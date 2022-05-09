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«Барселона» — «Сельта»: команда Хави вновь научится забивать

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Сельта» 10 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Ансу Фати в матче против «Мальорки».
Фото Global Look Press
Каталонцы гарантированно в Лиге чемпионов.

10 мая в матче 36-го тура ла лиги «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Сельту». Игра начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на «Okko Спорт». Команды в турнирной таблице занимают второе и двенадцатое места соответственно.

Испания. Лига 1. 36-й тур
10 мая, 22:30. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Сельта

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Сельта» 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу «Барселоны» можно поставить за 1.40, это примерно 71% вероятности. Котировка на успех гостей 7.00 (9%), на ничью — 5.00 (20%).

На то, что «Сельта» не проиграет, можно поставить за 3.00.

«Барселона» пробивала тотал больше 2.5 гола в пяти из десяти последних матчах, «Сельта» еще реже — в трех из десяти случаев. Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча — 2.48, на ТБ 2.5 — 1.54.

С разгрома «Реала» в класико каталонцы никого не победили и никому не проиграли с разницей больше одного мяча. Для интриги можно взять фору — Ф1(-1.5) за 2.05 и Ф2(+1.5) — за 1.77.

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«Барселона» — «Сельта»: прогноз и анализ матча ла лиги 10 мая 2022 года

«Барселона» уже в Лиге чемпионов — после победы над «Бетисом» задача минимум выполнена. Но Хави нужно добиться большего и взять серебро. Если каталонцы завершат сезон на втором месте, тогда с учетом проблем в его начале он получится приемлемым — без медалей будет гораздо хуже. Испанца звали явно не за такими результатами.

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На выходных «Барселона» победила «Бетис» на выезде. «Бетикос» — одни из самых неприятных соперников в этом сезоне, тоже претендуют на Лигу чемпионов. А перед встречей с каталонцами у них было только одно поражение в девяти матчах — команда очень неуступчивая. Но Хави победил, пусть и неубедительно. Гол Фати — чистая случайность.

«Сельту» тоже тяжело назвать образцом стабильности. Разгромили вылетающий «Алавес» (4:0), но вчистую проиграли равному «Хетафе» (0:2), сыграли вничью с «Гранадой» (1:1). У «Сельты» неплохая оборона — клуб пропустил всего 12 мячей в десяти встречах. Но это всегда происходило в неудачный момент и стоило им очков. При этом в семи из десяти последних матчей они не обменялись голами с соперниками. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.06.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Сельта»

«Барселона» вновь стала проблемной. Нельзя быть уверенным, что она легко разберется с «Сельтой». За последние недели случились поражения от «Райо Вальекано», «Кадиса» и «Айнтрахта».

Клуб из Виго находится в середине таблицы — ему нечего терять. Они приедут на «Камп Ноу» веселиться и дарить радость болельщикам. Такие матчи зачастую получаются очень результативными, поэтому стоит взять вариант с тоталом голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.51.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Сельта
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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