«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: Джеррард не помешает спору Клоппа с Гвардиолой
10 мая 2022 года «Ливерпуль» в отложенном матче 33-го тура чемпионата Англии на выезде сыграет с «Астон Виллой». Встреча состоится в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Джонатан Мосс.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 10 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в победе гостей. На «Ливерпуль» можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. На ничью котировка 4.90 (20%), на успех гостей самые высокие цифры — 7.20 (11%).
Верите, что красные потеряют очки во втором матче подряд? Ставка на 1Х доступна за 2.90.
Но есть вариант безопаснее — Ф1(+1.5) за 1.66. В то же время Ф2(-1.5) идет за 2.30.
Аналитики ожидают результативного матча. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.62, на ТМ 2.5 — 2.30.
Шанс обмена голами тоже весьма высок: «обе забьют» оценен в 1.78, обратный исход — в 2.04.
На то, что «Ливерпуль» забьет два гола и более, можно поставить за 1.51. У «Астон Виллы» этот вариант идет за 3.60.
В первом круге мерсисайдцы победили 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти. Котировка на 11-метровый — 2.40.
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 33-го тура АПЛ 10 мая 2022 года
Эксперты и болельщики сходятся во мнении — «Ливерпуль» проиграл чемпионскую гонку за три матча до финиша сезона. В 36-м туре мерсисайдцы с трудом выжали ничью во встрече против «Тоттенхэма» (1:1) и почти потеряли шансы опередить «Манчестер Сити» — «горожане» размазали «Ньюкасл» 5:0 и оторвались от красных на три очка. Теперь команде Юргена Клоппа нужно не только выиграть три матча из трех, но и дождаться поражения «Сити». Действующим чемпионам в последних турах играть с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой» — оступиться, по сути, негде.
Но в истории достаточно случаев, когда команды отдавали титул в последнем туре, поэтому задача «Ливерпуля» — бороться до конца и сделать все от себя зависящее. Конечно, на кону есть и другие трофеи — Кубок Англии и Лига чемпионов, — но Клопп вряд ли заранее выбросит белый флаг. Это не в его правилах.
До матча с «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» шел на серии из шести побед. В этих матчах красные только однажды забили меньше двух мячей. При этом во встрече со «шпорами» они также должны были отличиться больше одного раза. В то же время «Астон Вилла» Стивена Джеррарда лишь недавно вышла из кризиса — прервала серию из четырех поражений, за этот отрезок пропустила девять мячей. На то, что парни Клоппа забьют больше двух голов, коэффициент 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»
Учитывая обстоятельства, «Ливерпуль» может перейти в режим экономии сил в АПЛ, чтобы сосредоточиться на других турнирах и не потерять из-за травм лидеров. Но «Астон Вилла» — соперник, которого красные могут обыграть не напрягаясь. В том числе усилиями резервистов.
Против бирмингемцев говорит еще и статистика матчей с топ-командами — в этом сезоне они отобрали очки только у «МЮ».
Рекомендуемая ставка: П2 с форой (-1) за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0