«Спартак» — «Динамо»: команда Ваноли догонит «Зенит» по числу побед в БЕТСИТИ Кубке России?
29 мая 2022 года состоится решающий матч БЕТСИТИ Кубка России — «Спартак» на стадионе «Лужники» сразится с «Динамо». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Сандро Шварца. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Успех «Спартака» оценен котировкой 2.90 (34%), ничья — 3.50 (27%).
Триумф «Динамо» в турнире оценен в 1.88, виктория «Спартака» — в 2.03.
Вариант «гости не проиграют» доступен за 1.47, «хозяева не проиграют» — за 1.58.
В полуфинале соперники забили по три мяча, на тотал больше 2.5 гола в финале коэффициент — 2.10, на ТМ 2.5 — 1.82.
Из десяти последних очных матчей соперники обменялись голами только в четырех. «Обе забьют» идет за 1.85, обратный исход — за 1.95.
Наиболее вероятный автор гола в составе «Спартака» — Шамар Николсон (3.10). У «Динамо» за 2.90 можно взять Федора Смолова.
Успех бело-голубых в серии пенальти оценен котировкой 6.40, триумф красно-белых — за 6.60.
«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ финала БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года
То, как «Динамо» развалилось в главном матче сезона с «Сочи», — кошмар наяву. Москвичи забили первыми, но пропустили пять мячей подряд. А могли еще больше. Это разгромное поражение стало для команды Сандро Шварца четвертым в пяти заключительных матчах сезона РПЛ, а единственная победа среди неудач — в полуфинале Кубка против «Алании» (3:0).
После встречи с «Сочи» стало очевидно, что черная серия «Динамо» не искусственно создана из-за желания сэкономить силы ради успеха в БЕТСИТИ Кубке России. Бело-голубые действительно потеряли фокус, а их проблемы в обороне выплеснулись наружу. В РПЛ они пропустили 17 мячей в пяти играх (в среднем 3.4 за 90 минут). На то, что «Спартак» воспользуется эти и забьет хотя бы два мяча, коэффициент — 2.60.
Красно-белые, напротив, к финалу сезона выпрямились и зашагали. Команда Ваноли выудила три победы и уберегла себя от проблем, почти дожала «Зенит» (1:1). Прервалась серия без поражений в Химках, но этому есть объективное объяснение — игроки не рвались вперед из-за риска заработать повреждение, а команда Юрана задавила их желанием. Но в финале Кубка «Спартак» снова будет максимально мотивирован.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»
Красно-белые в этом сезоне успешно бились с «Динамо», когда оно было на пике, — сыграли вничью 2:2 и победили 2:0 в марте 2022 года. А уж при нынешних обстоятельствах, когда бело-голубые слегка контужены и не понимают, что происходит вокруг и как исправить ситуацию, взять трофей будет еще проще.
Рекомендуемая ставка: «Спартак» — обладатель БЕТСИТИ Кубка России за 2.03.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0