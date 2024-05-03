Борис Ротенберг рассказал о планах возвести крышу на «Фиште»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возведении крыши над стадионом «Фишт».

«Мы действительно планируем возвести крышу над стадионом «Фишт». Пока это планы. Делается проект. После этого будут понятны сроки», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее о возможном появлении крыши над стадионом в Сочи сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.