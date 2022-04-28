В комитет по этике РФС не поступала жалоба Матюнина на заявление президента РПЛ о безобразном судействе

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном рассмотрении жалобы арбитра Алексея Матюнина на заявление президента РПЛ Ашота Хачатурянца о безобразном судействе в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что судья Матюнин написал письмо с жалобой на руководителя судейского комитета РФС и президента РПЛ Хачатурянца из-за его высказываний.

«В комитет по этике Матюнин может подать жалобу только через руководство Российского футбольного союза. Могу вам сказать — к нам ничего не приходило», — сказал Андреев «СЭ».