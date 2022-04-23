Бело-голубым нужно продолжить погоню за «Зенитом».

26 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Игра начнется в 19.30 мск на стадионе «ВЭБ Арена», транслировать ее будет matchtv.ru. Команды занимают третье и второе места в таблице соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 24 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ фаворитом встречи считают армейцев, поставить на их успех можно за 2.37 (42%). Котировка на победу «Динамо» составляет 3.10 (32%). Ничья наименее вероятна, коэффициент — 3.40 (26%%).

Команды не сильно радуют результативностью в последнее время, но у каждой в составе есть классные страйкеры — можно рискнуть и взять ТБ2.5 за 2.10.

Учитывая определенную надежность обороны «Динамо», можно поверить в нее и поставить, что обе команды не забьют, за 1.92.

Команда Шварца уже не раз этой весной решала вопрос набора очков при помощи пенальти. Котировка на 11-метровый — 2.35.

ЦСКА — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 24 апреля 2022 года

От того ЦСКА, который восхищал на рестарте сезона, неожиданно мало что осталось. С острой цитаты президента армейцев Евгения Гинера про борьбу за чемпионство прошел месяц, но от первой строчки команду отделяют уже 11 очков. Так что слова не оправдались. Более того, красно-синие вылетели из БЕТСИТИ Кубка России, уступив в дерби «Спартаку». В общем, механизмы Березуцкого забарахлили и находятся на пике спада как раз к матчу с «Динамо».

Почему это произошло? Тяжелый вопрос, но, может, все приспособились к чудесным новичкам ЦСКА, а может, наоборот — чудесные новички снизили требования к себе и приспособились к РПЛ. В любом случае это скорее головная боль для тренерского штаба. Перед нами же факты — армейцы уступили в Кубке, проиграли по xG «Уфе» (фактический счет — 1:1), пропустили четыре от «Химок» и не совладали с вылетающим «Уралом».

А вот у «Динамо» все спокойно. Команда Шварца продолжает крепко держаться за «Зенит», добывая очки любой ценой в чемпионском режиме. Никакого риска, все спокойно, пусть иногда на грани — динамовцы даже в серии пенальти против «Балтики» в Кубке были спокойны и забивали со знанием дела и уверенностью. «Динамо» есть за что биться — и это ни в какое сравнение не идет с мотивацией армейцев. Вряд ли гости позволят красно-синим разбушеваться и забить больше одного мяча — ИТМ1.5 гола ЦСКА можно взять за 1.59.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»

В разгаре борьба за титул, и братству сейчас не место. Возможно, после игры соперники даже поругаются, но у Шварца и его команды другого выхода нет — нужно драться и набирать очки, чтобы еще хоть как-то угрожать «Зениту». Неубедительный в последних матчах ЦСКА вряд ли помешает заряженным по-полной соседям.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ3.5 за 2.10.