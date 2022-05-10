В последний раз красно-белые выигрывали турнир 19 лет назад.

12 мая 2022 года «Спартак» и «Енисей» на стадионе «Открытие Банк Арена» сразятся за место в финале БЕТСИТИ Кубка России. Игра начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция в 19.00 мск стартует на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» 12 мая 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Спартак» — серьезный фаворит полуфинала. Поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.45, что составляет около 67% вероятности. Успех «Енисея» оценен в 6.70 (14%). Даже на ничью котировка ниже — 5.10 (19%).

Считаете, москвичи не справятся с соперником из ФНЛ в основное время? Берите X2 на «Енисей» за 2.90.

Команды на пути к полуфиналу достаточно много забивали. На предстоящую игру вы можете оформить один из вариантов ставки на тотал:

• тотал больше 1.5 идет за 1.18, ТМ 1.5 — за 4.90;

• тотал больше 2.5 идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.40;

• тотал больше 3.5 идет за 2.46, ТМ 3.5 — за 1.55.

Также на игру предложена широкая линия результатов с форой:

• Ф1(-1.5) доступна за 2.13, Ф2(+1.5) — за 1.72;

• Ф1(-2.5) доступна за 3.80, Ф2(+2.5) — за 1.27.

«Спартак» — «Енисей»: прогноз и анализ матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России 12 мая 2022 года

Красно-белые проводят один из самых успешных отрезков при Паоло Ваноли. Команда одержала две победы подряд, а всего в последних четырех матчах выиграла трижды. В полуфинале с «Енисеем» москвичи имеют возможность впервые при итальянце выиграть три игры кряду.

Кроме результатов «Спартак» привлекает игрой: в последнем туре РПЛ оформил «Уралу» три мяча за полчаса и спокойно довел игру до победы. В последний раз красно-белые не забили 2 апреля в игре с «Локомотивом» (0:1). С тех пор они оформили голы в шести встречах. В целом игра с «Локо» — единственная из 11 последних, в которых «Спартак» не отличился. Взять тотал больше 1.5 гола у москвичей можно с коэффициентом 1.47.

В неплохой форме находятся лидеры нападения красно-белых: Александр Соболев вонзил четыре мяча в последних четырех играх РПЛ, Шамар Николсон сделал 2+1 в двух, Квинси Промес выкатил по ассисту в матчах с «Крыльями Советов» и «Уралом».

Атака «Спартака» станет еще более устрашающей из-за хилой обороны «Енисея». Клуб из Красноярска пропустил больше всех в топ-10 ФНЛ (52 мяча) и занимает аж 15-е место по этому показателю среди всех команд турнира.

Правда, в Кубке «Енисей» играет неожиданно надежно — за пять игр пропустил всего два гола и оформил три сухие победы. Поставить на успех гостей и ноль пропущенных можно с котировкой 14.5.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Енисей»

«Енисей» сенсационно добрался до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, но команде сильно повезло со жребием. В 1/4 финала красноярцы получили кризисный «Рубин», а до этого разобрали второй состав «Локомотива», который примерно час играл в меньшинстве. «Спартак» наконец выглядит цельной командой, которая очень ярко смотрится в атаке. Кажется, в ближайшем матче сказка «Енисея» закончится.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) мяча за 2.13.