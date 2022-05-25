Чемпион АПЛ-2022/23: Роналду или Клопп прервут гегемонию «Сити»?

В Манчестер едет Эрлинг Холанн — победить остальным станет еще сложнее.

Прошедший сезон АПЛ получился захватывающим и держал в напряжении до последних минут заключительного тура. В начале весны «Манчестер Сити» солидно опережал «Ливерпуль» и готовился сосредоточиться на Лиге чемпионов, а в итоге едва не остался без трофеев.

Такой ход чемпионата Англии наверняка нравится всем без исключения, но его финал в последние годы получается однообразным — главный приз уезжает на «Этихад». Хотя исторически в турнире на победу претендуют четыре команды и более, борьбу «Манчестер Сити» более-менее успешно навязывает только «Ливерпуль».

Новый сезон начнется чуть больше чем через два месяца, но уже сейчас можно сделать наброски того, как будет выглядеть итоговая таблица. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ позаботились об этом.

Кто составит конкуренцию «Сити»?

«Горожане» выиграли чемпионат четырежды за последние пять сезонов, поэтому наивно думать, что следующим фаворитом станет кто-то другой. Тем более команду Пепа Гвардиолы ждет люксовое усиление в лице Эрлинга Холанна. Норвежец, у которого полный порядок с завершением атак, станет идеальным острием в атаке лучшей команды Англии. Именно поэтому на победу «горожан» аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают скромный коэффициент 1.80. На то, что действующий чемпион оступится, котировка — 2.01.

Второй претендент на титул — по-прежнему «Ливерпуль» с коэффициентом 2.70. У красных наиболее сбалансированный состав среди всех преследователей «Сити», у них нет сложностей с тем, чтобы продлить лидеров и купить дополнительно игроков на проблемные позиции.

Третьим по котировкам идет «Челси» (15.0), но судьба лондонцев все еще затуманена. АПЛ одобрила продажу клуба, но теперь решение за правительством Британии. Каким он станет с американским бизнесменом Тоддом Боули — тоже загадка. Тем не менее команда Томаса Тухеля имеет преимущество перед «МЮ», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» — у них лучше подбор игроков, лучше атмосфера в коллективе, есть больше финансовых возможностей.

Немного от «Челси» отстает «Манчестер Юнайтед» (17.0). При этом, если синие зависят от одного человека — от владельца, — то «красные дьяволы» будут строиться заново. С нового сезона команду возглавит экс-главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который избавится от неугодных игроков и завезет новичков. Также не до конца ясна судьба Криштиану Роналду. Покинет лучший бомбардир команды Манчестер или нет — вопрос открыт.

Пятые и шестые по шансам — «Тоттенхэм» (30.0) и «Арсенал» (40.0). Команды выстроены в таком порядке, потому что «канониры» до сих пор слишком суматошны, а Микель Артета продолжает набираться опыта. В отличие от него, Антонио Конте с высоты знаний выстраивает игру и точно сделает «шпоры» еще сильнее.

Приемлемая котировка на «Ньюкасл» — 50.0. Приобретенный богатейшим фондом мира клуб ждет усиление летом, и пришедшие на смену средним игрокам звезды точно поднимут «сорок» выше 11-го места.

Шансы других команд: