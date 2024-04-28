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1:5 от «Ахмата» и шестое поражение подряд. Юрана уволят из «Пари НН»?

Сергей Юран близок к отставке из «Пари НН»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Клуб проводит экстренное заседание совета директоров.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
5:1
Пари Нижний Новгород

Еще осенью «Пари НН» считался одним из главных открытий сезона — команда Сергея Юрана позабыла про борьбу за выживание и уверенно взлетела в топ-10. Не в последнюю очередь благодаря надежной обороне — в 18 турах пропустили всего 16 голов, что стало вторым результатом в лиге (после «Краснодара» Ивича).

Зимой команду покинул один из лидеров — Эдгар Севикян не без труда вырвался в «Ференцварош». И хотя Юран декларировал, что уход армянского футболиста не стал большой потерей, весна для «Пари НН» прошла совсем не по тому сценарию, что осенний отрезок.

Хотя начиналось все неплохо. В двух турах после рестарта нижегородцы набрали четыре очка и не выпали из топ-10. Но потом что-то сломалось. Сначала «Пари НН» проиграл набравшей ход «Балтике» (0:2), в следующем туре в бодрой перестрелке уступил «Краснодару» (3:4). После матча с южанами Юран попал в скандал с уже легендарными «опоссумами», нецензурно высказавшись о судействе в подтрибунном помещении.

Несмотря на резонанс, КДК наказал Юрана довольно мягко — два матча условно, 50 тысяч рублей штрафа и год испытательного срока. Но Сергей Николаевич был не согласен — заявил, что теперь будет давать комментарии быстро и осторожно, чтобы в испытательный год не нарваться на новое наказание. И исполнил обещание — на интервью особо не распространялся, отделываясь дежурными фразами: «Проанализируем, готовимся к следующей игре».

Но даже два поражения подряд и медиабойкот давали минимум намеков на наступающую катастрофу. Наоборот, по данным инсайдера Ивана Карпова, Юрану звонили из «Лукойла» после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля — консультировались по возможной работе в «Спартаке».

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми

На фоне таких разговоров «Пари НН» проиграл последовательно три матча, и каждый — крупно. Куда-то исчезла железная осенняя оборона. Нижегородцы уступили «Оренбургу» (1:3), «Динамо» (1:4) и «Локомотиву» (2:3). И хотя накануне матча с «Ахматом» команда Юрана так и не выпала из топ-10 (очков хватало), от зоны стыков теперь их отделяло всего два балла.

Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» при Магомеде Адиеве — конкурент в борьбе за выживание, который также далек от стабильного состояния: на два поражения (включая разгром 1:7 от «Балтики») пришлись две важные победы — над ЦСКА и «Сочи». Очный матч с Юраном тоже протекал необъяснимо — в первом тайме команды обменялись голами, а во втором грозненцы просто смяли гостей.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Ахмата», а в середине игры у «Пари НН» удалили Кирилла Боженова. Надежная оборона первой части чемпионата окончательно испарилась — в шести последних матчах команда пропустила 21 гол. Больше, чем за первые 18 туров!

Очевидно, что на таком фоне в СМИ тут же появились новости об отставке Юрана.

«Будут приняты управленческие решения, на уровне совета директоров идет обсуждение. Юран может быть уволен? Рассматриваются разные варианты. Сначала нужно принять решение, а дальше будем разбираться, как изменить ситуацию, — сообщил «СЭ» генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов. — Пока идет экстренное заседание совета директоров. Никакого решения по Юрану пока нет. Рано кого-то провожать, а кого-то встречать. Идет обсуждение. Есть ли у «Пари НН» план B на случай ухода Юрана? Есть и план B, и план С. Не считаем, что это прям безвыходная ситуация».

Сергей Юран. «Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью руководителя «Пари НН»

Кажется, судьба Сергея Николаевича станет известна в ближайшее время.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
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 12
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 8
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