«Барселона» — «Сельта»: команда Хави вновь научится забивать
10 мая в матче 36-го тура ла лиги «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Сельту». Игра начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на «Okko Спорт». Команды в турнирной таблице занимают второе и двенадцатое места соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Сельта» 8 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу «Барселоны» можно поставить за 1.40, это примерно 71% вероятности. Котировка на успех гостей 7.00 (9%), на ничью — 5.00 (20%).
На то, что «Сельта» не проиграет, можно поставить за 3.00.
«Барселона» пробивала тотал больше 2.5 гола в пяти из десяти последних матчах, «Сельта» еще реже — в трех из десяти случаев. Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча — 2.48, на ТБ 2.5 — 1.54.
С разгрома «Реала» в класико каталонцы никого не победили и никому не проиграли с разницей больше одного мяча. Для интриги можно взять фору — Ф1(-1.5) за 2.05 и Ф2(+1.5) — за 1.77.
«Барселона» — «Сельта»: прогноз и анализ матча ла лиги 10 мая 2022 года
«Барселона» уже в Лиге чемпионов — после победы над «Бетисом» задача минимум выполнена. Но Хави нужно добиться большего и взять серебро. Если каталонцы завершат сезон на втором месте, тогда с учетом проблем в его начале он получится приемлемым — без медалей будет гораздо хуже. Испанца звали явно не за такими результатами.
На выходных «Барселона» победила «Бетис» на выезде. «Бетикос» — одни из самых неприятных соперников в этом сезоне, тоже претендуют на Лигу чемпионов. А перед встречей с каталонцами у них было только одно поражение в девяти матчах — команда очень неуступчивая. Но Хави победил, пусть и неубедительно. Гол Фати — чистая случайность.
«Сельту» тоже тяжело назвать образцом стабильности. Разгромили вылетающий «Алавес» (4:0), но вчистую проиграли равному «Хетафе» (0:2), сыграли вничью с «Гранадой» (1:1). У «Сельты» неплохая оборона — клуб пропустил всего 12 мячей в десяти встречах. Но это всегда происходило в неудачный момент и стоило им очков. При этом в семи из десяти последних матчей они не обменялись голами с соперниками. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.06.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Сельта»
«Барселона» вновь стала проблемной. Нельзя быть уверенным, что она легко разберется с «Сельтой». За последние недели случились поражения от «Райо Вальекано», «Кадиса» и «Айнтрахта».
Клуб из Виго находится в середине таблицы — ему нечего терять. Они приедут на «Камп Ноу» веселиться и дарить радость болельщикам. Такие матчи зачастую получаются очень результативными, поэтому стоит взять вариант с тоталом голов.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.51.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0