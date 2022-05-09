Каталонцы гарантированно в Лиге чемпионов.

10 мая в матче 36-го тура ла лиги «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Сельту». Игра начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на «Okko Спорт». Команды в турнирной таблице занимают второе и двенадцатое места соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Сельта» 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу «Барселоны» можно поставить за 1.40, это примерно 71% вероятности. Котировка на успех гостей 7.00 (9%), на ничью — 5.00 (20%).

На то, что «Сельта» не проиграет, можно поставить за 3.00.

«Барселона» пробивала тотал больше 2.5 гола в пяти из десяти последних матчах, «Сельта» еще реже — в трех из десяти случаев. Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча — 2.48, на ТБ 2.5 — 1.54.

С разгрома «Реала» в класико каталонцы никого не победили и никому не проиграли с разницей больше одного мяча. Для интриги можно взять фору — Ф1(-1.5) за 2.05 и Ф2(+1.5) — за 1.77.

«Барселона» — «Сельта»: прогноз и анализ матча ла лиги 10 мая 2022 года

«Барселона» уже в Лиге чемпионов — после победы над «Бетисом» задача минимум выполнена. Но Хави нужно добиться большего и взять серебро. Если каталонцы завершат сезон на втором месте, тогда с учетом проблем в его начале он получится приемлемым — без медалей будет гораздо хуже. Испанца звали явно не за такими результатами.

На выходных «Барселона» победила «Бетис» на выезде. «Бетикос» — одни из самых неприятных соперников в этом сезоне, тоже претендуют на Лигу чемпионов. А перед встречей с каталонцами у них было только одно поражение в девяти матчах — команда очень неуступчивая. Но Хави победил, пусть и неубедительно. Гол Фати — чистая случайность.

«Сельту» тоже тяжело назвать образцом стабильности. Разгромили вылетающий «Алавес» (4:0), но вчистую проиграли равному «Хетафе» (0:2), сыграли вничью с «Гранадой» (1:1). У «Сельты» неплохая оборона — клуб пропустил всего 12 мячей в десяти встречах. Но это всегда происходило в неудачный момент и стоило им очков. При этом в семи из десяти последних матчей они не обменялись голами с соперниками. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.06.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Сельта»

«Барселона» вновь стала проблемной. Нельзя быть уверенным, что она легко разберется с «Сельтой». За последние недели случились поражения от «Райо Вальекано», «Кадиса» и «Айнтрахта».

Клуб из Виго находится в середине таблицы — ему нечего терять. Они приедут на «Камп Ноу» веселиться и дарить радость болельщикам. Такие матчи зачастую получаются очень результативными, поэтому стоит взять вариант с тоталом голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.51.