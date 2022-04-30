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Романцев признался, за кого болел в матче «Ростова» Карпина и «Спартака»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», рассказал «СЭ», за кого болел в матче красно-белых с «Ростовом» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ (2:3).

— Олег Иванович, заспорили с мужиками, за кого болел Романцев в матче «Ростова», которым руководит Валерий Карпин, и «Спартака». Если не секрет, за кого вы в тот вечер больше переживали?

— Признаюсь: матчи, когда «Спартак» играет с командой, которую тренирует кто-то из моих воспитанников, для меня самые сложные- побеждает ведь в них кто-то один. А желать им разойтись ничьей не в моем характере. Так что стараюсь полностью соответствовать статусу объективного болельщика. Хотя понимаю, что их в футболе просто не бывает. Мне интересно было понять, за счет чего Карпину удалось вернуть к жизни начавший закисать после его ухода в сборную «Ростов». И к концу встречи понял — за счет твердого Валеркиного характера, который всегда отличал его еще игроком. Это главное, что позволило ростовчанам одержать четвертую победу подряд. Что касается «Спартака», то именно такой собранности и запредельной самоотдачи ему в той встрече не хватало. Плюс необъяснимые проколы Кофрие и Жиго, давшие повод Мешкову для назначения пенальти. Сто раз повторял и еще раз повторю слова Константина Ивановича Бескова: «Запомните золотое правило — быть предельно аккуратным в штрафной в отношении соперника!»

Футболисты сборной России. Романцев — о проблемах «Спартака», «Локо» и наших командах в Европе: «Вернуться без флага и гимна? Послал бы их подальше!»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Олег Романцев
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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