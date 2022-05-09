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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: Джеррард не помешает спору Клоппа с Гвардиолой

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 10 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Стивен Джеррард («Астон Вилла»).
Фото Global Look Press
Мерсисайдцы продолжат борьбу за чемпионство.

10 мая 2022 года «Ливерпуль» в отложенном матче 33-го тура чемпионата Англии на выезде сыграет с «Астон Виллой». Встреча состоится в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Джонатан Мосс.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
10 мая, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 10 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в победе гостей. На «Ливерпуль» можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. На ничью котировка 4.90 (20%), на успех гостей самые высокие цифры — 7.20 (11%).

Верите, что красные потеряют очки во втором матче подряд? Ставка на 1Х доступна за 2.90.

Но есть вариант безопаснее — Ф1(+1.5) за 1.66. В то же время Ф2(-1.5) идет за 2.30.

Аналитики ожидают результативного матча. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.62, на ТМ 2.5 — 2.30.

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Шанс обмена голами тоже весьма высок: «обе забьют» оценен в 1.78, обратный исход — в 2.04.

На то, что «Ливерпуль» забьет два гола и более, можно поставить за 1.51. У «Астон Виллы» этот вариант идет за 3.60.

В первом круге мерсисайдцы победили 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти. Котировка на 11-метровый — 2.40.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 33-го тура АПЛ 10 мая 2022 года

Эксперты и болельщики сходятся во мнении — «Ливерпуль» проиграл чемпионскую гонку за три матча до финиша сезона. В 36-м туре мерсисайдцы с трудом выжали ничью во встрече против «Тоттенхэма» (1:1) и почти потеряли шансы опередить «Манчестер Сити» — «горожане» размазали «Ньюкасл» 5:0 и оторвались от красных на три очка. Теперь команде Юргена Клоппа нужно не только выиграть три матча из трех, но и дождаться поражения «Сити». Действующим чемпионам в последних турах играть с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой» — оступиться, по сути, негде.

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Но в истории достаточно случаев, когда команды отдавали титул в последнем туре, поэтому задача «Ливерпуля» — бороться до конца и сделать все от себя зависящее. Конечно, на кону есть и другие трофеи — Кубок Англии и Лига чемпионов, — но Клопп вряд ли заранее выбросит белый флаг. Это не в его правилах.

До матча с «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» шел на серии из шести побед. В этих матчах красные только однажды забили меньше двух мячей. При этом во встрече со «шпорами» они также должны были отличиться больше одного раза. В то же время «Астон Вилла» Стивена Джеррарда лишь недавно вышла из кризиса — прервала серию из четырех поражений, за этот отрезок пропустила девять мячей. На то, что парни Клоппа забьют больше двух голов, коэффициент 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Учитывая обстоятельства, «Ливерпуль» может перейти в режим экономии сил в АПЛ, чтобы сосредоточиться на других турнирах и не потерять из-за травм лидеров. Но «Астон Вилла» — соперник, которого красные могут обыграть не напрягаясь. В том числе усилиями резервистов.

Против бирмингемцев говорит еще и статистика матчей с топ-командами — в этом сезоне они отобрали очки только у «МЮ».

Рекомендуемая ставка: П2 с форой (-1) за 1.72.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
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