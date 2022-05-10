«Спартак» — «Енисей»: команда Ваноли спасет сезон выходом в финал БЕТСИТИ Кубка России
12 мая 2022 года «Спартак» и «Енисей» на стадионе «Открытие Банк Арена» сразятся за место в финале БЕТСИТИ Кубка России. Игра начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция в 19.00 мск стартует на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» 12 мая 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Спартак» — серьезный фаворит полуфинала. Поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.45, что составляет около 67% вероятности. Успех «Енисея» оценен в 6.70 (14%). Даже на ничью котировка ниже — 5.10 (19%).
Считаете, москвичи не справятся с соперником из ФНЛ в основное время? Берите X2 на «Енисей» за 2.90.
Команды на пути к полуфиналу достаточно много забивали. На предстоящую игру вы можете оформить один из вариантов ставки на тотал:
• тотал больше 1.5 идет за 1.18, ТМ 1.5 — за 4.90;
• тотал больше 2.5 идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.40;
• тотал больше 3.5 идет за 2.46, ТМ 3.5 — за 1.55.
Также на игру предложена широкая линия результатов с форой:
• Ф1(-1.5) доступна за 2.13, Ф2(+1.5) — за 1.72;
• Ф1(-2.5) доступна за 3.80, Ф2(+2.5) — за 1.27.
«Спартак» — «Енисей»: прогноз и анализ матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России 12 мая 2022 года
Красно-белые проводят один из самых успешных отрезков при Паоло Ваноли. Команда одержала две победы подряд, а всего в последних четырех матчах выиграла трижды. В полуфинале с «Енисеем» москвичи имеют возможность впервые при итальянце выиграть три игры кряду.
Кроме результатов «Спартак» привлекает игрой: в последнем туре РПЛ оформил «Уралу» три мяча за полчаса и спокойно довел игру до победы. В последний раз красно-белые не забили 2 апреля в игре с «Локомотивом» (0:1). С тех пор они оформили голы в шести встречах. В целом игра с «Локо» — единственная из 11 последних, в которых «Спартак» не отличился. Взять тотал больше 1.5 гола у москвичей можно с коэффициентом 1.47.
В неплохой форме находятся лидеры нападения красно-белых: Александр Соболев вонзил четыре мяча в последних четырех играх РПЛ, Шамар Николсон сделал 2+1 в двух, Квинси Промес выкатил по ассисту в матчах с «Крыльями Советов» и «Уралом».
Атака «Спартака» станет еще более устрашающей из-за хилой обороны «Енисея». Клуб из Красноярска пропустил больше всех в топ-10 ФНЛ (52 мяча) и занимает аж 15-е место по этому показателю среди всех команд турнира.
Правда, в Кубке «Енисей» играет неожиданно надежно — за пять игр пропустил всего два гола и оформил три сухие победы. Поставить на успех гостей и ноль пропущенных можно с котировкой 14.5.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Енисей»
«Енисей» сенсационно добрался до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, но команде сильно повезло со жребием. В 1/4 финала красноярцы получили кризисный «Рубин», а до этого разобрали второй состав «Локомотива», который примерно час играл в меньшинстве. «Спартак» наконец выглядит цельной командой, которая очень ярко смотрится в атаке. Кажется, в ближайшем матче сказка «Енисея» закончится.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) мяча за 2.13.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0