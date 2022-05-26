Бело-голубые подходят к финалу развалинами.

29 мая 2022 года состоится решающий матч БЕТСИТИ Кубка России — «Спартак» на стадионе «Лужники» сразится с «Динамо». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Сандро Шварца. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Успех «Спартака» оценен котировкой 2.90 (34%), ничья — 3.50 (27%).

Триумф «Динамо» в турнире оценен в 1.88, виктория «Спартака» — в 2.03.

Вариант «гости не проиграют» доступен за 1.47, «хозяева не проиграют» — за 1.58.

В полуфинале соперники забили по три мяча, на тотал больше 2.5 гола в финале коэффициент — 2.10, на ТМ 2.5 — 1.82.

Из десяти последних очных матчей соперники обменялись голами только в четырех. «Обе забьют» идет за 1.85, обратный исход — за 1.95.

Наиболее вероятный автор гола в составе «Спартака» — Шамар Николсон (3.10). У «Динамо» за 2.90 можно взять Федора Смолова.

Успех бело-голубых в серии пенальти оценен котировкой 6.40, триумф красно-белых — за 6.60.

«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ финала БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года

То, как «Динамо» развалилось в главном матче сезона с «Сочи», — кошмар наяву. Москвичи забили первыми, но пропустили пять мячей подряд. А могли еще больше. Это разгромное поражение стало для команды Сандро Шварца четвертым в пяти заключительных матчах сезона РПЛ, а единственная победа среди неудач — в полуфинале Кубка против «Алании» (3:0).

После встречи с «Сочи» стало очевидно, что черная серия «Динамо» не искусственно создана из-за желания сэкономить силы ради успеха в БЕТСИТИ Кубке России. Бело-голубые действительно потеряли фокус, а их проблемы в обороне выплеснулись наружу. В РПЛ они пропустили 17 мячей в пяти играх (в среднем 3.4 за 90 минут). На то, что «Спартак» воспользуется эти и забьет хотя бы два мяча, коэффициент — 2.60.

Красно-белые, напротив, к финалу сезона выпрямились и зашагали. Команда Ваноли выудила три победы и уберегла себя от проблем, почти дожала «Зенит» (1:1). Прервалась серия без поражений в Химках, но этому есть объективное объяснение — игроки не рвались вперед из-за риска заработать повреждение, а команда Юрана задавила их желанием. Но в финале Кубка «Спартак» снова будет максимально мотивирован.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Красно-белые в этом сезоне успешно бились с «Динамо», когда оно было на пике, — сыграли вничью 2:2 и победили 2:0 в марте 2022 года. А уж при нынешних обстоятельствах, когда бело-голубые слегка контужены и не понимают, что происходит вокруг и как исправить ситуацию, взять трофей будет еще проще.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» — обладатель БЕТСИТИ Кубка России за 2.03.