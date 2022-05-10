Бельгиец забил в АПЛ впервые в 2022 году.

11 мая 2022 года в отложенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде сыграет с «Лидсом». Игра состоится на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 21.30 по московскому времени после свистка арбитра Энтони Тэйлора. Синие занимают третье место в турнирной таблице, белые идут 18-ми в зоне вылета.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Челси» 11 мая 2022 года

У «Челси» преимущество перед соперником — так считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Томаса Тухеля выставлен коэффициент 1.69, вероятность этого исхода — 59%. Далее по шансам идет ничья, котировка — 4.20 (23%). На успех «Лидса» можно поставить за 4.80 (18%).

В первом круге «Челси» победил благодаря точному удару Жоржиньо с пенальти на 94-й минуте. На то, что в этот раз «Лидс» дотерпит и не проиграет, коэффициент 2.25.

В среду ожидается результативный матч — тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.26.

Также аналитики предполагают, что соперники обменяются голами: на «обе забьют» коэффициент 1.67, на обратный исход — 2.20.

Энтони Тэйлор назначил всего два пенальти в последних десяти играх. На то, что он укажет на точку в ближайшем матче, можно поставить за 2.40. На удаление — за 6.00.

Хотя «Челси» — приличный фаворит встречи, наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.60.

«Лидс» — «Челси»: прогноз и анализ матча 33-го тура АПЛ 11 мая 2022 года

«Челси» растерял уверенность. Кажется, еще недавно синие боролись за трофеи во всех турнирах, а теперь могут потерять даже третье место в АПЛ и с учетом последних результатов выглядят очевидными аутсайдерами финала Кубка Англии с «Ливерпулем». В последних пяти матчах у команды всего одна победа, из-за чего на расстояние одного балла подтянулся «Арсенал».

В игре 36-го тура «Челси» был очень близок к победе — вел 2:0 к 79-й минуте матча с «Вулверхэмптоном», но сыграл вничью. «Мы перестали создавать опасные ситуации, не могли отдать пас, совершали ошибки при дриблинге. В какой-то момент начали играть так, будто проигрываем 0:2, а не ведем», — сетовал Томас Тухель. К концу сезона немец потерял контроль над игроками, а они на фоне усталости устраивают нечто хаотичное и не поддающееся здравому смыслу.

Единственная радость от матча с «Вулвз» — первые в 2022 году голы Ромелу Лукаку в АПЛ. Бельгиец прежде забивал только в Кубке Англии и Суперкубке Европы, а в этот раз выстрелил дублем в чемпионате. Возможно, теперь его прорвет, и Ромелу поможет команде на мажорной ноте завершить сезон несколькими убедительными победами. На успех синих с форой (-1) коэффициент 2.15.

У «Лидса» в конце сезона серия из очень сложных матчей — «Сити» (0:4), «Арсенал» (1:2), а теперь «Челси». Все это очень некстати, учитывая положение команды Джесси Марша — «павлины» идут 18-ми в АПЛ и могут покинуть высшую лигу. Правда, шансы спастись еще есть, потому что «Бёрнли» и «Эвертон» всего в одном очке впереди. Но потеснить их по итогам матча с «Челси» вряд ли получится, учитывая серьезные проблемы в обороне и настрой Тухеля не отдать бронзу Артете.

Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Челси»

У «Лидса» вторая дырявая оборона АПЛ после прилипшего к последнему месту «Норвича». «Павлины» пропускают в среднем 2.14 мяча за игру. Конечно, «Челси» не станет крушить и давить соперника — лондонцы будут держать в уме субботний финал Кубка Англии. Но пару голов оживший Лукаку и Хавертц с Вернером точно оформят.

Рекомендуемая ставка: «Челси» забьет два и более гола за 1.65.