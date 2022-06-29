Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:10

Родриго: «Реал» — лучший клуб мира и на поле, и вне его»

Родриго назвал «Реал» лучшим клубом мира
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс подвел итоги прошедшего сезона.

В сезоне-2021/22 мадридский клуб выиграл ла лигу и Лигу чемпионов.

«Я мечтал о таком сезоне с индивидуальной точки зрения, но еще лучше он получился на командном уровне, — приводит слова Родриго AS. — Мы еще раз показали, что «Реал» — лучший клуб мира и на поле, и вне его. У нас лучший тренер и чудесный состав. Это был идеальный сезон».

Также нападающий поделился мнением о своей игре.

«Я знаю, что могу забивать гораздо больше. Я знал, что этот год — ключевой для меня. С января я планировал работу совместно с «Реалом». Благодаря этому мы достигли поставленных целей. После невероятного сезона с клубом я мечтаю защитить честь Бразилии на чемпионате мира», — сказал он.

В прошедшем сезоне 21-летний бразилец забил девять мячей и отдал 10 результативных передач в 49 матчах за мадридцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://as.com/futbol/primera/rodrygo-tenemos-un-gran-vestuario-somos-amigos-n/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Гендиректор «Манчестер Сити» объяснился перед Пересом за слова о везении «Реала» в Лиге чемпионов
Министр внутренних дел Франции извинился за плохую организацию финала Лиги чемпионов
Родриго: «Я умирал от желания выйти в финале Лиги чемпионов и начал ругаться с Анчелотти»
Карвахаль: «Жена хотела поставить на свадьбе копии кубков, но я сказал, что люди не будут обращать на нас внимания»
Родригу рассказал, как игроки «Реала» хотели посмеяться над Салахом после финала Лиги чемпионов
Сорокин прокомментировал беспорядки во время финала Лиги чемпионов в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Себальос рассказал о взаимоотношениях с Карло Анчелотти
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 00:00
Альмерия – Реал
 - : -
13.08 00:00
Атлетик – Мальорка
 - : -
13.08 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
13.08 00:00
Бетис – Эльче
 - : -
13.08 00:00
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
13.08 00:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 00:00
Хетафе – Атлетико
 - : -
13.08 00:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 00:00
Валенсия – Жирона
 - : -
13.08 00:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости