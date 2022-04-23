Продлить победную серию в Ростове-на-Дону не получится.

В воскресенье, 24 апреля 2022 года, состоится важнейший для «Ростова» и «Спартака» матч РПЛ — победитель совершит ощутимый рывок и окончательно обезопасит себя от вылета из элитного дивизиона. Игра 26-го тура пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 мск. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Премьер». Обслужит встречу арбитр Виталий Мешков.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 24 апреля 2022 года

Официальный партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, оценила шансы команд и назначила фаворитом гостей. На победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности. На успех «Ростова» котировка слегка перевалила за тройку и составила 3.10 (32%). Самый высокий коэффициент — на ничью. Он достиг отметки 3.40.

В октябре, в матче 13-го тура, команды разошлись миром (1:1), причем ответный мяч ростовчане забили на 96-й минуте после удивительного парашюта Данила Глебова. На то, что команда Валерия Карпина снова не проиграет красно-белым, можно поставить за 1.63. А вот фора Ф1 (+1) идет уже за минималистичные 1.30.

Хотя «Ростов» — третья команда лиги по голам, не факт, что предстоящий матч получится результативным. Все упирается в «Спартак», который лишь одну из пяти последних встреч завершил с двумя и более забитыми мячами (3:0 против «Арсенала»). На тотал больше 2,5 гола котировка 2.06, на тотал меньше — 1.81.

Из последних десяти очных матчей команды не оформили «обе забьют» всего в двух. А ведь коэффициент на этот вариант отличный — 1.85.

Довольно высокие шансы на удаление и пенальти (редко случается, чтобы оба события оценивались коэффициентами ниже тройки). На красную карточку в руках арбитра можно поставить за 2.95, а на 11-метровый — за 2.35.

«Ростов» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 26-го тура РПЛ 24 апреля 2022 года

Хотя москвичей сильно колбасило в последние месяцы, а результаты оставляли желать лучшего и били по нервам фанатов и Паоло Ваноли, итальянец вскочил на коня и показал, что может находить решения. За 10 дней красно-белые набрали четыре очка в матчах с «Арсеналом» и «Рубином», а в довершение выбили ЦСКА из БЕТСИТИ Кубка России и стали вторыми претендентами на трофей после «Динамо».

Последний успех особенно важен, ведь выигрыш в дерби совершенно точно повлияет на позитив в команде, а еще отведет негатив от главного тренера. В случае если Ваноли финиширует во второй половине таблицы, но заберет БЕТСИТИ Кубок России, ему позволят работать с командой и в следующем сезоне. Но это не значит, что «Спартак» теперь сосредоточится на одном турнире и плюнет на второй. Нет, задачу обыграть «Ростов» (а такая, несомненно, стоит) никто не снимет.

Судя по тому, насколько организованными были москвичи в матче с ЦСКА, можно предположить, что Ваноли нашел противоядие от плохой игры, но это еще предстоит проверить. «Ростов» на данном отрезке сезона не хуже, а, возможно, даже лучше армейцев. Команда Валерия Карпина идет на серии из трех побед: обыграла «Крылья Советов» (1:0) и «Арсенал» (2:1), а «Локомотиву» вообще накидала четыре мяча (4:1). Учитывая, что «Спартак» не идеален в обороне, ростовчане вполне могут рассчитывать не на один гол, а на пару и более за 2.80.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»

«Ростов» на неделе отдыхал, в то время как москвичи бились в Кубке. Теперь им нужно добраться до города на Дону, затратив и так поистрепанные силы. И сыграть против ревущего стадиона на поле соперника, который находится в явно лучшей форме. В общем, в этом матче «Спартаку» и его болельщикам вряд ли стоит рассчитывать на победу.

Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет за 1.63.