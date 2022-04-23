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ЦСКА — «Динамо»: Березуцкого ждет неудача во втором дерби подряд

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 24 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Антон Заболотный, ЦСКА.
Бело-голубым нужно продолжить погоню за «Зенитом».

26 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Игра начнется в 19.30 мск на стадионе «ВЭБ Арена», транслировать ее будет matchtv.ru. Команды занимают третье и второе места в таблице соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 24 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ фаворитом встречи считают армейцев, поставить на их успех можно за 2.37 (42%). Котировка на победу «Динамо» составляет 3.10 (32%). Ничья наименее вероятна, коэффициент — 3.40 (26%%).

Команды не сильно радуют результативностью в последнее время, но у каждой в составе есть классные страйкеры — можно рискнуть и взять ТБ2.5 за 2.10.

Учитывая определенную надежность обороны «Динамо», можно поверить в нее и поставить, что обе команды не забьют, за 1.92.

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Команда Шварца уже не раз этой весной решала вопрос набора очков при помощи пенальти. Котировка на 11-метровый — 2.35.

ЦСКА — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 24 апреля 2022 года

От того ЦСКА, который восхищал на рестарте сезона, неожиданно мало что осталось. С острой цитаты президента армейцев Евгения Гинера про борьбу за чемпионство прошел месяц, но от первой строчки команду отделяют уже 11 очков. Так что слова не оправдались. Более того, красно-синие вылетели из БЕТСИТИ Кубка России, уступив в дерби «Спартаку». В общем, механизмы Березуцкого забарахлили и находятся на пике спада как раз к матчу с «Динамо».

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Почему это произошло? Тяжелый вопрос, но, может, все приспособились к чудесным новичкам ЦСКА, а может, наоборот — чудесные новички снизили требования к себе и приспособились к РПЛ. В любом случае это скорее головная боль для тренерского штаба. Перед нами же факты — армейцы уступили в Кубке, проиграли по xG «Уфе» (фактический счет — 1:1), пропустили четыре от «Химок» и не совладали с вылетающим «Уралом».

А вот у «Динамо» все спокойно. Команда Шварца продолжает крепко держаться за «Зенит», добывая очки любой ценой в чемпионском режиме. Никакого риска, все спокойно, пусть иногда на грани — динамовцы даже в серии пенальти против «Балтики» в Кубке были спокойны и забивали со знанием дела и уверенностью. «Динамо» есть за что биться — и это ни в какое сравнение не идет с мотивацией армейцев. Вряд ли гости позволят красно-синим разбушеваться и забить больше одного мяча — ИТМ1.5 гола ЦСКА можно взять за 1.59.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»

В разгаре борьба за титул, и братству сейчас не место. Возможно, после игры соперники даже поругаются, но у Шварца и его команды другого выхода нет — нужно драться и набирать очки, чтобы еще хоть как-то угрожать «Зениту». Неубедительный в последних матчах ЦСКА вряд ли помешает заряженным по-полной соседям.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ3.5 за 2.10.

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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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