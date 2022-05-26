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«Спартак» — «Динамо»: команда Ваноли догонит «Зенит» по числу побед в БЕТСИТИ Кубке России?

Прогноз и ставка на финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Спартак» в БЕТСИТИ Кубке России против «Енисея».
Фото Global Look Press
Бело-голубые подходят к финалу развалинами.

29 мая 2022 года состоится решающий матч БЕТСИТИ Кубка России — «Спартак» на стадионе «Лужники» сразится с «Динамо». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

Коэффициенты букмекеров на финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Сандро Шварца. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Успех «Спартака» оценен котировкой 2.90 (34%), ничья — 3.50 (27%).

Триумф «Динамо» в турнире оценен в 1.88, виктория «Спартака» — в 2.03.

Вариант «гости не проиграют» доступен за 1.47, «хозяева не проиграют» — за 1.58.

В полуфинале соперники забили по три мяча, на тотал больше 2.5 гола в финале коэффициент — 2.10, на ТМ 2.5 — 1.82.

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Из десяти последних очных матчей соперники обменялись голами только в четырех. «Обе забьют» идет за 1.85, обратный исход — за 1.95.

Наиболее вероятный автор гола в составе «Спартака» — Шамар Николсон (3.10). У «Динамо» за 2.90 можно взять Федора Смолова.

Успех бело-голубых в серии пенальти оценен котировкой 6.40, триумф красно-белых — за 6.60.

«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ финала БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года

То, как «Динамо» развалилось в главном матче сезона с «Сочи», — кошмар наяву. Москвичи забили первыми, но пропустили пять мячей подряд. А могли еще больше. Это разгромное поражение стало для команды Сандро Шварца четвертым в пяти заключительных матчах сезона РПЛ, а единственная победа среди неудач — в полуфинале Кубка против «Алании» (3:0).

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После встречи с «Сочи» стало очевидно, что черная серия «Динамо» не искусственно создана из-за желания сэкономить силы ради успеха в БЕТСИТИ Кубке России. Бело-голубые действительно потеряли фокус, а их проблемы в обороне выплеснулись наружу. В РПЛ они пропустили 17 мячей в пяти играх (в среднем 3.4 за 90 минут). На то, что «Спартак» воспользуется эти и забьет хотя бы два мяча, коэффициент — 2.60.

Красно-белые, напротив, к финалу сезона выпрямились и зашагали. Команда Ваноли выудила три победы и уберегла себя от проблем, почти дожала «Зенит» (1:1). Прервалась серия без поражений в Химках, но этому есть объективное объяснение — игроки не рвались вперед из-за риска заработать повреждение, а команда Юрана задавила их желанием. Но в финале Кубка «Спартак» снова будет максимально мотивирован.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Красно-белые в этом сезоне успешно бились с «Динамо», когда оно было на пике, — сыграли вничью 2:2 и победили 2:0 в марте 2022 года. А уж при нынешних обстоятельствах, когда бело-голубые слегка контужены и не понимают, что происходит вокруг и как исправить ситуацию, взять трофей будет еще проще.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» — обладатель БЕТСИТИ Кубка России за 2.03.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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