Бакаев: «Может, у нас судьи просто сильнее боятся ошибиться»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3).

— У нас были очень хорошие моменты, стопроцентные, но мы их не использовали, — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба. — Два наших гола не засчитали. А «Ростов» получил право на два пенальти, необязательные с нашей стороны.

— Как относишься к большому количеству пауз на принятие решений судьями? Это не портит игру? Ведь в Европе такого нет.

— Может, у нас судьи просто сильнее боятся ошибиться? Не знаю, для меня нет особой разницы. Что есть ВАР, что нет... Главное — пусть все будет честно и справедливо. Понимаю, что судьи — тоже живые люди, могут ошибаться. Удачи им, что тут еще сказать...

«Спартак» с 31 очком занимает 10-е место в турнирной таблице.