Министр внутренних дел Франции извинился за плохую организацию финала Лиги чемпионов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен принес извинения за плохую организацию финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) в Париже.

«Должен ли был финал организован лучше? Да. Лежит ли на мне ответственность за это? Да. Я приношу свои извинения всем, кто пострадал в рамках произошедшего», — приводит слова Дарманена RTL.

Встреча состоялась 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Игра началась с задержкой в 37 минут из-за проблем с допуском болельщиков на стадион.