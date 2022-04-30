Романцев признался, за кого болел в матче «Ростова» Карпина и «Спартака»
Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», рассказал «СЭ», за кого болел в матче красно-белых с «Ростовом» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ (2:3).
— Олег Иванович, заспорили с мужиками, за кого болел Романцев в матче «Ростова», которым руководит Валерий Карпин, и «Спартака». Если не секрет, за кого вы в тот вечер больше переживали?
— Признаюсь: матчи, когда «Спартак» играет с командой, которую тренирует кто-то из моих воспитанников, для меня самые сложные- побеждает ведь в них кто-то один. А желать им разойтись ничьей не в моем характере. Так что стараюсь полностью соответствовать статусу объективного болельщика. Хотя понимаю, что их в футболе просто не бывает. Мне интересно было понять, за счет чего Карпину удалось вернуть к жизни начавший закисать после его ухода в сборную «Ростов». И к концу встречи понял — за счет твердого Валеркиного характера, который всегда отличал его еще игроком. Это главное, что позволило ростовчанам одержать четвертую победу подряд. Что касается «Спартака», то именно такой собранности и запредельной самоотдачи ему в той встрече не хватало. Плюс необъяснимые проколы Кофрие и Жиго, давшие повод Мешкову для назначения пенальти. Сто раз повторял и еще раз повторю слова Константина Ивановича Бескова: «Запомните золотое правило — быть предельно аккуратным в штрафной в отношении соперника!»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0