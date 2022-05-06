ЦСКА — «Сочи»: армейцы справятся с одной из лучших атак России без Акинфеева?
7 мая 2022 года в центральном матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Сочи». Встреча пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.30 мск. Обслужит матч 49-летний арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 7 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом противостояния. На победу команды Алексея Березуцкого можно поставить с коэффициентом 2.23, это примерно 44% вероятности. Успех гостей оценен котировкой 3.10 (32%), а ничья — 3.80 (24%).
Если верите, что южане наберут в Москве очки, можете взять вариант Х2 за 1.70.
На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.90, на ТМ 2.5 — 1.97.
Высока вероятность, что в матче отличатся и та и другая команды. На «обе забьют» котировка 1.74, обратный вариант доступен за 2.10.
Аналитики считают, что наибольшие шансы отличиться у лидера атаки армейцев Юсуфа Языджи — 2.95.
ЦСКА — «Сочи»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 7 мая 2022 года
ЦСКА к концу чемпионата проявляет кошмарную нестабильность. Проиграли дерби «Спартаку» (0:1), но одолели «Динамо», а через неделю уступили в Грозном «Ахмату», где не теряли очки с 2015-го. В результате москвичи не только подпустили «Сочи», но и позволили сопернику обойти себя. Перед финишем чемпионата клубы в борьбе за бронзу разделяет два очка.
Поражение оставит красно-синих без медалей. Но и ничья особо не нужна — «Сочи» в нынешней отличной форме вряд ли потеряет очки даже в гостях у «Динамо». В последних пяти матчах команда Владимира Федотова трижды выиграла и два раза сыграла вничью. Причем матч против «Локомотива» складывался в пользу южан, но их подвела расточительность в атаке. На этом же отрезке они забили 13 мячей и вырвались на второе место в списке самых результативных команд РПЛ. На то, что «Сочи» забьет ЦСКА больше 1.5 гола, можно поставить за 2.65.
Армейцам нужно поработать над игрой в обороне, но ситуация осложняется из-за потери Игоря Акинфеева. Бессменный вратарь ЦСКА получил рассечение ноги в игре с «Ахматом» и не тренируется перед схваткой с сочинцами. Его потеря может оказать первостепенное влияние на результат предстоящей встречи.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»
Хотя матч состоится в Москве и южан ждет тяжелый путь в столицу, это вряд ли помешает им доминировать. Очень уж хороша команда Федотова в атаке, куда будет стремиться с первых же минут матча — отсиживаться в обороне смысла нет. Отсутствие Акинфеева лишь поможет гостям — пока защитники и новый вратарь найдут общий язык, соперник может быть далеко впереди.
Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет" за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0