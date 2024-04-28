«Ахмат» в большинстве разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

«Ахмат» дома победил «Пари НН» в матче 26-го тура чемпионата России — 5:1. Встреча прошла «Ахмат-Арене».

Счет в матче на 25-й минуте открыл нападающий грозненской команды Мохамед Конате. На 42-й минуте форвард нижегородцев Николоз Кутателадзе сравнял счет. В концовке первого тайма полузащитник Владислав Камилов вывел «Ахмат» вперед.

На 53-й минуте Конате забил свой второй гол в матче. Через две минуты полузащитник «Пари НН» Кирилл Боженов получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого голы в игре забили защитник «Ахмата» Милош Шатара (64-я минута) и полузащитник Лечи Садулаев (87-я).

«Ахмат» (29 очков) выиграл третий матч подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» уступил в шестой игре кряду и находится на 11-й строчке с 28 баллами.