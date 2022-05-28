Чемпион ла лиги-2022/23: «Реал» снова поставит «Барселону» на колени?
«Реал» уверенно победил в прошедшем чемпионате Испании. Отрыв мадридцев от «Барселоны» составил 13 очков при условии, что в последних четырех турах команда Карло Анчелотти играла полурезервным составом и не справилась с двумя аутсайдерами, а также уступила «Атлетико».
Преимущество «Реала» существенное, но такое оно в большей степени из-за неудачи каталонцев. В начале сезона они тяжело переживали уход Месси, показывали невнятный футбол и постоянно теряли очки. Ситуация поменялась с приходом Хави, и команда обрела привычный боевой облик.
В новом сезоне сине-гранатовые обязательно поборются за чемпионство. Остается выяснить, какие у них шансы на титул. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали расклады.
Кто фаворит чемпионата Испании?
Положение дел в ла лиге традиционно не поменяется, и претендентов на титул останется столько, сколько было прежде. В этот раз, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, небольшой перевес на стороне «Реала». На то, что бланкос в 36-й раз станут чемпионами Испании, коэффициент 2.10. На то, что этого не произойдет, — 1.65.
В том, что цифры именно такие, есть закономерность. В отличие от «Барселоны», у «Реала» максимально боеспособная заявка и отлаженная игра. Новый сезон мадридцы начнут, не потеряв ни одного топ-игрока — клуб покинули только те, кто давно присох к скамейке.
У бланкос не получилось подписать Холанна или Мбаппе, которые сделали бы команду еще сильнее, но у них остался шикарный бюджет, чтобы прокачать состав. И Перес это сделает: уже сейчас ведутся активные переговоры о переходе французского одаренного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени и вингера «Милана» Рафаэла Леау. «Реал» в новом розыгрыше ла лиги будет еще круче.
Второй фаворит — конечно, «Барселона» (2.75). В межсезонье Хави объяснит игрокам, чего он от них хочет и как они будут побеждать. А лепить яркую и боеспособную команду ему есть из кого — в составе полно талантливых игроков, которых уже сейчас хотят переманить лучшие клубы мира.
Проблема каталонцев — они очень зависимы от хода трансферной кампании. Команду может покинуть Усман Дембеле — ему необходима замена. Нужен еще один сильный форвард — уже несколько недель идут разговоры о переходе Роберта Левандовски. Пока ничего не ясно, но какие бы сделки «Барса» ни заключила, она все равно будет второй по котировкам.
На третьем месте у букмекера — «Атлетико», и в этом тоже нет ничего удивительного. Стабильно третий по силе клуб Испании продолжит работать с Диего Симеоне, а этот мужчина за годы в Мадриде привык — кто бы из игроков ни остался в его распоряжении, он слепит из них боевую единицу. С учетом, что в клубе останутся почти все лидеры, за исключением Суареса, «матрасники» снова будут покусывать конкурентов. Коэффициент на чемпионство — 6.50.
Четвертую позицию по итогам прошлого сезона и место в Лиге чемпионов забронировала «Севилья». Она же считается последним реальным претендентом на трофей (котировка — 15.0). Хотя преодоление сопротивления «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» для нервионцев станет чудом — все-таки уровень исполнителей и финансовые возможности команды Хулена Лопетеги сильно ограничены по сравнению с остальными топами.
Какие шансы на победу у остальных?
Если коротко — никаких. Вероятно, «Бетис», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад», чья победа оценивается коэффициентом 100, продолжат воевать у подножия топ-4 и разделят между собой места в Лиге Европы. «Атлетик» из Бильбао (150) попробует еще раз заскочить в финал Кубка Испании.
Шансы «Валенсии», «Осасуны», «Райо Вальекано» и «Сельты» вообще призрачные — 500.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0