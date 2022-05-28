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Чемпион ла лиги-2022/23: «Реал» снова поставит «Барселону» на колени?

В новом сезоне сделать это будет сложнее.
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мемфис Депай («Барселона»).
Фото Global Look Press
В новом сезоне сделать это будет сложнее.

«Реал» уверенно победил в прошедшем чемпионате Испании. Отрыв мадридцев от «Барселоны» составил 13 очков при условии, что в последних четырех турах команда Карло Анчелотти играла полурезервным составом и не справилась с двумя аутсайдерами, а также уступила «Атлетико».

Преимущество «Реала» существенное, но такое оно в большей степени из-за неудачи каталонцев. В начале сезона они тяжело переживали уход Месси, показывали невнятный футбол и постоянно теряли очки. Ситуация поменялась с приходом Хави, и команда обрела привычный боевой облик.

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В новом сезоне сине-гранатовые обязательно поборются за чемпионство. Остается выяснить, какие у них шансы на титул. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали расклады.

Кто фаворит чемпионата Испании?

Положение дел в ла лиге традиционно не поменяется, и претендентов на титул останется столько, сколько было прежде. В этот раз, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, небольшой перевес на стороне «Реала». На то, что бланкос в 36-й раз станут чемпионами Испании, коэффициент 2.10. На то, что этого не произойдет, — 1.65.

В том, что цифры именно такие, есть закономерность. В отличие от «Барселоны», у «Реала» максимально боеспособная заявка и отлаженная игра. Новый сезон мадридцы начнут, не потеряв ни одного топ-игрока — клуб покинули только те, кто давно присох к скамейке.

У бланкос не получилось подписать Холанна или Мбаппе, которые сделали бы команду еще сильнее, но у них остался шикарный бюджет, чтобы прокачать состав. И Перес это сделает: уже сейчас ведутся активные переговоры о переходе французского одаренного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени и вингера «Милана» Рафаэла Леау. «Реал» в новом розыгрыше ла лиги будет еще круче.

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Второй фаворит — конечно, «Барселона» (2.75). В межсезонье Хави объяснит игрокам, чего он от них хочет и как они будут побеждать. А лепить яркую и боеспособную команду ему есть из кого — в составе полно талантливых игроков, которых уже сейчас хотят переманить лучшие клубы мира.

Проблема каталонцев — они очень зависимы от хода трансферной кампании. Команду может покинуть Усман Дембеле — ему необходима замена. Нужен еще один сильный форвард — уже несколько недель идут разговоры о переходе Роберта Левандовски. Пока ничего не ясно, но какие бы сделки «Барса» ни заключила, она все равно будет второй по котировкам.

На третьем месте у букмекера — «Атлетико», и в этом тоже нет ничего удивительного. Стабильно третий по силе клуб Испании продолжит работать с Диего Симеоне, а этот мужчина за годы в Мадриде привык — кто бы из игроков ни остался в его распоряжении, он слепит из них боевую единицу. С учетом, что в клубе останутся почти все лидеры, за исключением Суареса, «матрасники» снова будут покусывать конкурентов. Коэффициент на чемпионство — 6.50.

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Четвертую позицию по итогам прошлого сезона и место в Лиге чемпионов забронировала «Севилья». Она же считается последним реальным претендентом на трофей (котировка — 15.0). Хотя преодоление сопротивления «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» для нервионцев станет чудом — все-таки уровень исполнителей и финансовые возможности команды Хулена Лопетеги сильно ограничены по сравнению с остальными топами.

Какие шансы на победу у остальных?

Если коротко — никаких. Вероятно, «Бетис», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад», чья победа оценивается коэффициентом 100, продолжат воевать у подножия топ-4 и разделят между собой места в Лиге Европы. «Атлетик» из Бильбао (150) попробует еще раз заскочить в финал Кубка Испании.

Шансы «Валенсии», «Осасуны», «Райо Вальекано» и «Сельты» вообще призрачные — 500.

Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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