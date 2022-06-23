Карвахаль: «Жена хотела поставить на свадьбе копии кубков, но я сказал, что люди не будут обращать на нас внимания»

Карвахаль рассказал, почему отказался приносить копии кубков на свадьбу

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал, почему отказался приносить копии кубков на свадьбу.

— Будут ли на свадьбе копии кубков Лиги чемпионов?

— Жена хотела поставить на свадьбе копии кубков, но я сказал, что люди не будут обращать на нас внимания, а будут фотографироваться с кубками.

30-летний испанец в составе мадридского клуба пять раз выигрывал Лигу чемпионов.