Родриго: «Реал» — лучший клуб мира и на поле, и вне его»
Нападающий «Реала» Родриго Гоэс подвел итоги прошедшего сезона.
В сезоне-2021/22 мадридский клуб выиграл ла лигу и Лигу чемпионов.
«Я мечтал о таком сезоне с индивидуальной точки зрения, но еще лучше он получился на командном уровне, — приводит слова Родриго AS. — Мы еще раз показали, что «Реал» — лучший клуб мира и на поле, и вне его. У нас лучший тренер и чудесный состав. Это был идеальный сезон».
Также нападающий поделился мнением о своей игре.
«Я знаю, что могу забивать гораздо больше. Я знал, что этот год — ключевой для меня. С января я планировал работу совместно с «Реалом». Благодаря этому мы достигли поставленных целей. После невероятного сезона с клубом я мечтаю защитить честь Бразилии на чемпионате мира», — сказал он.
В прошедшем сезоне 21-летний бразилец забил девять мячей и отдал 10 результативных передач в 49 матчах за мадридцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
|И
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1
|Реал
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2
|Барселона
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|0-0
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
|0
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|0-0
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5
|Бетис
|0
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|0
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Вильярреал
|0
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|0-0
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8
|Атлетик
|0
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|0-0
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9
|Валенсия
|0
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|0
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|0-0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
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|0-0
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|13.08
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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Бетис – Эльче
|- : -
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
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Осасуна – Севилья
|- : -
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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