бакаевым, Квинси, Соболевым и Николсоном будет тяжело.
Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше 1.5 гола за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0