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Чемпион АПЛ-2022/23: Роналду или Клопп прервут гегемонию «Сити»?

Победитель чемпионата Англии по футболу сезона-2022/23
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду и Антони Эланга («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
В Манчестер едет Эрлинг Холанн — победить остальным станет еще сложнее.

Прошедший сезон АПЛ получился захватывающим и держал в напряжении до последних минут заключительного тура. В начале весны «Манчестер Сити» солидно опережал «Ливерпуль» и готовился сосредоточиться на Лиге чемпионов, а в итоге едва не остался без трофеев.

Такой ход чемпионата Англии наверняка нравится всем без исключения, но его финал в последние годы получается однообразным — главный приз уезжает на «Этихад». Хотя исторически в турнире на победу претендуют четыре команды и более, борьбу «Манчестер Сити» более-менее успешно навязывает только «Ливерпуль».

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Новый сезон начнется чуть больше чем через два месяца, но уже сейчас можно сделать наброски того, как будет выглядеть итоговая таблица. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ позаботились об этом.

Кто составит конкуренцию «Сити»?

«Горожане» выиграли чемпионат четырежды за последние пять сезонов, поэтому наивно думать, что следующим фаворитом станет кто-то другой. Тем более команду Пепа Гвардиолы ждет люксовое усиление в лице Эрлинга Холанна. Норвежец, у которого полный порядок с завершением атак, станет идеальным острием в атаке лучшей команды Англии. Именно поэтому на победу «горожан» аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают скромный коэффициент 1.80. На то, что действующий чемпион оступится, котировка — 2.01.

Второй претендент на титул — по-прежнему «Ливерпуль» с коэффициентом 2.70. У красных наиболее сбалансированный состав среди всех преследователей «Сити», у них нет сложностей с тем, чтобы продлить лидеров и купить дополнительно игроков на проблемные позиции.

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Третьим по котировкам идет «Челси» (15.0), но судьба лондонцев все еще затуманена. АПЛ одобрила продажу клуба, но теперь решение за правительством Британии. Каким он станет с американским бизнесменом Тоддом Боули — тоже загадка. Тем не менее команда Томаса Тухеля имеет преимущество перед «МЮ», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» — у них лучше подбор игроков, лучше атмосфера в коллективе, есть больше финансовых возможностей.

Немного от «Челси» отстает «Манчестер Юнайтед» (17.0). При этом, если синие зависят от одного человека — от владельца, — то «красные дьяволы» будут строиться заново. С нового сезона команду возглавит экс-главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который избавится от неугодных игроков и завезет новичков. Также не до конца ясна судьба Криштиану Роналду. Покинет лучший бомбардир команды Манчестер или нет — вопрос открыт.

Пятые и шестые по шансам — «Тоттенхэм» (30.0) и «Арсенал» (40.0). Команды выстроены в таком порядке, потому что «канониры» до сих пор слишком суматошны, а Микель Артета продолжает набираться опыта. В отличие от него, Антонио Конте с высоты знаний выстраивает игру и точно сделает «шпоры» еще сильнее.

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Приемлемая котировка на «Ньюкасл» — 50.0. Приобретенный богатейшим фондом мира клуб ждет усиление летом, и пришедшие на смену средним игрокам звезды точно поднимут «сорок» выше 11-го места.

Шансы других команд:

  • «Вест Хэм», «Лестер» — 200
  • «Брайтон», «Вулверхэмптон», «Эвертон» — 300
  • «Астон Вилла», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» — 500
  • «Брентфорд» — 700
  • «Борнмут», «Фулхэм» — 1000
Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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