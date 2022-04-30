Романцев признался, за кого болел в матче «Ростова» Карпина и «Спартака»

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», рассказал «СЭ», за кого болел в матче красно-белых с «Ростовом» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ (2:3).

— Олег Иванович, заспорили с мужиками, за кого болел Романцев в матче «Ростова», которым руководит Валерий Карпин, и «Спартака». Если не секрет, за кого вы в тот вечер больше переживали?

— Признаюсь: матчи, когда «Спартак» играет с командой, которую тренирует кто-то из моих воспитанников, для меня самые сложные- побеждает ведь в них кто-то один. А желать им разойтись ничьей не в моем характере. Так что стараюсь полностью соответствовать статусу объективного болельщика. Хотя понимаю, что их в футболе просто не бывает. Мне интересно было понять, за счет чего Карпину удалось вернуть к жизни начавший закисать после его ухода в сборную «Ростов». И к концу встречи понял — за счет твердого Валеркиного характера, который всегда отличал его еще игроком. Это главное, что позволило ростовчанам одержать четвертую победу подряд. Что касается «Спартака», то именно такой собранности и запредельной самоотдачи ему в той встрече не хватало. Плюс необъяснимые проколы Кофрие и Жиго, давшие повод Мешкову для назначения пенальти. Сто раз повторял и еще раз повторю слова Константина Ивановича Бескова: «Запомните золотое правило — быть предельно аккуратным в штрафной в отношении соперника!»