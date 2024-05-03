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Худший сезон Сорокина в НХЛ. Спад топ-вратаря — следствие проблем «Айлендерс»

Вратарь «Айлендерс» Сорокин провел худший сезон в НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист «Айлендерс» Илья Сорокин
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
Илья потерял статус основного вратаря в плей-офф.

Потерял место в составе

Спрос с игрока — понятие относительное. Стоит хоккеисту провести один-два сверхудачных сезона, как ожидания моментально взлетают до небес. Оценивают его уже по высшей планке, и каждая неудача признается большим провалом. Заложником этой ситуации стал Илья Сорокин.

Вратарь «Айлендерс» играет в клубе с 2020 года, а три последних сезона удерживал место первого номера. Голкипер задал высокий уровень в прошлых чемпионатах, входил в круг номинантов на «Везину Трофи», но сезон-2023/24 завалил. Регулярку Илья заканчивал в запасе, а в плей-офф появился только на 27 минут, за которые пропустил три гола.

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Желание болельщиков «Айлендерс» забросать Сорокина камнями подкрепляет худшая статистика за четыре года в НХЛ. Просадку подтверждают процент отраженных бросков, коэффициент надежности, матчи на ноль, процент побед. То же самое с расширенной статистикой и цифрами GSAA (голевые сэйвы сверх ожиданий) и GSAx (разница между ожидаемыми голами соперников и пропущенными). Илья не попал в топ-20 вратарей лиги и уступил даже сменщику Семену Варламову.

Оценивая Сорокина, невольно сравниваешь игру вратаря с чудесами, которые он показал в прошлом сезоне. Во многих матчах «Айлендерс» побеждали именно благодаря Сорокину. При всех проблемах с составом голкипер делал разницу и вытаскивал игры для команды.

Статистика Ильи Сорокина в НХЛ

Сорокин перестал выручать

После успешного сезона и номинации на «Везину» предполагалось, что Сорокин может сделать еще один или несколько шагов вперед. Потенциал голкипера оставался загадкой. Играл ли Илья на свой максимум, мы не знаем и сейчас. Зато увидели, что завышенные ожидания вратарь не оправдал.

Нынешний чемпионат сложился неровно, но виноват в этом не только уроженец Междуреченска. Сорокин за карьеру привык к роли спасителя родины. Ее совсем юный Илья получил в Новокузнецке, когда только поднялся в КХЛ в кризисном «Металлурге». Надеяться на победу или хотя бы на набранные очки команда могла, только если вратарь сделает два-три или больше суперсэйва. В некоторых играх за «Островитян» Илью могли посетить новокузнецкие флэшбеки.

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«Айлендерс» в нынешнем сезоне пережили смену главного тренера и растеряли главную суперсилу последних лет: порядок в обороне, помноженный на надежную игру вратарей. Сказались травмы ключевых защитников. В разные отрезки сезона «Островитяне» остались без Райана Пулока, Адама Пелека, Себастьяна Ахо (каждый провел только по 58 матчей), Скотта Мэйфилда (41). Равноценной ротацией в обороне «Айлендерс» не обладают. Отсутствие ведущих защитников осложнило жизнь Сорокина и Варламова. Меньшинство — другая беда «Айлс». «Островитяне» — худшая команда лиги по убиванию большинства соперников, хотя еще в прошлом сезоне входила в топ-9 лиги по этому компоненту. Процент нейтрализации рухнул с 82,2 до 71,5.

Детально разбираться в причинах и следствиях всегда сложно. Неправильно объяснять спад Сорокина только травмами важных защитников или просадкой меньшинства. Все это звенья одной цепочки, которая привела к худшему сезону Ильи в карьере за океаном. Еще год назад вратарский вопрос совсем не волновал «Айлендерс». Даже несмотря на то что прошлым летом Сорокин не воссоединился с тренером Сергеем Наумовым, которого в Северную Америку не отпустил ЦСКА. Вместе они работали три года в армейском клубе, и за это время Илья добился колоссального прогресса: выиграл Кубок Гагарина, попал в сборную, уехал в НХЛ.

Хоккеист «Айлендерс» Илья Сорокин
Фото USA Today Sports

За будущее Ильи не надо волноваться

Главная проблема Сорокина — отсутствие стабильности, которой вратарь подкупал в прошлые сезоны. За удачным матчем следовали провальные игры, когда голкипер отражал около 90 или меньше процентов бросков. Илья не выдавал ровные серии, а ближе к плей-офф новый главный тренер Патрик Руа сделал ставку на Варламова.

С Семеном в воротах «Айлендерс» начали серию с «Каролиной». Сошлись два фактора: нестабильность самого Сорокина и давнее знакомство Руа и Варламова. Вместе они пересекались еще в «Колорадо». В плей-офф Сорокин появился только в третьем матче, пропустил три шайбы к середине второго периода и был заменен. «Островитяне» заканчивали серию с Варламовым, но пройти «Каролину» это не помогло.

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Спрос с Сорокина высокий, равно как и контракт вратаря, который вступит в силу с сезона-2024/25. Кэпхит россиянина возрастет с 4 млн долларов до 8,2. Подошел к двукратному повышению Илья не в лучшем статусе. Основного вратаря «Айлендерс» активно критикуют, некоторые североамериканские коллеги торопливо считают длинный контракт, предложенный Лу Ламорелло, ошибкой. Спешить с такими выводами не стоит. Сорокин не соответствовал ожиданиям после номинации на «Везину», но просадка вратаря объясняется как личными, так и общекомандными факторами. От неудачных сезонов не застрахованы даже суперзвезды.

«Айлендерс» пережили смену тренера и игрового стиля. Любому хоккеисту нужно время, чтобы привыкнуть к новым требованиям. К Варламову, как показал плей-офф, Руа проявил больше доверия — это явно сказалось на Сорокине. В прошлом сезоне Илья установил личный рекорд по количеству проведенных матчей. Свалившаяся на вратаря серьезная нагрузка тоже могла повлиять на подготовку к чемпионату. Сорокин не растерял технику, гибкость, мобильность и умение читать игру. В новом сезоне прежний Илья вернется — сомнений в этом не возникает. Воссоединение с тренером Наумовым, если «Айлендерс» осуществят переход, вратарю только поможет.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
3 - 2
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4. Нэшвилл - Ванкувер
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6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
3 - 2
1. Даллас - Вегас
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2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
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4. Вегас - Даллас
2 - 4
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6. Вегас - Даллас
0 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
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1. Рейнджерс - Вашингтон
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Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
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Каролина - Айлендерс
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