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Бакаев: «Может, у нас судьи просто сильнее боятся ошибиться»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3).

— У нас были очень хорошие моменты, стопроцентные, но мы их не использовали, — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба. — Два наших гола не засчитали. А «Ростов» получил право на два пенальти, необязательные с нашей стороны.

— Как относишься к большому количеству пауз на принятие решений судьями? Это не портит игру? Ведь в Европе такого нет.

— Может, у нас судьи просто сильнее боятся ошибиться? Не знаю, для меня нет особой разницы. Что есть ВАР, что нет... Главное — пусть все будет честно и справедливо. Понимаю, что судьи — тоже живые люди, могут ошибаться. Удачи им, что тут еще сказать...

«Спартак» с 31 очком занимает 10-е место в турнирной таблице.

Источник: https://spartak.com/news/2022-04-30-zelimkhan_bakayev_v_igre_ya_vsegda_na_vzvode_inache_ne_budu_soboy/

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Зелимхан Бакаев
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2
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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