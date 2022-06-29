Нападающий «Реала» Родриго Гоэс подвел итоги прошедшего сезона.

В сезоне-2021/22 мадридский клуб выиграл ла лигу и Лигу чемпионов.

«Я мечтал о таком сезоне с индивидуальной точки зрения, но еще лучше он получился на командном уровне, — приводит слова Родриго AS. — Мы еще раз показали, что «Реал» — лучший клуб мира и на поле, и вне его. У нас лучший тренер и чудесный состав. Это был идеальный сезон».

Также нападающий поделился мнением о своей игре.

«Я знаю, что могу забивать гораздо больше. Я знал, что этот год — ключевой для меня. С января я планировал работу совместно с «Реалом». Благодаря этому мы достигли поставленных целей. После невероятного сезона с клубом я мечтаю защитить честь Бразилии на чемпионате мира», — сказал он.