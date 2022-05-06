Оборона красных не впечатляет.

7 мая 2022 в центральном матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Игра между второй и пятой командами чемпионата Англии состоится на «Энфилде» и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Майкл Оливер.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 7 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ливерпуль» очевидным фаворитом. На победу команды Юргена Клоппа предложен коэффициент 1.45, это примерно 68% вероятности выигрыша. Второе место по котировкам занимает ничья, на нее можно поставить за 5.00 (20%). «Тоттенхэм» — явный аутсайдер, 6.80 (12%).

Даже вариант, при котором гости не проиграют, оценен высоким коэффициентом 2.90.

Аналитики рассчитывают, что матч получится довольно результативным:

тотал больше 2.5 гола идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.46;

тотал больше 3 голов идет за 1.90, ТМ 3 — за 1.90;

тотал больше 3.5 гола идет за 2.38, ТМ 2.5 — за 1.58;

«Обе забьют» можно взять за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.14.

Встреча первого круга завершилась вничью 2:2, «Ливерпуль» доигрывал ее в меньшинстве после удаления Эндрю Робертсона. Красная карточка в предстоящем матче доступна за жирный коэффициент 5.50, пенальти — за 2.40.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча 36-го тура АПЛ 7 мая 2022 года

Команда Юргена Клоппа к концу сезона получила самый тяжелый график среди команд Европы. За 21 день красным предстоит провести шесть матчей, каждый из которых — решающий. В ближайшие четыре дня «Ливерпулю» предстоят встречи с «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» в АПЛ, затем финал Кубка Англии с «Челси», игры в чемпионате с «Саутгемптоном» и «Вулверхэмптоном», а в завершение — финал Лиги чемпионов против «Реала».

Клопп почти не миксует состав, поэтому игрокам будет очень сложно поддерживать набранный высокий ритм и уровень футбола. Это уже проявилось в первом тайме полуфинала ЛЧ с «Вильярреалом». Испанцы полностью подавили соперника: Алькантара не мог отдать точный пас на пару метров, у Салаха не проходил дриблинг, а фирменные навесы Трента превращались в пыль. Матч едва не завершился сенсацией — если бы не выход на замену Луиса Диаса, который активными действиями расшевелил партнеров и погасил настрой соперника.

Пока «Ливерпуль» тратил силы на «Эстадио де ла Керамика», «Тоттенхэм» целенаправленно готовился к субботнему матчу. «Шпоры» идут пятыми в АПЛ и намерены побороться за место в Лиге чемпионов с «Арсеналом», которому уступают два очка. Единственный вопрос — в стабильности. Команда Антонио Конте то выбивает несколько побед подряд с общим счетом 14:2, то не может обыграть «Брайтон» и «Брентфорд».

В матче с «Ливерпулем» «шпорам» в первую очередь придется рассчитывать на надежную игру у своих ворот. К счастью, в последнее время «Тоттенхэм» пропускает очень мало — восемь мячей в десяти матчах, три из которых забил Роналду. Это была единственная игра, в которой «шпорам» залетело больше одного мяча. На то, что «Ливерпуль» забьет меньше полутора, коэффициент 2.70.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» очень несобранно сыграл в обороне в первом тайме против «Вильярреала». Испанцы слишком легко доходили до чужой штрафной и помимо голов имели еще пару полумоментов. Нападение «Тоттенхэма» во главе с Кейном значительно интереснее, чем у «желтой субмарины», а значит, может доставить больше проблем. Как минимум один мяч гости должны забить, но и «Ливерпуль», который завершил без гола только один матч в 2022 году, обязан прошить Льориса.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.