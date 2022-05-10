«Лидс» — «Челси»: оживший Лукаку раскрошит оборону аутсайдера
11 мая 2022 года в отложенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде сыграет с «Лидсом». Игра состоится на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 21.30 по московскому времени после свистка арбитра Энтони Тэйлора. Синие занимают третье место в турнирной таблице, белые идут 18-ми в зоне вылета.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Челси» 11 мая 2022 года
У «Челси» преимущество перед соперником — так считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Томаса Тухеля выставлен коэффициент 1.69, вероятность этого исхода — 59%. Далее по шансам идет ничья, котировка — 4.20 (23%). На успех «Лидса» можно поставить за 4.80 (18%).
В первом круге «Челси» победил благодаря точному удару Жоржиньо с пенальти на 94-й минуте. На то, что в этот раз «Лидс» дотерпит и не проиграет, коэффициент 2.25.
В среду ожидается результативный матч — тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.26.
Также аналитики предполагают, что соперники обменяются голами: на «обе забьют» коэффициент 1.67, на обратный исход — 2.20.
Энтони Тэйлор назначил всего два пенальти в последних десяти играх. На то, что он укажет на точку в ближайшем матче, можно поставить за 2.40. На удаление — за 6.00.
Хотя «Челси» — приличный фаворит встречи, наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.60.
«Лидс» — «Челси»: прогноз и анализ матча 33-го тура АПЛ 11 мая 2022 года
«Челси» растерял уверенность. Кажется, еще недавно синие боролись за трофеи во всех турнирах, а теперь могут потерять даже третье место в АПЛ и с учетом последних результатов выглядят очевидными аутсайдерами финала Кубка Англии с «Ливерпулем». В последних пяти матчах у команды всего одна победа, из-за чего на расстояние одного балла подтянулся «Арсенал».
В игре 36-го тура «Челси» был очень близок к победе — вел 2:0 к 79-й минуте матча с «Вулверхэмптоном», но сыграл вничью. «Мы перестали создавать опасные ситуации, не могли отдать пас, совершали ошибки при дриблинге. В какой-то момент начали играть так, будто проигрываем 0:2, а не ведем», — сетовал Томас Тухель. К концу сезона немец потерял контроль над игроками, а они на фоне усталости устраивают нечто хаотичное и не поддающееся здравому смыслу.
Единственная радость от матча с «Вулвз» — первые в 2022 году голы Ромелу Лукаку в АПЛ. Бельгиец прежде забивал только в Кубке Англии и Суперкубке Европы, а в этот раз выстрелил дублем в чемпионате. Возможно, теперь его прорвет, и Ромелу поможет команде на мажорной ноте завершить сезон несколькими убедительными победами. На успех синих с форой (-1) коэффициент 2.15.
У «Лидса» в конце сезона серия из очень сложных матчей — «Сити» (0:4), «Арсенал» (1:2), а теперь «Челси». Все это очень некстати, учитывая положение команды Джесси Марша — «павлины» идут 18-ми в АПЛ и могут покинуть высшую лигу. Правда, шансы спастись еще есть, потому что «Бёрнли» и «Эвертон» всего в одном очке впереди. Но потеснить их по итогам матча с «Челси» вряд ли получится, учитывая серьезные проблемы в обороне и настрой Тухеля не отдать бронзу Артете.
Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Челси»
У «Лидса» вторая дырявая оборона АПЛ после прилипшего к последнему месту «Норвича». «Павлины» пропускают в среднем 2.14 мяча за игру. Конечно, «Челси» не станет крушить и давить соперника — лондонцы будут держать в уме субботний финал Кубка Англии. Но пару голов оживший Лукаку и Хавертц с Вернером точно оформят.
Рекомендуемая ставка: «Челси» забьет два и более гола за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0