Вратарь получил травму в матче с «Ахматом».

7 мая 2022 года в центральном матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Сочи». Встреча пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.30 мск. Обслужит матч 49-летний арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 7 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом противостояния. На победу команды Алексея Березуцкого можно поставить с коэффициентом 2.23, это примерно 44% вероятности. Успех гостей оценен котировкой 3.10 (32%), а ничья — 3.80 (24%).

Если верите, что южане наберут в Москве очки, можете взять вариант Х2 за 1.70.

На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.90, на ТМ 2.5 — 1.97.

Высока вероятность, что в матче отличатся и та и другая команды. На «обе забьют» котировка 1.74, обратный вариант доступен за 2.10.

Аналитики считают, что наибольшие шансы отличиться у лидера атаки армейцев Юсуфа Языджи — 2.95.

ЦСКА — «Сочи»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 7 мая 2022 года

ЦСКА к концу чемпионата проявляет кошмарную нестабильность. Проиграли дерби «Спартаку» (0:1), но одолели «Динамо», а через неделю уступили в Грозном «Ахмату», где не теряли очки с 2015-го. В результате москвичи не только подпустили «Сочи», но и позволили сопернику обойти себя. Перед финишем чемпионата клубы в борьбе за бронзу разделяет два очка.

Поражение оставит красно-синих без медалей. Но и ничья особо не нужна — «Сочи» в нынешней отличной форме вряд ли потеряет очки даже в гостях у «Динамо». В последних пяти матчах команда Владимира Федотова трижды выиграла и два раза сыграла вничью. Причем матч против «Локомотива» складывался в пользу южан, но их подвела расточительность в атаке. На этом же отрезке они забили 13 мячей и вырвались на второе место в списке самых результативных команд РПЛ. На то, что «Сочи» забьет ЦСКА больше 1.5 гола, можно поставить за 2.65.

Армейцам нужно поработать над игрой в обороне, но ситуация осложняется из-за потери Игоря Акинфеева. Бессменный вратарь ЦСКА получил рассечение ноги в игре с «Ахматом» и не тренируется перед схваткой с сочинцами. Его потеря может оказать первостепенное влияние на результат предстоящей встречи.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

Хотя матч состоится в Москве и южан ждет тяжелый путь в столицу, это вряд ли помешает им доминировать. Очень уж хороша команда Федотова в атаке, куда будет стремиться с первых же минут матча — отсиживаться в обороне смысла нет. Отсутствие Акинфеева лишь поможет гостям — пока защитники и новый вратарь найдут общий язык, соперник может быть далеко впереди.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет" за 1.70.