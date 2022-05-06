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ЦСКА — «Сочи»: армейцы справятся с одной из лучших атак России без Акинфеева?

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи» 7 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Global Look Press
Вратарь получил травму в матче с «Ахматом».

7 мая 2022 года в центральном матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Сочи». Встреча пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.30 мск. Обслужит матч 49-летний арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 7 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом противостояния. На победу команды Алексея Березуцкого можно поставить с коэффициентом 2.23, это примерно 44% вероятности. Успех гостей оценен котировкой 3.10 (32%), а ничья — 3.80 (24%).

Если верите, что южане наберут в Москве очки, можете взять вариант Х2 за 1.70.

На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.90, на ТМ 2.5 — 1.97.

Высока вероятность, что в матче отличатся и та и другая команды. На «обе забьют» котировка 1.74, обратный вариант доступен за 2.10.

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Аналитики считают, что наибольшие шансы отличиться у лидера атаки армейцев Юсуфа Языджи — 2.95.

ЦСКА — «Сочи»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 7 мая 2022 года

ЦСКА к концу чемпионата проявляет кошмарную нестабильность. Проиграли дерби «Спартаку» (0:1), но одолели «Динамо», а через неделю уступили в Грозном «Ахмату», где не теряли очки с 2015-го. В результате москвичи не только подпустили «Сочи», но и позволили сопернику обойти себя. Перед финишем чемпионата клубы в борьбе за бронзу разделяет два очка.

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Поражение оставит красно-синих без медалей. Но и ничья особо не нужна — «Сочи» в нынешней отличной форме вряд ли потеряет очки даже в гостях у «Динамо». В последних пяти матчах команда Владимира Федотова трижды выиграла и два раза сыграла вничью. Причем матч против «Локомотива» складывался в пользу южан, но их подвела расточительность в атаке. На этом же отрезке они забили 13 мячей и вырвались на второе место в списке самых результативных команд РПЛ. На то, что «Сочи» забьет ЦСКА больше 1.5 гола, можно поставить за 2.65.

Армейцам нужно поработать над игрой в обороне, но ситуация осложняется из-за потери Игоря Акинфеева. Бессменный вратарь ЦСКА получил рассечение ноги в игре с «Ахматом» и не тренируется перед схваткой с сочинцами. Его потеря может оказать первостепенное влияние на результат предстоящей встречи.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

Хотя матч состоится в Москве и южан ждет тяжелый путь в столицу, это вряд ли помешает им доминировать. Очень уж хороша команда Федотова в атаке, куда будет стремиться с первых же минут матча — отсиживаться в обороне смысла нет. Отсутствие Акинфеева лишь поможет гостям — пока защитники и новый вратарь найдут общий язык, соперник может быть далеко впереди.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет" за 1.70.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
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 15 1 4
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