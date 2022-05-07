«Матрасники» отказались устроить для соперника чемпионский коридор.

8 мая 2022 года состоится мадридское дерби — «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» примет «Реал». Матч 35-го тура ла лиги начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Окко Спорт». Рассудит футболистов арбитр Сесар Сото Градо.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетико» — «Реал» 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Атлетико» серьезным фаворитом встречи. На победу команды Диего Симеоне можно поставить за 2.10, это примерно 47% вероятности. Успех «Реала» оценен самым высоким коэффициентом в линии — 3.60 (26%). Ничья доступна за 3.50 (27%).

Аналитики убеждены, что бланкос не найдут мотивацию бороться после завоевания титула, поэтому даже Х2 идет за внушительные 1.79.

Всем известно, как хорошо «Атлетико» сушит игру, но шансы увидеть результативный матч все равно высоки. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.90, на ТМ 2.5 — 1.95.

Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 гола идет за 2.80, меньше — за 1.44. У «Атлетико» эти варианты стоят 2.03 и 1.79 соответственно.

«Обе забьют» можно взять за 1.76, «обе забьют — нет» — за 2.06.

Матчи между соперниками обычно бывают горячими, но красную карточку в дерби не показывали уже на протяжении четырех встреч. Есть смысл рискнуть и взять удаление за 4.00.

«Атлетико» — «Реал»: прогноз и анализ матча 35-го тура ла лиги 8 мая 2022 года

«Реал» за последнюю неделю доставил фанатам радости на месяцы вперед. Сначала мадридцы разгромили 4:0 «Эспаньол» и в рекордный 35-й раз выиграли чемпионат Испании, а через пару дней совершили умопомрачительный камбэк в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити». К 90-й минуте ответного матча «горожане» вели 1:0 и 5:3 по сумме двух встреч, но дубль Родриго и точный удар Бензема с пенальти в дополнительное время поставили англичан на колени. В конце мая «Реал» поборется с «Ливерпулем» за кубок европейских чемпионов.

До финала ЛЧ «Реалу» будет трудно найти мотивацию. Чемпионат выигран, в других турнирах клуб не участвует. Но важно сохранить боевой тонус и концентрацию, а для этого придется выходить на поле и доказывать состоятельность. Это особенно важно против «Атлетико», потому что наказывать соседей — одна из любимых традиций Флорентино Переса.

Тем более «Атлетико» после вылета из Лиги чемпионов сломался. Мадридцы выиграли только один матч из пяти и потерпели два поражения — от «Мальорки» (0:1) и «Атлетика» (0:2) в последнем туре. Все может закончиться печально — «Бетис» отстает всего на три балла и готов отобрать у Симеоне четвертую строчку вместе с путевкой в Лигу чемпионов на будущий сезон. Поэтому команде нужно собраться и добыть очки против «Реала».

Сделать это будет непросто, потому что последнюю победу над бланкос «матрасники» одержали в Суперкубке УЕФА в 2018 году. С тех пор прошло восемь матчей, и только в трех из них «Атлетико» не пропустил. На один и более гола «Реала» коэффициент 1.84. Плюс соседи разозлили победителей ла лиги нежеланием устроить для них традиционный чемпионский коридор. Легенды «Реала» уже назвали такое поведение неуважением. За это «Атлетико» нужно проучить.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

«Реал» сыграл 120 напряженных минут с «Сити», но на эмоциональной волне от победы может забыть про усталость и провести еще один мощный матч. Хотя Анчелотти наверняка даст отдохнуть большинству лидеров, даже резервисты вроде Диаса, Йовича и Себальоса не испортят картину и заставят соперника уважать чемпиона.

Рекомендуемая ставка: «Реал» не проиграет за 1.79.