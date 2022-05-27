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«Ливерпуль» — «Реал»: сумасшедшая результативность — главный тренд финала

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Винисиус и Карим Бензема («Реал»).
Фото Global Look Press
Соперники точно огорчат друг друга.

28 мая 2022 года в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени на «Стад-де-Франс» в Париже. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в победу «Ливерпуля». На успех красных можно поставить с котировкой 2.08, это примерно 47% вероятности. Победу «Реала» оценили коэффициентом 3.60 (27%), ничью — 3.80 (26%).

На то, что «Реал» не проиграет в основное время, можно поставить за 1.79.

Коэффициент на пенальти в финале — 2.50, на удаление — 4.00. Оба события можно взять с котировкой 8.00.

Садио Мане (&laquo;Ливерпуль&raquo; ). «Ливерпуль» — «Реал»: Бензема и Мане вспомнят финал 2018-го?

На матч представлены варианты ставок с форой — например, Ф1(0) за 1.53 и Ф2(0) за 2.70.

Гол Мохамеда Салаха можно взять за 2.00, Карима Бензема — за 2.20. Они — самые вероятные авторы голов в своих командах.

«Ливерпуль» — «Реал»: ставки игроков БЕТСИТИ

Клиенты букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в победу «Ливерпуля» — 47% ставок пришлись на успех команды Юргена Клоппа. На триумф «Реала» надеются 27% игроков, 26% остановились на ничьей в основное время — оба кубковых финала «Ливерпуля» с «Челси» в этом сезоне завершились со счетом 0:0.

&laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;БЕТСИТИ Кубке России против &laquo;Енисея&raquo;. «Спартак» — «Динамо»: команда Ваноли догонит «Зенит» по числу побед в БЕТСИТИ Кубке России?

Некоторые клиенты поставили на финал внушительные суммы. Одна из ставок сделана на то, что мадридцы не проиграют по итогам 90 минут. 196 000 рублей при перемножении на коэффициент 1.79 в случае успеха принесут автору 350 840 рублей.

Другой клиент внес 150 000 рублей с котировкой 2.08 на победу «Ливерпуля». Успех красных в основное время сделает его богаче на 312 000 рублей. Третья ставка не по внесенной сумме, а по возможному выигрышу — на викторию «Реала». Поставленная 101 000 рублей на коэффициент 3.60 обернется выигрышем 363 600 рублей.

«Ливерпуль» — «Реал»: главные тренды финала

Во всех матчах этой Лиги чемпионов, за исключением игры с «Интером», «Ливерпуль» забивал два мяча и более. ИТБ1 (1.5) можно взять с котировкой 1.86.

Криштиану Роналду и&nbsp;Антони Эланга (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). Чемпион АПЛ-2022/23: Роналду или Клопп прервут гегемонию «Сити»?

«Реал» всего трижды в этой Лиге чемпионов забил меньше двух мячей. Коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 2.60.

В пяти последних матчах сливочных в Лиге чемпионов было забито четыре гола и более. На тотал больше 3.5 мяча можно поставить за 2.75.

За всю историю противостояния клубов в шести из восьми матчей одна из команд не забивала. Взять вариант «обе забьют — нет» можно за 2.24.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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