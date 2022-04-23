ЦСКА — «Динамо»: Березуцкого ждет неудача во втором дерби подряд
26 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Игра начнется в 19.30 мск на стадионе «ВЭБ Арена», транслировать ее будет matchtv.ru. Команды занимают третье и второе места в таблице соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 24 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ фаворитом встречи считают армейцев, поставить на их успех можно за 2.37 (42%). Котировка на победу «Динамо» составляет 3.10 (32%). Ничья наименее вероятна, коэффициент — 3.40 (26%%).
Команды не сильно радуют результативностью в последнее время, но у каждой в составе есть классные страйкеры — можно рискнуть и взять ТБ2.5 за 2.10.
Учитывая определенную надежность обороны «Динамо», можно поверить в нее и поставить, что обе команды не забьют, за 1.92.
Команда Шварца уже не раз этой весной решала вопрос набора очков при помощи пенальти. Котировка на 11-метровый — 2.35.
ЦСКА — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 24 апреля 2022 года
От того ЦСКА, который восхищал на рестарте сезона, неожиданно мало что осталось. С острой цитаты президента армейцев Евгения Гинера про борьбу за чемпионство прошел месяц, но от первой строчки команду отделяют уже 11 очков. Так что слова не оправдались. Более того, красно-синие вылетели из БЕТСИТИ Кубка России, уступив в дерби «Спартаку». В общем, механизмы Березуцкого забарахлили и находятся на пике спада как раз к матчу с «Динамо».
Почему это произошло? Тяжелый вопрос, но, может, все приспособились к чудесным новичкам ЦСКА, а может, наоборот — чудесные новички снизили требования к себе и приспособились к РПЛ. В любом случае это скорее головная боль для тренерского штаба. Перед нами же факты — армейцы уступили в Кубке, проиграли по xG «Уфе» (фактический счет — 1:1), пропустили четыре от «Химок» и не совладали с вылетающим «Уралом».
А вот у «Динамо» все спокойно. Команда Шварца продолжает крепко держаться за «Зенит», добывая очки любой ценой в чемпионском режиме. Никакого риска, все спокойно, пусть иногда на грани — динамовцы даже в серии пенальти против «Балтики» в Кубке были спокойны и забивали со знанием дела и уверенностью. «Динамо» есть за что биться — и это ни в какое сравнение не идет с мотивацией армейцев. Вряд ли гости позволят красно-синим разбушеваться и забить больше одного мяча — ИТМ1.5 гола ЦСКА можно взять за 1.59.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»
В разгаре борьба за титул, и братству сейчас не место. Возможно, после игры соперники даже поругаются, но у Шварца и его команды другого выхода нет — нужно драться и набирать очки, чтобы еще хоть как-то угрожать «Зениту». Неубедительный в последних матчах ЦСКА вряд ли помешает заряженным по-полной соседям.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ3.5 за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0