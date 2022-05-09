Бело-голубые шли к этому достижению весь год.

Московское «Динамо» спустя 10 лет может вернуться в финал БЕТСИТИ Кубка России. В сезоне-2011/12 бело-голубые с минимальным счетом уступили «Рубину». В этом сезоне «Динамо» — главный фаворит Кубка. До финала остался один шаг — нужно обыграть «Аланию» из ФНЛ. Вы можете оставить прогнозы на полуфиналы турнира и получить шанс выиграть миллион рублей фрибетами от БЕТСИТИ.

Когда состоится и где смотреть матч «Динамо» — «Алания»

Первый полуфинал БЕТСИТИ Кубка России состоится 10 мая 2022 года в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Встреча между «Динамо» и «Аланией» начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало эфира — в 16.00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

«Динамо» — «Алания»: прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России 10 мая 2022 года

До завершения российского футбольного сезона осталось меньше трех недель, и для многих клубов он объективно сложился неудачно. «Спартак» вместо желанного чемпионства завис в середине таблицы, «Локомотив» завалил весеннюю часть и тоже скатился, ЦСКА с вероятностью 95% останется без медалей. Даже выступление «Зенита» вызывает вопросы — команда с самым дорогим составом в России и высококлассными иностранцами должна была добиться большего в Европе и Кубке страны. Чемпионством в Питере уже никого не впечатлить.

Одни из немногих, кто должен быть доволен происходящим, — московское «Динамо». Бело-голубые входили в пул команд, которые могли навязать борьбу «Зениту». Но в реальности вряд ли кто-то ждал, что молодая и амбициозная команда продержится за сине-бело-голубыми вплоть до середины апреля. Им это удалось, и хотя чемпионство снова праздновали в Санкт-Петербурге, москвичи могут поставить себе виртуальные пять баллов. Особенно если в борьбе с «Сочи» получится удержать вторую строчку РПЛ.

«Динамо» в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Балтики». ФК «Динамо»

Победа «Динамо» — это не только высокое место в турнирной таблице и пример остальным командам, как интегрировать в состав молодежь. Большое достижение — то, что команде удалось сохранить у руля Сандро Шварца. Человека, с которым бело-голубые по-настоящему расцвели. Полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и возможная победа в турнире — плата за старания тренера и желание остаться в команде под давлением немецких чиновников.

Под конец сезона бело-голубые растеряли победный ритм, но это объяснимо. «Мотивировать игроков очень сложно. Это закономерное следствие того, что давно происходит. «Динамо» столкнулось с такой же ситуацией. Мы боролись за высокие места после марта, а потом все понимали, что произойдет», — заявил главный тренер ЦСКА Василий Березуцкий. Очевидно, речь об исключении России из еврокубков, ради которых работали команды и игроки. Однако это не повод совсем ударить по тормозам. Тем более динамовцам, которые не брали трофеи с 1994 года.

Сейчас шансы порадовать фанатов и себя самих остаются, и они очень высокие. После вылета «Зенита» «Динамо» стало главным фаворитом БЕТСИТИ Кубка России — турнира, который с приходом нового спонсора вдохнул вторую жизнь. Итоговый успех в котором станет почетнее, чем в предыдущие годы.

В сезоне-2011/12 не хватило одного шага — в финале бело-голубым противостоял горячий «Рубин» Курбана Бердыева. Сейчас же в соперниках «Алания» из ФНЛ, а в финале возможны «Енисей» или проблемный «Спартак». Конечно, опасаться можно любой из этих трех команд, но та же «Алания» осталась без козыря, благодаря которому прошла «Зенит», — домашнего стадиона и бешеной поддержки. В Москве противостоять «Динамо» владикавказцам будет очень сложно.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Сандро Шварца фаворитом предстоящей игры. Коэффициент на победу хозяев в основное время — 1.49, это примерно 67% вероятности исхода. На «Аланию» — 6.80 (12%), на ничью — 4.60 (21%).

Можно сколько угодно анализировать последние поражения москвичей в РПЛ, но Кубок и близость трофея — совсем другая мотивация. К тому же в «Динамо» должны позаботиться о своем тренере. Если Сандро Шварца летом вынудят покинуть Россию, то ему намного легче будет сделать это с мыслью, что за время в клубе он отдавал силы отнюдь не зря.

Прогноз от «СЭ»: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.25.

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