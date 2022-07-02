Независимая комиссия УЕФА назвала сроки публикации отчета по беспорядкам в финале Лиги чемпионов

Независимая комиссия во главе с Тьягу Брандау Родригешом представит финальный отчет по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов в Париже к ноябрю, информирует официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также в состав комиссии вошел начальник полиции Амстердама Франк Паув и бывший главный суперинтендант полиции Великобритании Кенни Скотт.

«События 28 мая были неприятными для всех причастных, — цитирует Родригеша официальный сайт УЕФА. — Этот доклад направлен на то, чтобы беспристрастно изучить свидетельства, установить ответственных и найти пути для движения вперед. Я очень доволен отзывчивостью экспертов, с которыми мы связались, и уверен, что мы сможем внести значительный вклад в планирование будущих мероприятий».

В субботу в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» прошел финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0). Начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английской команды, пытавшихся прорваться на стадион.

30 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.