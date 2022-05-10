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«Спартак» — «Енисей»: команда Ваноли спасет сезон выходом в финал БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей»
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
«Спартак» в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото ФК «Спартак»
В последний раз красно-белые выигрывали турнир 19 лет назад.

12 мая 2022 года «Спартак» и «Енисей» на стадионе «Открытие Банк Арена» сразятся за место в финале БЕТСИТИ Кубка России. Игра начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция в 19.00 мск стартует на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» 12 мая 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Спартак» — серьезный фаворит полуфинала. Поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.45, что составляет около 67% вероятности. Успех «Енисея» оценен в 6.70 (14%). Даже на ничью котировка ниже — 5.10 (19%).

Считаете, москвичи не справятся с соперником из ФНЛ в основное время? Берите X2 на «Енисей» за 2.90.

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Команды на пути к полуфиналу достаточно много забивали. На предстоящую игру вы можете оформить один из вариантов ставки на тотал:

• тотал больше 1.5 идет за 1.18, ТМ 1.5 — за 4.90;

• тотал больше 2.5 идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.40;

• тотал больше 3.5 идет за 2.46, ТМ 3.5 — за 1.55.

Также на игру предложена широкая линия результатов с форой:

• Ф1(-1.5) доступна за 2.13, Ф2(+1.5) — за 1.72;

• Ф1(-2.5) доступна за 3.80, Ф2(+2.5) — за 1.27.

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Красно-белые проводят один из самых успешных отрезков при Паоло Ваноли. Команда одержала две победы подряд, а всего в последних четырех матчах выиграла трижды. В полуфинале с «Енисеем» москвичи имеют возможность впервые при итальянце выиграть три игры кряду.

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Кроме результатов «Спартак» привлекает игрой: в последнем туре РПЛ оформил «Уралу» три мяча за полчаса и спокойно довел игру до победы. В последний раз красно-белые не забили 2 апреля в игре с «Локомотивом» (0:1). С тех пор они оформили голы в шести встречах. В целом игра с «Локо» — единственная из 11 последних, в которых «Спартак» не отличился. Взять тотал больше 1.5 гола у москвичей можно с коэффициентом 1.47.

В неплохой форме находятся лидеры нападения красно-белых: Александр Соболев вонзил четыре мяча в последних четырех играх РПЛ, Шамар Николсон сделал 2+1 в двух, Квинси Промес выкатил по ассисту в матчах с «Крыльями Советов» и «Уралом».

Атака «Спартака» станет еще более устрашающей из-за хилой обороны «Енисея». Клуб из Красноярска пропустил больше всех в топ-10 ФНЛ (52 мяча) и занимает аж 15-е место по этому показателю среди всех команд турнира.

Правда, в Кубке «Енисей» играет неожиданно надежно — за пять игр пропустил всего два гола и оформил три сухие победы. Поставить на успех гостей и ноль пропущенных можно с котировкой 14.5.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Енисей»

«Енисей» сенсационно добрался до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, но команде сильно повезло со жребием. В 1/4 финала красноярцы получили кризисный «Рубин», а до этого разобрали второй состав «Локомотива», который примерно час играл в меньшинстве. «Спартак» наконец выглядит цельной командой, которая очень ярко смотрится в атаке. Кажется, в ближайшем матче сказка «Енисея» закончится.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) мяча за 2.13.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Арсенал Т

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Краснодар

 15 1 0
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