Мерсисайдцы продолжат борьбу за чемпионство.

10 мая 2022 года «Ливерпуль» в отложенном матче 33-го тура чемпионата Англии на выезде сыграет с «Астон Виллой». Встреча состоится в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Джонатан Мосс.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 10 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в победе гостей. На «Ливерпуль» можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. На ничью котировка 4.90 (20%), на успех гостей самые высокие цифры — 7.20 (11%).

Верите, что красные потеряют очки во втором матче подряд? Ставка на 1Х доступна за 2.90.

Но есть вариант безопаснее — Ф1(+1.5) за 1.66. В то же время Ф2(-1.5) идет за 2.30.

Аналитики ожидают результативного матча. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.62, на ТМ 2.5 — 2.30.

Шанс обмена голами тоже весьма высок: «обе забьют» оценен в 1.78, обратный исход — в 2.04.

На то, что «Ливерпуль» забьет два гола и более, можно поставить за 1.51. У «Астон Виллы» этот вариант идет за 3.60.

В первом круге мерсисайдцы победили 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти. Котировка на 11-метровый — 2.40.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 33-го тура АПЛ 10 мая 2022 года

Эксперты и болельщики сходятся во мнении — «Ливерпуль» проиграл чемпионскую гонку за три матча до финиша сезона. В 36-м туре мерсисайдцы с трудом выжали ничью во встрече против «Тоттенхэма» (1:1) и почти потеряли шансы опередить «Манчестер Сити» — «горожане» размазали «Ньюкасл» 5:0 и оторвались от красных на три очка. Теперь команде Юргена Клоппа нужно не только выиграть три матча из трех, но и дождаться поражения «Сити». Действующим чемпионам в последних турах играть с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой» — оступиться, по сути, негде.

Но в истории достаточно случаев, когда команды отдавали титул в последнем туре, поэтому задача «Ливерпуля» — бороться до конца и сделать все от себя зависящее. Конечно, на кону есть и другие трофеи — Кубок Англии и Лига чемпионов, — но Клопп вряд ли заранее выбросит белый флаг. Это не в его правилах.

До матча с «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» шел на серии из шести побед. В этих матчах красные только однажды забили меньше двух мячей. При этом во встрече со «шпорами» они также должны были отличиться больше одного раза. В то же время «Астон Вилла» Стивена Джеррарда лишь недавно вышла из кризиса — прервала серию из четырех поражений, за этот отрезок пропустила девять мячей. На то, что парни Клоппа забьют больше двух голов, коэффициент 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Учитывая обстоятельства, «Ливерпуль» может перейти в режим экономии сил в АПЛ, чтобы сосредоточиться на других турнирах и не потерять из-за травм лидеров. Но «Астон Вилла» — соперник, которого красные могут обыграть не напрягаясь. В том числе усилиями резервистов.

Против бирмингемцев говорит еще и статистика матчей с топ-командами — в этом сезоне они отобрали очки только у «МЮ».

Рекомендуемая ставка: П2 с форой (-1) за 1.72.