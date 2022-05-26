Мерсисайдцы очень заряжены на реванш.

28 мая 2022 года в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени на «Стад-де-Франс» в пригороде Парижа. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в победу «Ливерпуля». На успех красных можно поставить с котировкой 2.10, это примерно 47% вероятности. Триумф «Реала» оценен коэффициентом 3.60 (27%), ничья — 3.70 (26%).

В половине из десяти матчей «Ливерпуля» в этой Лиге чемпионов было забито больше трех мячей. У «Реала» таких встреч было шесть. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 1.76, на ТМ 2.5 — 2.18.

Красные обменялись голами с соперниками в половине встреч, сливочные — в восьми из десяти. «Обе забьют» можно взять за 1.66, «обе забьют — нет» — за 2.22.

Мадридцы продержатся хотя бы 90 минут? Х2 идет за 1.82.

На то, что обладателем кубка Лиги чемпионов станет «Ливерпуль», можно поставить за 1.62. На такое же достижение «Реала» коэффициент — 2.45.

Вероятные авторы голов от обеих команд — Мохамед Салах и Карим Бензема. На точный удар первого котировка 2.00, на результативное касание второго — 2.20.

«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 28 мая 2022 года

«Ливерпуль» рассчитывает на реванш, при этом футболисты настроены на него явно больше Юргена Клоппа. Мо Салах дважды с начала месяца упомянул об этом. После выхода в финал египтянин сказал, что у клуба есть «незаконченное дело». После того как красные взяли серебро АПЛ, нападающий повторил: «Мы еще не закончили».

У Клоппа более спокойный настрой: «Если мы отправимся на финал, твердя себе: «Реванш! Возмездие!» и другие вещи такого рода, то ничего не выйдет. Это не мы. Мы добрались до финала совсем другим путем. Так что нам нужно придерживаться своего стиля, что мы и будем делать».

Мерсисайдцы голодны и кровожадны. Они были в десяти минутах от квадрупла, но не по своей воле упустили титул чемпионов АПЛ. Это произошло в прошедшие выходные, поэтому футболисты точно не успели остыть. Только вот форму «Ливерпуля» нельзя назвать идеальной — в чемпионате они подряд пропустили от «Вулверхэмптона», «Саутгемптона», «Астон Виллы» и «Тоттенхэма», в финале Кубка только по пенальти одолели «Челси». У «Реала» будут шансы, но нужно ими воспользоваться. Правда, рассчитывать на что-то свыше одного гола будет непросто — больше одного мяча красные не пропускали с полуфинала ЛЧ против «Вильярреала». На то, что «Реал» забьет меньше 1.5 мяча, можно поставить за 1.49.

Мадридцы в другом положении. Анчелотти выиграл чемпионат почти месяц назад, все это время команда думала о финале. Карло регулярно ротировал состав. Из-за этого сливочные проиграли «Атлетико» в мадридском дерби, сыграли две ничьих с аутсайдерами Примеры. Тренер «Реала» не скрывал, что он бережет игроков для решающего матча. Стоило ли так делать? Узнаем совсем скоро.

«Реал» в этом сезоне творит магию. Сливочным очень везет, но в том числе помогает опыт Модрича, Бензема, Крооса и других лидеров — это прочувствовали «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». Анчелотти заявил, что не хотел бы видеть свою команду в положении отыгрывающейся в финале. Но он должен признать, что приобретенный в этой Лиге чемпионов навык очень полезен и может помочь команде на «Стад-де-Франс».

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Реал»

Утонченная машина Клоппа или несгибаемый механизм Анчелотти? Обе команды достойны победы, но вызывает вопросы решение Анчелотти не допустить лидеров до последних матчей. Многие из них могли потерять тонус, который точно не ушел от мерсисайдцев.

К атаке «Ливерпуля» придраться невозможно, а вот в обороне явный сбой. Вирджил ван Дейк пропустил последние матчи АПЛ и не факт, что сыграет в Париже. Без него сдержать Бензема и Винисиуса будет проблематично, но то же касается обороны гостей в отношении Салаха, Диаса и Мане. Матч должен быть результативным.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.76.