Родриго: «Я умирал от желания выйти в финале Лиги чемпионов и начал ругаться с Анчелотти»

Нападающий «Реал» Родриго Гоэс рассказал о споре с главным тренером команды Карло Анчелотти во время финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и завершилась со счетом 1:0 в пользу мадридского клуба.

«Я умирал от желания выйти в финале Лиги чемпионов и даже начал ругаться с Анчелотти, — приводит слова Родриго Mundo Deportivo со ссылкой на Bola da Vez. — Я уверен, что если бы я играл дольше, то забил бы мяч. У меня было такое чувство. Тренер сказал: «Полегче, я тебя выпущу». Не уверен, какая минута это была, но это было почти в конце матча. Я сказал ему: «Тренер, я не буду играть?» Он сказал: «Тихо, мы должны закрыться», потому что счет был 1:0 и он хотел играть еще более закрыто. Тогда я сказал: «Черт возьми, старик, мы здесь из-за меня. Я должен играть». Он сказал: «Нет, успокойся, ты будешь играть». Затем он выпустил меня в конце. Но значение имеет только сам титул. И конечно, история была написана в полуфинале, и я очень этому рад».

В прошедшем сезоне 21-летний бразилец забил девять мячей и отдал 10 результативных передач в 49 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.