1:5 от «Ахмата» и шестое поражение подряд. Юрана уволят из «Пари НН»?
Еще осенью «Пари НН» считался одним из главных открытий сезона — команда Сергея Юрана позабыла про борьбу за выживание и уверенно взлетела в топ-10. Не в последнюю очередь благодаря надежной обороне — в 18 турах пропустили всего 16 голов, что стало вторым результатом в лиге (после «Краснодара» Ивича).
Зимой команду покинул один из лидеров — Эдгар Севикян не без труда вырвался в «Ференцварош». И хотя Юран декларировал, что уход армянского футболиста не стал большой потерей, весна для «Пари НН» прошла совсем не по тому сценарию, что осенний отрезок.
Хотя начиналось все неплохо. В двух турах после рестарта нижегородцы набрали четыре очка и не выпали из топ-10. Но потом что-то сломалось. Сначала «Пари НН» проиграл набравшей ход «Балтике» (0:2), в следующем туре в бодрой перестрелке уступил «Краснодару» (3:4). После матча с южанами Юран попал в скандал с уже легендарными «опоссумами», нецензурно высказавшись о судействе в подтрибунном помещении.
Несмотря на резонанс, КДК наказал Юрана довольно мягко — два матча условно, 50 тысяч рублей штрафа и год испытательного срока. Но Сергей Николаевич был не согласен — заявил, что теперь будет давать комментарии быстро и осторожно, чтобы в испытательный год не нарваться на новое наказание. И исполнил обещание — на интервью особо не распространялся, отделываясь дежурными фразами: «Проанализируем, готовимся к следующей игре».
Но даже два поражения подряд и медиабойкот давали минимум намеков на наступающую катастрофу. Наоборот, по данным инсайдера Ивана Карпова, Юрану звонили из «Лукойла» после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля — консультировались по возможной работе в «Спартаке».
На фоне таких разговоров «Пари НН» проиграл последовательно три матча, и каждый — крупно. Куда-то исчезла железная осенняя оборона. Нижегородцы уступили «Оренбургу» (1:3), «Динамо» (1:4) и «Локомотиву» (2:3). И хотя накануне матча с «Ахматом» команда Юрана так и не выпала из топ-10 (очков хватало), от зоны стыков теперь их отделяло всего два балла.
«Ахмат» при Магомеде Адиеве — конкурент в борьбе за выживание, который также далек от стабильного состояния: на два поражения (включая разгром 1:7 от «Балтики») пришлись две важные победы — над ЦСКА и «Сочи». Очный матч с Юраном тоже протекал необъяснимо — в первом тайме команды обменялись голами, а во втором грозненцы просто смяли гостей.
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Ахмата», а в середине игры у «Пари НН» удалили Кирилла Боженова. Надежная оборона первой части чемпионата окончательно испарилась — в шести последних матчах команда пропустила 21 гол. Больше, чем за первые 18 туров!
Очевидно, что на таком фоне в СМИ тут же появились новости об отставке Юрана.
«Будут приняты управленческие решения, на уровне совета директоров идет обсуждение. Юран может быть уволен? Рассматриваются разные варианты. Сначала нужно принять решение, а дальше будем разбираться, как изменить ситуацию, — сообщил «СЭ» генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов. — Пока идет экстренное заседание совета директоров. Никакого решения по Юрану пока нет. Рано кого-то провожать, а кого-то встречать. Идет обсуждение. Есть ли у «Пари НН» план B на случай ухода Юрана? Есть и план B, и план С. Не считаем, что это прям безвыходная ситуация».
Кажется, судьба Сергея Николаевича станет известна в ближайшее время.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3