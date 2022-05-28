Чемпион ла лиги-2022/23: «Реал» снова поставит «Барселону» на колени?

В новом сезоне сделать это будет сложнее.

«Реал» уверенно победил в прошедшем чемпионате Испании. Отрыв мадридцев от «Барселоны» составил 13 очков при условии, что в последних четырех турах команда Карло Анчелотти играла полурезервным составом и не справилась с двумя аутсайдерами, а также уступила «Атлетико».

Преимущество «Реала» существенное, но такое оно в большей степени из-за неудачи каталонцев. В начале сезона они тяжело переживали уход Месси, показывали невнятный футбол и постоянно теряли очки. Ситуация поменялась с приходом Хави, и команда обрела привычный боевой облик.

В новом сезоне сине-гранатовые обязательно поборются за чемпионство. Остается выяснить, какие у них шансы на титул. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали расклады.

Кто фаворит чемпионата Испании?

Положение дел в ла лиге традиционно не поменяется, и претендентов на титул останется столько, сколько было прежде. В этот раз, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, небольшой перевес на стороне «Реала». На то, что бланкос в 36-й раз станут чемпионами Испании, коэффициент 2.10. На то, что этого не произойдет, — 1.65.

В том, что цифры именно такие, есть закономерность. В отличие от «Барселоны», у «Реала» максимально боеспособная заявка и отлаженная игра. Новый сезон мадридцы начнут, не потеряв ни одного топ-игрока — клуб покинули только те, кто давно присох к скамейке.

У бланкос не получилось подписать Холанна или Мбаппе, которые сделали бы команду еще сильнее, но у них остался шикарный бюджет, чтобы прокачать состав. И Перес это сделает: уже сейчас ведутся активные переговоры о переходе французского одаренного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени и вингера «Милана» Рафаэла Леау. «Реал» в новом розыгрыше ла лиги будет еще круче.

Второй фаворит — конечно, «Барселона» (2.75). В межсезонье Хави объяснит игрокам, чего он от них хочет и как они будут побеждать. А лепить яркую и боеспособную команду ему есть из кого — в составе полно талантливых игроков, которых уже сейчас хотят переманить лучшие клубы мира.

Проблема каталонцев — они очень зависимы от хода трансферной кампании. Команду может покинуть Усман Дембеле — ему необходима замена. Нужен еще один сильный форвард — уже несколько недель идут разговоры о переходе Роберта Левандовски. Пока ничего не ясно, но какие бы сделки «Барса» ни заключила, она все равно будет второй по котировкам.

На третьем месте у букмекера — «Атлетико», и в этом тоже нет ничего удивительного. Стабильно третий по силе клуб Испании продолжит работать с Диего Симеоне, а этот мужчина за годы в Мадриде привык — кто бы из игроков ни остался в его распоряжении, он слепит из них боевую единицу. С учетом, что в клубе останутся почти все лидеры, за исключением Суареса, «матрасники» снова будут покусывать конкурентов. Коэффициент на чемпионство — 6.50.

Четвертую позицию по итогам прошлого сезона и место в Лиге чемпионов забронировала «Севилья». Она же считается последним реальным претендентом на трофей (котировка — 15.0). Хотя преодоление сопротивления «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» для нервионцев станет чудом — все-таки уровень исполнителей и финансовые возможности команды Хулена Лопетеги сильно ограничены по сравнению с остальными топами.

Какие шансы на победу у остальных?

Если коротко — никаких. Вероятно, «Бетис», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад», чья победа оценивается коэффициентом 100, продолжат воевать у подножия топ-4 и разделят между собой места в Лиге Европы. «Атлетик» из Бильбао (150) попробует еще раз заскочить в финал Кубка Испании.

Шансы «Валенсии», «Осасуны», «Райо Вальекано» и «Сельты» вообще призрачные — 500.