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Сегодня, 15:56

«Ахмат» в большинстве разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ахмат» с крупным счетом обыграл «Пари НН» — 5:1.
Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» дома победил «Пари НН» в матче 26-го тура чемпионата России — 5:1. Встреча прошла «Ахмат-Арене».

Счет в матче на 25-й минуте открыл нападающий грозненской команды Мохамед Конате. На 42-й минуте форвард нижегородцев Николоз Кутателадзе сравнял счет. В концовке первого тайма полузащитник Владислав Камилов вывел «Ахмат» вперед.

На 53-й минуте Конате забил свой второй гол в матче. Через две минуты полузащитник «Пари НН» Кирилл Боженов получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого голы в игре забили защитник «Ахмата» Милош Шатара (64-я минута) и полузащитник Лечи Садулаев (87-я).

«Ахмат» (29 очков) выиграл третий матч подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» уступил в шестой игре кряду и находится на 11-й строчке с 28 баллами.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
5:1
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
3
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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Кирилл Гоцук

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 22 1 3
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