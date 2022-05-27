«Ливерпуль» — «Реал»: сумасшедшая результативность — главный тренд финала
28 мая 2022 года в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени на «Стад-де-Франс» в Париже. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в победу «Ливерпуля». На успех красных можно поставить с котировкой 2.08, это примерно 47% вероятности. Победу «Реала» оценили коэффициентом 3.60 (27%), ничью — 3.80 (26%).
На то, что «Реал» не проиграет в основное время, можно поставить за 1.79.
Коэффициент на пенальти в финале — 2.50, на удаление — 4.00. Оба события можно взять с котировкой 8.00.
На матч представлены варианты ставок с форой — например, Ф1(0) за 1.53 и Ф2(0) за 2.70.
Гол Мохамеда Салаха можно взять за 2.00, Карима Бензема — за 2.20. Они — самые вероятные авторы голов в своих командах.
«Ливерпуль» — «Реал»: ставки игроков БЕТСИТИ
Клиенты букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в победу «Ливерпуля» — 47% ставок пришлись на успех команды Юргена Клоппа. На триумф «Реала» надеются 27% игроков, 26% остановились на ничьей в основное время — оба кубковых финала «Ливерпуля» с «Челси» в этом сезоне завершились со счетом 0:0.
Некоторые клиенты поставили на финал внушительные суммы. Одна из ставок сделана на то, что мадридцы не проиграют по итогам 90 минут. 196 000 рублей при перемножении на коэффициент 1.79 в случае успеха принесут автору 350 840 рублей.
Другой клиент внес 150 000 рублей с котировкой 2.08 на победу «Ливерпуля». Успех красных в основное время сделает его богаче на 312 000 рублей. Третья ставка не по внесенной сумме, а по возможному выигрышу — на викторию «Реала». Поставленная 101 000 рублей на коэффициент 3.60 обернется выигрышем 363 600 рублей.
«Ливерпуль» — «Реал»: главные тренды финала
Во всех матчах этой Лиги чемпионов, за исключением игры с «Интером», «Ливерпуль» забивал два мяча и более. ИТБ1 (1.5) можно взять с котировкой 1.86.
«Реал» всего трижды в этой Лиге чемпионов забил меньше двух мячей. Коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 2.60.
В пяти последних матчах сливочных в Лиге чемпионов было забито четыре гола и более. На тотал больше 3.5 мяча можно поставить за 2.75.
За всю историю противостояния клубов в шести из восьми матчей одна из команд не забивала. Взять вариант «обе забьют — нет» можно за 2.24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0