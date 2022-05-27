Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года

Соперники точно огорчат друг друга.

28 мая 2022 года в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени на «Стад-де-Франс» в Париже. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в победу «Ливерпуля». На успех красных можно поставить с котировкой 2.08, это примерно 47% вероятности. Победу «Реала» оценили коэффициентом 3.60 (27%), ничью — 3.80 (26%).

На то, что «Реал» не проиграет в основное время, можно поставить за 1.79.

Коэффициент на пенальти в финале — 2.50, на удаление — 4.00. Оба события можно взять с котировкой 8.00.

На матч представлены варианты ставок с форой — например, Ф1(0) за 1.53 и Ф2(0) за 2.70.

Гол Мохамеда Салаха можно взять за 2.00, Карима Бензема — за 2.20. Они — самые вероятные авторы голов в своих командах.

«Ливерпуль» — «Реал»: ставки игроков БЕТСИТИ

Клиенты букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в победу «Ливерпуля» — 47% ставок пришлись на успех команды Юргена Клоппа. На триумф «Реала» надеются 27% игроков, 26% остановились на ничьей в основное время — оба кубковых финала «Ливерпуля» с «Челси» в этом сезоне завершились со счетом 0:0.

Некоторые клиенты поставили на финал внушительные суммы. Одна из ставок сделана на то, что мадридцы не проиграют по итогам 90 минут. 196 000 рублей при перемножении на коэффициент 1.79 в случае успеха принесут автору 350 840 рублей.

Другой клиент внес 150 000 рублей с котировкой 2.08 на победу «Ливерпуля». Успех красных в основное время сделает его богаче на 312 000 рублей. Третья ставка не по внесенной сумме, а по возможному выигрышу — на викторию «Реала». Поставленная 101 000 рублей на коэффициент 3.60 обернется выигрышем 363 600 рублей.

«Ливерпуль» — «Реал»: главные тренды финала

Во всех матчах этой Лиги чемпионов, за исключением игры с «Интером», «Ливерпуль» забивал два мяча и более. ИТБ1 (1.5) можно взять с котировкой 1.86.

«Реал» всего трижды в этой Лиге чемпионов забил меньше двух мячей. Коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 2.60.

В пяти последних матчах сливочных в Лиге чемпионов было забито четыре гола и более. На тотал больше 3.5 мяча можно поставить за 2.75.

За всю историю противостояния клубов в шести из восьми матчей одна из команд не забивала. Взять вариант «обе забьют — нет» можно за 2.24.