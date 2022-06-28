Гендиректор «Манчестер Сити» объяснился перед Пересом за слова о везении «Реала» в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано объяснился перед президентом «Реала» Флорентино Пересом за слова о мадридском клубе, сообщает Marca со ссылкой на слова журналиста Хосепа Педрероля в эфире El Chiringuito.

Напомним, что Сориано, говоря о желании «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов, заявил: «Лига чемпионов — не одержимость, так как там важна удача. «Реалу» немного везло. Они заслужили проиграть «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпулю».

По информации источника, гендиректор «Манчестер Сити» связался с Пересом и сообщил, что его слова о везении «Реала» в Лиге чемпионов были вырваны из контекста.

28 мая мадридский клуб победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил нападающий Винисиус Жуниор.