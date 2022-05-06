«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Кейн выбьет Клоппа из чемпионской гонки?
7 мая 2022 в центральном матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Игра между второй и пятой командами чемпионата Англии состоится на «Энфилде» и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Майкл Оливер.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 7 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ливерпуль» очевидным фаворитом. На победу команды Юргена Клоппа предложен коэффициент 1.45, это примерно 68% вероятности выигрыша. Второе место по котировкам занимает ничья, на нее можно поставить за 5.00 (20%). «Тоттенхэм» — явный аутсайдер, 6.80 (12%).
Даже вариант, при котором гости не проиграют, оценен высоким коэффициентом 2.90.
Аналитики рассчитывают, что матч получится довольно результативным:
«Обе забьют» можно взять за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.14.
Встреча первого круга завершилась вничью 2:2, «Ливерпуль» доигрывал ее в меньшинстве после удаления Эндрю Робертсона. Красная карточка в предстоящем матче доступна за жирный коэффициент 5.50, пенальти — за 2.40.
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча 36-го тура АПЛ 7 мая 2022 года
Команда Юргена Клоппа к концу сезона получила самый тяжелый график среди команд Европы. За 21 день красным предстоит провести шесть матчей, каждый из которых — решающий. В ближайшие четыре дня «Ливерпулю» предстоят встречи с «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» в АПЛ, затем финал Кубка Англии с «Челси», игры в чемпионате с «Саутгемптоном» и «Вулверхэмптоном», а в завершение — финал Лиги чемпионов против «Реала».
Клопп почти не миксует состав, поэтому игрокам будет очень сложно поддерживать набранный высокий ритм и уровень футбола. Это уже проявилось в первом тайме полуфинала ЛЧ с «Вильярреалом». Испанцы полностью подавили соперника: Алькантара не мог отдать точный пас на пару метров, у Салаха не проходил дриблинг, а фирменные навесы Трента превращались в пыль. Матч едва не завершился сенсацией — если бы не выход на замену Луиса Диаса, который активными действиями расшевелил партнеров и погасил настрой соперника.
Пока «Ливерпуль» тратил силы на «Эстадио де ла Керамика», «Тоттенхэм» целенаправленно готовился к субботнему матчу. «Шпоры» идут пятыми в АПЛ и намерены побороться за место в Лиге чемпионов с «Арсеналом», которому уступают два очка. Единственный вопрос — в стабильности. Команда Антонио Конте то выбивает несколько побед подряд с общим счетом 14:2, то не может обыграть «Брайтон» и «Брентфорд».
В матче с «Ливерпулем» «шпорам» в первую очередь придется рассчитывать на надежную игру у своих ворот. К счастью, в последнее время «Тоттенхэм» пропускает очень мало — восемь мячей в десяти матчах, три из которых забил Роналду. Это была единственная игра, в которой «шпорам» залетело больше одного мяча. На то, что «Ливерпуль» забьет меньше полутора, коэффициент 2.70.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
«Ливерпуль» очень несобранно сыграл в обороне в первом тайме против «Вильярреала». Испанцы слишком легко доходили до чужой штрафной и помимо голов имели еще пару полумоментов. Нападение «Тоттенхэма» во главе с Кейном значительно интереснее, чем у «желтой субмарины», а значит, может доставить больше проблем. Как минимум один мяч гости должны забить, но и «Ливерпуль», который завершил без гола только один матч в 2022 году, обязан прошить Льориса.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0